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      На фоне эпидемии коронавируса в Беларуси собрались провести парад на 9 мая

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      Несмотря на пандемию коронавируса в Беларуси проведут парад / Коллаж 24 канала

      Белорусы попросили власти отменить парад на 9 мая – мол, там скопления людей, а вокруг пандемия COVID-19. Народу ответил министр обороны: парад – это боевая подготовка и дань героизму, а с коронавирусом медики разберутся.

      Белорусы еще 29 марта составили петицию к властям с требованием отменить парад и подготовку к нему - мол, эти меры означают скопления людей во время пандемии COVID-19. Об этом рассказали в издании Tyt.by.

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      Петицию подписали более 7000 человек, и в правительстве прислали официальный ответ: запланированный на 9 мая военный парад в Минске отменять не будут. 

      На данный момент в Республике Беларусь эпидемиологическая ситуация позволяет вооруженным силам осуществлять плановые мероприятия боевой подготовки,
      – заявил министр обороны страны Виктор Хренин.

      И пояснил, что "подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск".

      "Для Беларуси военные парады – это дань героизму и стойкости нашего народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков", – говорится в тексте ответа на петицию.

      К тому же, в процессе подготовки к параду и в самом параде примут участие военные медики, которые обеспечат "комплекс противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий".

      Добавим, что все другие массовые мероприятия в Беларуси отменены и запрещены – кроме парада на 9 мая.

      Коронавирус в Беларуси по состоянию на 20 апреля зафиксировали у почти 6300 человек (сейчас это уже даже больше, чем в Украине), заявили также о 51 смерти и 514 выздоровлениях.

      Важно и то, что COVID-19 заболели уже 4 белорусских военных.

      Примечательно, что ответ на петицию белорусов датирован 16 апреля. Именно в этот день стало известно о переносе парада победы в Москве из-за "рисков, связанных с эпидемией".


      Почему следует оставаться дома во время карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: 9 мая Новости Беларуси Здоровье Коронавирус COVID-19
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