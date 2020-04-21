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      На тлі епідемії коронавірусу в Білорусі зібралися провести парад на 9 травня

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      Попри пандемію коронавірусу у Білорусі проведуть парад / Колаж 24 каналу

      Білоруси попросили владу скасувати парад на 9 травня – мовляв, там скупчення людей, а навколо пандемія COVID-19. Народу відповів міністр оборони: парад – це бойова підготовка і данина героїзму, а з коронавірусом медики розберуться.

      Білоруси ще 29 березня склали петицію до влади з вимогою скасувати парад і підготовку до нього – мовляв, ці заходи означають скупчення людей під час пандемії COVID-19. Про це розповіли у виданні Tyt.by.

      Зверніть увагу Спалах коронавірусу в Білорусі: кількість хворих продовжує рости – їх більше, ніж в Україні

      Петицію підписали понад 7 тисяч людей, тож в уряді надіслали офіційну відповідь: запланований на 9 травня військовий парад у Мінську скасовувати не будуть. 

      На цей момент у Республіці Білорусь епідеміологічна ситуація дозволяє збройним силам здійснювати планові заходи бойової підготовки,
      – заявив міністр оборони країни Віктор Хренін.

      І пояснив, що "підготовка і проведення параду є складовою частиною бойової підготовки військ".

      "Для Білорусі військові паради – це данина героїзму і стійкості нашого народу, самовідданій боротьбі проти фашистських загарбників", – мовиться у тексті відповіді на петицію.

      До того ж, у процесі підготовки до параду та на самому параді братимуть участь військові медики, які забезпечать "комплекс протиепідемічних і лікувально-профілактичних заходів".

      Додамо, що всі інші масові заходи в Білорусі скасовані та заборонені – крім параду на 9 травня.

      Коронавірус у Білорусі станом на 20 квітня зафіксували у майже 6300 людей (наразі це вже навіть більше, ніж в Україні), заявили також про 51 смерть та 514 одужань.

      Важливо й те, що COVID-19 захворіли вже 4 білоруських військових.

      Примітно, що відповідь на петицію білорусів датована 16 квітня. Саме цього дня стало відомо про перенесення параду перемоги в Москві через "ризики, пов'язані з епідемією".


      Чому слід залишатися вдома під час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: 9 травня Новини Білорусі Здоров'я Коронавірус COVID-19
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