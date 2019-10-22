Головні новини 22 жовтня: зміни в субсидіях, детектор брехні для "слуг народу"

Кабмін збільшив на 5% вартість компослуг для сімей, які отримують субсидії. У Володимира Зеленського вимагають, щоб 11 нардепів від "Слуги народу" пройшли детектор брехні через ймовірні хабарі за голосування. "Шахтар" вирвав нічию в матчі проти загребського "Динамо". Наскільки забруднене повітря в українських містах. Зеленський із дружиною побував у Японії. Такими були головні новини 22 жовтня.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні:

Компослуги і субсидії

Кабінет міністрів збільшив на 5% вартість комунальних послуг для сімей, які отримують субсидії. Тож з травня 2020 року під час призначення субсидій з середньомісячного загального доходу сім’ї стягуватимуть 20%, а не 15%, як зараз.

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Детектор брехні для "слуг народу"

Керівники Офісу Президента та керівники партії "Слуга народу" вимагають перевірки на детекторі брехні для нардепів від цієї ж політсили-членів фінансового комітету та авторів кількох законопроєктів. Підозрюють, що нардепи могли отримувати гроші за голосування.

За даними деяких ЗМІ, керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія нібито писав у внутрішній чат фракції, що з вимогою про перевірку на поліграфі до нього телефонував сам Президент України Володимир Зеленський. Проте в коментарі 24 каналу Арахамія це заперечив.

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Чому від "слуг народу" вимагають пройти детектор брехні?

На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. Зокрема, за даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

Виявилося, що тільки 5 членів комітету від "Слуги народу" хочуть знищити монополію Яценка. 11 "слуг народу" принципово зайняли сторону Яценка. Серед них – люди Коломойського, а саме – Дубінський і Василевська, написав у своєму блозі екснардеп Сергій Лещенко.



"Слуги народу" можуть пройти перевірку на поліграфі

"Слуги народу" могли отримати хабарі

За даними Лещенка, керівництво фракції "Слуга народу" підозрює, що якщо не всі, то деякі з 11 депутатів отримали кожен по 30 тисяч доларів за відмову знищувати цей "схематоз". Тож для цих 11 нардепів Офіс Президент і зажадав тесту на поліграфі.

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Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?

Ірина Аллахвердієва;

Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;

Дар'я Володіна;

Юлія Діденко;

Олександр Дубінський;

Вікторія Кінзбурська;

Олексій Ковальов;

Ганна Колісник;

Олексій Леонов;

Анастасія Ляшенко;

Євген Петруняк.

Ще 2 депутатів не голосували з інших причин:

Елла Рєпіна – не була на засіданні);

Андрій Холодов – відмовився голосувати нібито через конфлікт з главою комітету.

"Шахтар" проти загребського "Динамо"

Донецький "Шахтар" і загребське "Динамо" розійшлися результативним миром в 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" програвала з рахунком 2:1, але зуміли врятуватися від поразки.

Шахтар – Динамо Загреб 2:2

Голи: Коноплянка, 16, Додо, 75 – Ольмо, 25, Оршич, 60 (п)



Коноплянка забиває "Динамо" Загреб у Лізі чемпіонів / Фото shakhtar.com

Забрудненість повітря в українських містах

У п'яти українських містах концентрація оксиду вуглецю у повітрі перевищила гранично допустиму норму. Проте це підвищення є нормальним для осені і жодних надзвичайних ситуацій наразі не виникало.

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Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що у всіх великих містах України концентрація оксиду вуглецю становить від 0,1 до 1,4. Це в межах гранично допустимої концентрації (5 мікрограмів на кубічний метр).

Лише у Дніпрі, Кам’янському, Кривому Розі, Львові та Одесі зросла гранично допустима концентрація оксиду вуглецю. Але таке перевищення є характерним для осіннього періоду.

Окрім оксиду вуглецю, у повітрі є ще перевищення по деяких інших показниках. Проте це не є небезпечним.

Нічого надзвичайного в Україні з погладу атмосферного забруднення повітря не трапилося. Це звичні концентрації забрудників, які дуже часто повторюються,

– запевнив Куйбіда.

Тим часом Київ та область оповиті смогом. Стан повітря постійно змінюється. Ймовірною причиною погіршення якості повітря експерти називають пожежі на торф’яниках поблизу Києва (Обухівський район).

Проблеми не лише з повітрям. У Лисичанську ввели надзвичайний стан: у місті понад 3 дні нема води.

Зеленський в Японії

Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена стали гостями особливої події – інтронізації імператора Японії Нарухіто.

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Також Зеленський у Токіо обговорив із президентом Бразилії Жаїром Болсонару питання збільшення товарообігу між країнами і співпрацю у космічній галузі.



Олена та Володимир Зеленський на інтронізації імператора Японії / Фото пресслужби Президента України