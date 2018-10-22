В Киеве состоялось прощание с актрисой Мариной Поплавской, которая накануне погибла в ДТП. Из-за серьезного пожара на российском металлургическом заводе во Владикавказе жители покидают город. Появилась реакция главы МИД Климкина на "сепаратистские" билборды на Закарпатье. США собирается разорвать важное соглашение с РФ. Такими были главные новости воскресенья, 21 октября, в Украине и мире.

Прощание с актрисой Мариной Поплавской

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24 канал сообщал, что 20 октября утром в Киевской области автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.

В воскресенье, 21 октября, в Киеве прощались со звездой "Дизель Шоу" Мариной Поплавской. Церемония прощания с актрисой происходили в помещении "Октябрьского дворца" на Аллее Героев Небесной Сотни, 1.

Очередь желающих возложить цветы растянулась на несколько сотен метров. Проститься с Поплавской пришли в основном поклонники ее творчества, среди которых и дети, и пожилые люди. Особенно эмоционально на гибель актрисы реагировали присутствующие женщины: они много плакали.

Проститься с актрисой пришли многие

Все вспоминают Поплавскую как трудолюбивую актрису и юмористку. Говорят, что она отрабатывала свои роли до тех пор, пока пока не получится идеально. Коллеги называли Поплавскую "главной тещей страны", а также светлой, доброй, и при этом женщиной со стальным характером.

Церемонию прощания посетила Руслана Писанка

Известно, что 22 октября тело Поплавской отвезут в Житомир. Там церемония прощания начнется с 10:30 в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра имени Кочерги.

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Отпевание актрисы проведут в Кафедральном Соборе Святой Софии. В этот же день актрису похоронят на Корбутовском кладбище на центральной аллее в Житомире.

Смотрите видео: Киев простился с Мариной Поплавской

Пожар на металлургическом заводе во Владикавказе

В ночь на 21 октября в России на металлургическом заводе "Электроцинк", что во Владикавказе, произошел пожар. Огонь охватил площадь размером более 4,5 тысячи квадратных метров.

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Возгорание возникло в цехе электролиза. Во время тушения погиб один пожарный, еще двое получили травмы. Жертв среди персонала нет.

Что такое "Электроцинк"?

ОАО "Электроцинк" – одно из ведущих российских предприятий цветной металлургии и крупнейшее промышленное предприятие Северной Осетии. Завод производит и реализует цинк, кадмий, серную кислоту, сплавы. По данным компании, на ОАО "Электроцинк" работает около 1,8 тысячи человек.

Жители Владикавказа поспешно покидают город. Люди переживают за свое здоровье и жизнь, поскольку над городом до сих пор висит опасный смог в виде черного дымового гриба.

В то же время дирекция металлургического завода сообщила о прекращении работы предприятия. "Электроцинк" должен остановиться более чем на 2 месяца.

Завод прекратил работу более чем на два месяца, точные сроки выяснятся после полного обследования территории. Будет проведена экспертиза. Причины пожара тоже выяснит спецкомиссия,

– заявил генеральный директор предприятия Игорь Ходыко.

На выездах из города – пробки.

"Нам сейчас позвонила тетя, сказала, что срочно надо ехать. Мы сейчас едем в горы. У нас нет там дачи, но люди говорят, что надо просто уехать из города", – рассказал местный житель Георгий.