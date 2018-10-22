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      Главные новости 21 октября: прощание с Поплавской и пожар на металлургическом заводе в России

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      Главные новости 21 октября
      Главные новости 21 октября / Коллаж 24 Канала

      В Киеве состоялось прощание с актрисой Мариной Поплавской, которая накануне погибла в ДТП. Из-за серьезного пожара на российском металлургическом заводе во Владикавказе жители покидают город. Появилась реакция главы МИД Климкина на "сепаратистские" билборды на Закарпатье. США собирается разорвать важное соглашение с РФ. Такими были главные новости воскресенья, 21 октября, в Украине и мире.

      Прощание с актрисой Мариной Поплавской

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      24 канал сообщал, что 20 октября утром в Киевской области автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.

      В воскресенье, 21 октября, в Киеве прощались со звездой "Дизель Шоу" Мариной Поплавской. Церемония прощания с актрисой происходили в помещении "Октябрьского дворца" на Аллее Героев Небесной Сотни, 1.

      Очередь желающих возложить цветы растянулась на несколько сотен метров. Проститься с Поплавской пришли в основном поклонники ее творчества, среди которых и дети, и пожилые люди. Особенно эмоционально на гибель актрисы реагировали присутствующие женщины: они много плакали.

      Поплавська Дизель шоу

      Проститься с актрисой пришли многие

      Все вспоминают Поплавскую как трудолюбивую актрису и юмористку. Говорят, что она отрабатывала свои роли до тех пор, пока пока не получится идеально. Коллеги называли Поплавскую "главной тещей страны", а также светлой, доброй, и при этом женщиной со стальным характером.

      Церемонию прощания посетила Руслана Писанка

      Известно, что 22 октября тело Поплавской отвезут в Житомир. Там церемония прощания начнется с 10:30 в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра имени Кочерги.

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      Отпевание актрисы проведут в Кафедральном Соборе Святой Софии. В этот же день актрису похоронят на Корбутовском кладбище на центральной аллее в Житомире.

      Смотрите видео: Киев простился с Мариной Поплавской

      Пожар на металлургическом заводе во Владикавказе

      В ночь на 21 октября в России на металлургическом заводе "Электроцинк", что во Владикавказе, произошел пожар. Огонь охватил площадь размером более 4,5 тысячи квадратных метров.

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      Возгорание возникло в цехе электролиза. Во время тушения погиб один пожарный, еще двое получили травмы. Жертв среди персонала нет.

      Что такое "Электроцинк"?
      ОАО "Электроцинк" – одно из ведущих российских предприятий цветной металлургии и крупнейшее промышленное предприятие Северной Осетии. Завод производит и реализует цинк, кадмий, серную кислоту, сплавы. По данным компании, на ОАО "Электроцинк" работает около 1,8 тысячи человек.

      Жители Владикавказа поспешно покидают город. Люди переживают за свое здоровье и жизнь, поскольку над городом до сих пор висит опасный смог в виде черного дымового гриба.

      В то же время дирекция металлургического завода сообщила о прекращении работы предприятия. "Электроцинк" должен остановиться более чем на 2 месяца.

      Завод прекратил работу более чем на два месяца, точные сроки выяснятся после полного обследования территории. Будет проведена экспертиза. Причины пожара тоже выяснит спецкомиссия,
      – заявил генеральный директор предприятия Игорь Ходыко.

      На выездах из города – пробки.

      "Нам сейчас позвонила тетя, сказала, что срочно надо ехать. Мы сейчас едем в горы. У нас нет там дачи, но люди говорят, что надо просто уехать из города", – рассказал местный житель Георгий.

      Паники добавляют сообщения в мессенджерах о том, что в воздух выбрасываются чрезвычайно опасные вещества. Официальные источники в свою очередь сообщают, что все нормально.

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      Люди во Владикавказе жалуются на металлический привкус во рту и плохое самочувствие, а также требуют объявить режим чрезвычайной ситуации. Над городом висит смог в виде черного дымового гриба.

      Владикавказ пожежа завод

      Дымовой гриб над Владикавказом

      Пожар на металлургическом заводе "Электроцинк" может обернуться ужасной экологической катастрофой, уверены эксперты. По словам местных жителей, дышать в городе становится все сложнее.

      Огромная черная туча над горящим заводом – это не просто дым, это – результат горения химических веществ. Несмотря на заверения ЦЛАТИ о том, что никакой опасности продукты горения не представляют, врачи все же рекомендуют покинуть опасную зону,
      – отмечает издание.

      Между тем Росприроднадзор посоветовал жителям Владикавказа плотно закрыть окна и не выходить на улицу.

      Пожар на металлургическом заводе во Владикавказе:

      В то же время поступает все больше сообщений о том, что город окутал плотный черный дым, а дышать становится все труднее. По словам экспертов, из-за отсутствия ветра все возможные опасные вещества, которые могли попасть в воздух из-за пожара, осядут на город в ближайшее время.

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      Издание отмечает, что сложно представить, чем это обернется, поскольку точный состав и количество опасных веществ неизвестны.

      Климкина возмутили билборды

      Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что появление на Закарпатье билбордов с надписью "Остановим сепаратистов" и фотографиями лидеров венгерского меньшинства, является провокацией.

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      24 канал сообщал, что в ночь на 20 октября на Закарпатье появились билборды с надписью "Остановим сепаратистов" под фотографиями лидеров венгерского нацменьшинства региона.

      Еще только сказал об ожидаемых провокациях в Закарпатье, как почти сразу там таинственно появились билборды с осуждением якобы венгерского сепаратизма. Важно не только осудить, но и выяснить, кто за этим стоит,
      – говорится в сообщении Климкина.

      Трамп хочет разорвать ракетный договор с РФ, Великобритания поддерживает такой шаг

      Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет разорвать с Россией договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, именно Кремль нарушил условия этого соглашения.

      Такое заявление политик сделал во время встречи со своими сторонниками в штате Невада.

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      Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения. Мы собираемся его разорвать,
      – объяснил свою позицию глава Белого дома.

      В свою очередь, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сообщил о поддержке решения президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией.

      Он отметил, что Москва превратила Договор о ликвидации ракет в "смех".

      Наш близкий и длительный союзник – Соединенные Штаты, и мы решительно поддерживаем США в том, чтобы настойчиво донести месседж: России следует уважать обязательства по договору, который она подписала,
      – подчеркнул министр.

      Уильямсон объяснил, что теоретически выступает за соблюдение Договора о ликвидации ракет, но РФ не имеет доброй воли к выполнению соглашения.

      Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?
      Документ предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысячи километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России ДТП с актерами Дизель Шоу Потери Дональд Трамп Павел Климкин Новости Закарпатья Пожар
      Источник: 24 канал
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      Новости за 22 октября
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