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      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Главные новости 22 ноября: скандал с KFC в Киеве, новые министры и угрозы Трампа

      91 Читати новину українською
      Главные новости 22 ноября
      Главные новости 22 ноября / Коллаж 24 канала

      В Киеве в Доме профсоюзов открыли ресторан быстрого питания сети KFC – это вызвало нешуточный скандал. В Раде проголосовали за назначение нового министра финансов и министра по делам ветеранов. Трамп разрешил военным открывать огонь на поражение по мигрантам. Такими были главные новости четверга, 22 ноября, в Украине и мире.

      Скандал с KFC в Киеве

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      В Киеве в сгоревшем во время Революции Достоинства в феврале 2014 года Доме профсоюзов открыли ресторан быстрого питания сети KFC.

      Ряд активистов считают, что открытие фастфуда в здании, где погибли люди, является неуместным. Поэтому в ночь на 22 ноября активисты, в частности члены организации С14, устроили протесты возле Дома профсоюзов. В частности, они раскрасили витрины KFC надписями "Здесь умерли люди", "Где ваше Достоинство?"

      В годовщину революции возникли надписи на забегаловке КFC, которая надумалась разместиться в профсоюзах, где гибли люди. Община уже не раз предупреждала, что в этом месте гендели и караоке не допустимы в любой форме. Менты сейчас оцепили активистов, ждем автозак,
      – написал Карась в Facebook.

      На место происшествия прибыли правоохранители, которые задержали 6 участников протеста, однако впоследствии отпустили их. При этом правоохранители применили газовый баллончик к адвокату Массе Найема.

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      "Только что был свидетелем, как полицейский на Майдане дважды брызнул в лицо адвокату Массе Найему, при чем Массе ничего не делал, чтобы применение спецсредств было оправдано. Подзащитных его тем временем повезли на Герцена, 9. История началась, когда группа молодежи с С14 исписала KFC в Доме профсоюзов надписями о погибших там", – сообщил в Facebook нардеп Игорь Луценко.

      Столкновения под Домом профсоюзов в Киеве:

       

      В полиции поспешили объяснить, почему задержали активистов. Правоохранители заявили, что "не потерпят хулиганских действий в центре столицы". В свою очередь в KFC их поблагодарили.

      Однако эти события, как и само расположение заведения общественного питания в Доме профсоюзов вызвали оживленное обсуждение и споры в сети.

      Так, в частности, на скандал отреагировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он подчеркнул, что понимает эмоции активистов.

       

      Вечером 22 ноября стало известно о том, что KFC временно прекратил работу.

      После небольшой толкотни с охраной, вышел адвокат фастфуда KFC и объявил, что сегодня заведение закрывается. Требуем, чтобы навсегда закрылось,
      – рассказал журналист Дмитрий Гнап.

      Вместе с тем, украинское PR-агентство Mainstream объявило о расторжении контракта с компанией Yum! Brands, которая является официальным представителем KFC в Украине.

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      "Несмотря на все прописанные нами риски и предупреждения, связанные с открытием ресторана в Доме профсоюзов, они не были услышаны офисом KFC. А та позиция, на которой настаивает клиент, противоречит этическим стандартам и ценностям нашей компании. В связи с этим мы прекращаем сотрудничество с компанией YUM! Brands", – говорится в сообщении PR-компании.

      Рада проголосовала за новых министров

      Нардепы вечером 22 ноября поддержали кандидатуру Оксаны Маркаровой на должность руководителя Министерства финансов Украины, которая до этого исполняла обязанности министра.

      За это решение проголосовали 242 народных избранников.

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      Также чиновница сразу приняла присягу члена Кабинета министров в Верховной Раде.

      Оксана Маркарова
      Оксана Маркарова

      Накануне, Маркарова заявила, что на этом посту планирует завершить внедрение бюджетного планирования на три года.

      Я буду заниматься вопросами, которые я хочу завершить на этом посту. В первую очередь – это среднесрочное бюджетное планирование, то есть планирование бюджета на 3 года,
      – сказала она.

      Кроме этого, Рада проголосовала за кандидатуру Ирины Фриз на должность министра по делам ветеранов. Новое министерство во главе с Фриз вскоре начнет свою работу.

      Ірина Фріз міністр у справах ветеранів
      Ирина Фриз

      За это решение 270 депутатов проголосовали "за".

      Известно, что во время выступления в Раде большинство представителей фракций парламента Андрей Парубий и Ирина Геращенко заявили, что поддерживают Ирину Фриз в качестве кандидата на пост главы Министерства.

      Новые штрафы за вождение в нетрезвом состоянии

      Верховная Рада в новом законе усилила ответственность за управление транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

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      Теперь штраф за управление транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения составит от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен. Кроме того, у нарушителя будут забирать права на срок до трех лет.

      Если же ситуация повторится, то штраф тоже увеличится. Он будет составлять 51 тысячу гривен. Закон вступает в силу 1 января 2020 года.

      Трамп дал приказ военным стрелять в мигрантов на поражение

      Дональд Трамп пригрозил закрыть всю границу с Мексикой и прекратить с этой страной торговлю, если ситуация с мигрантами выйдет из-под контроля. Также он отдал военным на границе с Мексикой приказ стрелять в мигрантов на поражение при необходимости.

      Надеюсь, что им не придется стрелять на поражение, однако у меня нет выбора: они имеют дело с грубыми людьми,
      – заметил Трамп.

      Трамп отметил, что США могут закрыть границу с Мексикой на неопределенный срок.

      "Мы закроем въезд в страну на протяжении всей границы, если решим, что ситуация вышла из-под контроля", – сообщил он.

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      В Таиланд теперь можно отправиться без визы

      Таиланд ввел безвизовый режим для граждан Украины.

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      Президент отметил, что теперь украинцы могут путешествовать в Таиланд без траты времени на визовые формальности. Находиться в стране можно до 30 суток только с туристической целью.

       
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Скандал с KFC в Доме профсоюзов в Киеве Безвизовый режим Таиланд Дональд Трамп Штрафы
      Источник: 24 канал
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