Танцевали так, что провалился пол: в США после посещения клуба госпитализировали 30 человек

В американском городе Клемсон в штате Южная Каролина во время вечеринки в ночном клубе провалился пол. В больницу забрали 30 пострадавших.

Об этом сообщает AP.

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Все прыгали под музыку и вдруг – пол провалился. Это произошло так быстро. Я поднялась и попыталась вылезти, все вокруг пытались выбраться из той ямы. Люди лежали на людях. На многих были пятна крови. Я видела кровь на своих кроссовках. Было очень страшно,

– рассказала одна из посетительниц клуба.

Отмечается, что жизни пострадавших посетителей клуба ничего не угрожает, они с различными повреждениями находятся в больнице.

Менеджер заведения Тал Сланн сообщил, что клуб построили в 2004-2005 годах. Он не знает, предусматривали ли заложенные конструкции ограничения по количеству людей и в чем причина разрушения пола.

Видео: в ночном клубе в США люди провалились сквозь пол