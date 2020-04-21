Головні новини 21 квітня: рік президенства Зеленського, падіння цін на нафту

У вівторок, 21 квітня, виповнився рік, як Володимир Зеленський переміг на виборах президента України. Пандемія коронавірусу шириться світом, але деякі країни готуються послаблювати карантин. Ціна на нафту продовжує падіння. Такими були головні новини в Україні та світі у вівторок, 21 квітня.

Найважливіші новини України та світу за вівторок, 21 квітня:

Рік перемоги Володимира Зеленського

21 квітня 2019 року відбувся другий тур виборів президента України. Тоді за підсумками голосування перемогу здобув Володимир Зеленський. За нього проголосували 13,5 мільйонів виборців – 73%. Інавгурація ж відбулася дещо пізніше – 20 травня 2019 року.

За цей рік сталося чимало. Були як і перемоги, так і невдачі.

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Головні здобутки президента за рік / Інфографіка 24 каналу

Головні невдачі президента за рік / Інфографіка 24 каналу

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Як змінилися соціальні показники за рік президенства Зеленського / Інфографіка 24 каналу

Такі дії не надто сприяли зростанню довіри до президента. І у квітні 2020 року вона значно впала, в порівнянні з попередніми періодами.



Рейтинг довіри до Володимира Зеленського станом на квітень 2020 року / інфографіка 24 каналу

Падіння цін на нафту

Пандемія коронавірусу призвела до стрімкого зниження попиту на нафту. При чому, він знизився настільки, що вже не вистачає місця для її зберігання. А через конфлікт Росії і Саудівської Аравії ринки були "затоплені" надмірними пропозиціями продукту за низькою ціною.

Більше на цю тему Що трапилось на ринку нафти? Саме ці причини спричинили масштабний обвал цін на нафту до рівнів, що унеможливили заробіток американських сланцевих нафтових компаній. Зокрема, вартість травневих ф’ючерсів на нафту WTI у понеділок, 20 квітня, продемонструвала негативне значення, опустившись до мінус 37 долара за барель. Також рекордно знизилася ціна на нафту Urals. Згодом ціна впала до мінус 40 доларів. Однак пізніше ціна на нафту WTI піднялася до 1,5 долара за барель. Натомість російський Urals коштував мінус 3,5 долари за барель. Втім вже зранку 21 квітня ціна знову почала рости. Що означає від'ємна вартість нафти та чому так сталося?Через карантин у всьому світі дуже суттєво впав попит на нафту. Відтак вийшло, що її видобували значно більше, ніж цього потребували покупці.



Коли дійшло до того, що нову нафту видобувати банально немає куди, продавці готові платити покупцям, аби ті лише взяли нафту. Причина банальна – якщо зупиняти видобуток, це буде значно дорожче, ніж платити за вже видобуту нафту. Такого стрімкого падіння ціни не було впродовж усіх років, відколи ф’ючерси на WTI почали торгуватися на Нью-Йоркській товарній біржі у 1983 році. Що відомо про WTI?West Texas Intermediate – це марка нафти, ціну на яку використовують як один із показників світових цін на "чорне золото". Це одна з так званих маркерних сортів нафти. Ф'ючерси на WTI торгуються на Нью-Йоркській товарній біржі. Нафту видобувають у західному Техасі. "Різке зниження ціни на нафту, зафіксоване 20 квітня, означатиме падіння світової економіки. Понад сто держав хочуть звернутися за допомогою до МВФ у зв’язку із пандемією коронавірусу. Криза безпрецедентна і ніхто не знає, наскільки глибока. Зараз тільки середина. За обсягом викликів кризу пов’язують із Другою світовою війною", – зауважив директор Інституту світової політики Євген Магда Євген Магда в коментарі 24 каналу. Падіння ціни на нафту: причини Через пандемію коронавірусу попит на "чорне золото" впав на приблизно 20 мільйонів барелів за день. Ціни на нафту побили 20-річні рекорди. Таке падіння цін передусім загрожує американським компаніям, які виробляють дорогу нафту.

Американська нафта дешевшала й до цього. До прикладу, ціна травневого контракту 17 квітня становила менше, ніж 19 доларів за барель.

Країни ОПЕК+ 4 квітня домовилися знизити нафтовидобуток в травні – червні на 9,7 мільйона барелів на добу. Далі з липня і до кінця 2020 року нафтовидобуток знизиться на 7,7 мільйона барелів на добу (18%), а з січня 2021 року до травня 2022 року – на 5,7 мільйона барелів на добу (14%).

Після відкриття торгів ціна на нафту Brent на біржі ICE пішла в мінус на 1,7%. Це сталося після того, як країни ОПЕК+ домовилися про скорочення світового нафтовидобутку на 13%. Головне про падіння цін на нафту / Інфографіка 24 каналу Однак таке падіння матиме негативні наслідки і для України. Річ в тому, що велика частина імпорту України – це енергоресурси, зокрема нафта та бензин. Водночас до ціни на нафту прив'язані мита та ПДВ. Тому чим менше коштує нафта, тим менше грошей потраплятиме в бюджет України. Відповідно, дефіцит бюджету може збільшуватись.

Та з іншої сторони, директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко стверджує, що зберігання нафти стає найприбутковішим бізнесом, а Україна має усі можливості для цього.

Падають і ціни на пальне

В Україні стрімко падає гуртова ціна на бензин і дизельне пальне. Експерти стверджують, що таких цін не було з 2014 року і варто очікувати на значне здешевшання цін на заправках. Вартість дизеля у дрібному гурті нині є нижчою за 14 гривень за літр, у великому гурті – нижчою за 17 тисяч гривень за тонну. Своєю чергою, літр бензину А-95 коштує 14,2 гривні.

Деякі фахівці вважають, що роздрібні ціни на бензин можуть опуститися до рівня 17-18 гривень за літр на автомобільних заправках.

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Коронавірус в Україні: чи чекати послаблення карантину

Станом на 21 квітня в Україні підтвердили 6125 випадків зараження коронавірусом. За добу виявили 415 нових випадків інфікування. На жаль, в Україні підтвердили 161 летальний випадок. За останню добу – 10 смертей.

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Карантин в Україні планують продовжити до 12 травня. Відповідну постанову готує МОЗ, її розглянуть на засіданні уряду в середу. Та разом із продовженням карантину пропонуватимуть певні пом'якшення

Що пропонує МОЗ:

Дозволити прогулянки парками, скверами. Але в обмеженій кількості осіб та лише у засобах індивідуального захисту.

Відкриють бібліотеки та музеї. Також з чіткими обмеженнями щодо кількості осіб. На вході проводитимуть термоскринінг та не пускатимуть людей без масок.

Окрім того, введуть ще ряд послаблювальних заходів, конкретно які Степанов не охарактеризував.



Карантин продовжать до 12 травня: які будуть пом'якшення / Інфографіка 24 каналу

Київ уже розробив план поступового пом'якшення обмежень. Їх почнуть знімати лише після подолання піку епідемії. Прогнозують, що він буде у столиці за тиждень – два. Доступ до кладовищ у Києві буде обмежений до 6 червня.

На Одещині закрили на двотижневий карантин цілу лікарню через велику кількість хворих коронавірусом працівників. Усі медики і пацієнти Подільської міської лікарні пройдуть ПЛР-тестування, там проведуть дезінфекцію приміщень. У Подільську зафіксовано 37 випадків COVID-19. Саме місто ізолювали, туди зможуть потрапити лише місцеві жителі.

Найбільше хворих на Буковині. Регіон готується залучати до госпіталізації хворих на COVID-19 лікарні другої хвилі. В лікарнях першої хвилі залишилось лише 109 вільних ліжок.

У гуртожитку у Вишневому на Київщині масове зараження коронавірусом. Там 37 хворих, двоє загиблих. Після першого випадку чиновники довго не вживали ніяких заходів. В гуртожитку проживає 300 людей, про реальні масштаби захворюваності буде відомо увечері 22 квітня.

Почаїв терміново закрили на в'їзд і виїзд. Після скандального великоднього богослужіння, коли натовп людей зайшов у лавру, там могла різко погіршитися ситуація. Контактних людей ще не обстежили, тому реальна цифра хворих ще не відома.

Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які перебували у Святогірській лаврі на Великдень і масово порушили карантин. Там одночасно було до 350 людей, це внутрішньо переміщені особи, які проживають на території лаври. Ці люди будуть змушені пройти обсервацію.

У звільнених з полону минулого тижня українців коронавірусу не виявили. Однак вони все одно проведуть 14 днів в обсервації, пройдуть ще один ПЛР-тест і тоді повернуться додому.

На Миколаївщині зафіксували першу смерть від коронавірусу – померла 81-річна жінка.

Українські полярники нарешті добралися до антарктичної станції "Академік Вернадський". Вперше вони вирушили ще 16 березня, та через карантинні обмеження по всьому світу дорога забрала в них понад місяць.

Коронавірус у світі: послаблення карантину, проблеми Білорусі

У світі підтверджено 2503067 випадків COVID-19. 171747 людей померло від коронавірусу, 659106 – одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (792 938), Іспанія (204 178), Італія (181 228), Франція (155 383) та Німеччина (147 103). У ВООЗ кажуть, що основна боротьба з коронавірусом ще попереду. Значно ускладнює роботу те, що багато людей не розуміють, що це за вірус.

У Китаї близько тисячі пацієнтів з COVID-19 помилково віднесли до людей, які одужали.

Російські хакери атакували в Чехії лікарні, сайт МОЗ та празький аеропорт.

Білорусь зрівнялася з Іспанією за кількістю нових випадків. В країні за добу 1485 нових хворих.

Попри це Лукашенко категорично відмовляється вводити карантин і готується до параду на 9 травня. І це ще не все – виявляється, білоруський президент контактував із хворим на COVID-19. 11 квітня він грав у хокей зі спортсменом, в якого виявили коронавірус. Самоізолюватися Лукашенко не збирається. Більше про ситуацію в Білорусі читайте тут.