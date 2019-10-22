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      В Лисичанске ввели чрезвычайное положение: в городе больше 3 дней нет воды

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      В Лисичанске ввели чрезвычайное положение
      В Лисичанске ввели чрезвычайное положение / Укринформ

      Местные власти называют ситуацию критической. Президенту Зеленскому, премьеру Гончаруку и правоохранителям области уже направили соответствующие письма. В самом Лисичанске ввели чрезвычайное положение государственного уровня.

      Чрезвычайную ситуацию в Лисичанске спровоцировало то, что от электроснабжения отключены три насосные станции "Лисичанскводоканала". Они задолжали немалую сумму за потребленную электроэнергию. Впрочем, погасить долг сейчас у предприятия средств нет. Об этом информирует пресс-служба городского совета Лисичанска.

      Читайте также: Вопрос подачи воды в Крым не обсуждается, – Зеленский

      Из-за проблем с водой чиновники уже внесли изменения в графики работы школ и учреждений культуры. Работу объектов социнфраструктуры тоже могут частично прекратить и даже внести изменения в режим работы больниц – вплоть до отмены запланированных операций.

      Ситуация является достаточно критической, оплатить долг за потребленную электроэнергию у "Лисичанскводоканала" нет возможности,
      – сообщил главный инженер коммунального предприятия Виктор Францов.

      Кроме введения чрезвычайного положения в Лисичанске, власть города направила письма президенту Зеленскому, премьеру Гончаруку, прокурору Луганской области, в главное управление СБУ В Донецкой и Луганской области и в Нацполицию. Их уведомляют о прекращении водоснабжения и водоотведения, что наносит вред населению, а также, экологическому и эпидемиологическому состоянию и имуществу общества Лисичанска.

      Население Лисичанска составляет более 90 тысяч человек.

      Внимание! Три насосные станции "Лисичанскводоканала" отключили от электроэнергии 18 октября. Без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части Лисичанска, города Приволье и Новодружеск – всего около 80 тысяч жителей.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости Луганска Чрезвычайное положение Лисичанск Водоснабжение
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