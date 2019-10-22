Главные новости 22 октября: изменения в субсидиях, детектор лжи для "слуг народа"

Кабмин увеличил на 5% стоимость комуслуг для семей, которые получают субсидии. У Владимира Зеленского требуют, чтобы 11 нардепов от "Слуги народа" прошли детектор лжи из-за вероятность получения взятки за голосование. Насколько загрязнен воздух в Киеве и других городах. Зеленский с женой побывал в Японии. Такими были главные новости 22 октября.

Самые важные новости за сегодня в Украине и мире:

Коммунальные услуги и субсидии

Кабинет министров увеличил на 5% стоимость коммунальных услуг для семей, которые получают субсидии. Поэтому с мая 2020 года при назначении субсидий из среднемесячного общего дохода семьи будут стягивать 20%, а не 15%, как сейчас.

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Детектор лжи для "слуг народа"

Руководители Офиса Президента и руководители партии "Слуга народа" требуют проверки на детекторе лжи для нардепов от этой же политсилы – членов финансового комитета и авторов нескольких законопроектов. Подозревают, что нардепы могли получать деньги за голосование.

По данным некоторых СМИ, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия якобы писал во внутренний чат фракции, что с требованием о проверке на полиграфе к нему звонил сам Президент Украины Владимир Зеленский. Однако в комментарии 24 каналу Арахамия это отрицал.

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Почему от "слуг народа" требуют пройти детектор лжи?

На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. В частности, по данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в прошлой Раде входил во фракцию "Видродження", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

Оказалось, что только 5 членов комитета от "Слуги народа" хотят уничтожить монополию Яценко. 11 "слуг народа" принципиально заняли сторону Яценко. Среди них – люди Коломойского, а именно – Дубинский и Василевская, написал в своем блоге экс-нардеп Сергей Лещенко.



"Слуги народа" могут пройти проверку на полиграфе

"Слуги народа" могли получить взятки

По данным Лещенко, руководство фракции "Слуга народа" подозревает, что если не все, то некоторые из 11 депутатов получили каждый по 30 тысяч долларов за отказ уничтожать этот "схематоз". Поэтому для этих 11 нардепов Офис Президента и потребовал тест на полиграфе.

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Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?

Ирина Аллахвердиева;

Ольга Василевская-Смаглюк Михайловна;

Дарья Володина;

Юлия Диденко;

Александр Дубинский;

Виктория Кинзбурская;

Алексей Ковалев;

Анна Колесник;

Алексей Леонов;

Анастасия Ляшенко;

Евгений Петруняк.

Еще 2 депутатов не голосовали по другим причинам:

Элла Репина – не была на заседании;

Андрей Холодов – отказался голосовать якобы из-за конфликта с главой комитета.

"Шахтер" против загребского "Динамо"

Донецкий "Шахтер" и загребское "Динамо" разошлись результативным миром в 3 туре группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" проигрывали со счетом 2:1, но сумели спастись от поражения.

Шахтер – Динамо Загреб 2:2

Голы: Коноплянка, 16, Додо, 75 – Ольмо, 25, Оршич, 60 (п)



Коноплянка забивает "Динамо" Загреб в Лиге чемпионов / Фото shakhtar.com

Загрязненность воздуха в украинских городах

В пяти украинских городах концентрация оксида углерода в воздухе превысила предельно допустимую норму. Однако это повышение является нормальным для осени и никаких чрезвычайных ситуаций пока не возникало.

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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что во всех крупных городах Украины концентрация оксида углерода составляет от 0,1 до 1,4. Это в пределах предельно допустимой концентрации (5 микрограммов на кубический метр).

Только в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Львове и Одессе выросла предельно допустимая концентрация оксида углерода. Но такое превышение характерно для осеннего периода.

Кроме оксида углерода, в воздухе наблюдается еще превышение по некоторым другим показателям. Однако это не опасно.

Ничего чрезвычайного в Украине с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха не произошло. Это привычные концентрации загрязнителей, которые очень часто повторяются,

– заверил Куйбида.

Тем временем Киев и область окутаны смогом. Состояние воздуха постоянно меняется. Вероятной причиной ухудшения качества воздуха эксперты называют пожары на торфяниках вблизи Киева (Обуховский район).

Проблемы не только с воздухом. В Лисичанске ввели чрезвычайное положение: в городе более 3 дней нет воды.

Зеленский в Японии

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена стали гостями особого события – интронизации императора Японии Нарухито.

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Также Зеленский в Токио обсудил с президентом Бразилии Жаиром Болсонару вопрос увеличения товарооборота между странами и сотрудничество в космической отрасли.



Елена и Владимир Зеленские на интронизации императора Японии / Фото пресс-службы Президента Украины