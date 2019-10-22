У Лисичанську ввели надзвичайний стан: у місті понад 3 дні нема води

Місцева влада називає ситуацію критичною. Президенту Зеленському, прем’єру Гончаруку та правоохоронцям області вже направили відповідні листи. У самому Лисичанську ввели надзвичайний стан державного рівня.

Надзвичайну ситуацію в Лисичанську спровокувало те, що від електропостачання відключили три насосні станції "Лисичанськводоканалу". Вони заборгували чималу суму за спожиту електроенергію. Втім, погасити борг зараз у підприємства коштів немає. Про це інформує пресслужба міської ради Лисичанська.

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Через проблеми з водою чиновники вже внесли зміни у графіки роботи шкіл та закладів культури. Роботу об’єктів соцінфраструктури теж можуть частково припинити та навіть внести зміни до режиму роботи лікарень – аж до скасування запланованих операцій.

Ситуація є досить критичною, сплатити борг за спожиту електроенергію у "Лисичанськводоканалу" немає можливості,

– повідомив головний інженер комунального підприємства Віктор Францов.

Окрім введення надзвичайного стану у Лисичанську, влада міста направила листи президенту Зеленському, прем’єру Гончаруку, прокурору Луганської області, в головне управління СБУ В Донецькій і Луганській області та в Нацполіцію. Їх повідомляють про припинення водопостачання та водовідведення, що завдає шкоди населенню, а також, екологічному та епідеміологічному стану та майну громади Лисичанська.

Кількість населення лисичанська становить понад 90 тисяч осіб.

Увага! Три насосні станції "Лисичанськводоканалу" відключили від електроенергії 18 жовтня. Без централізованого водопостачання залишилися центральна, південна частини Лисичанська, міста Привілля і Новодружеськ – всього близько 80 тисяч жителів.