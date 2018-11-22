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      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Головні новини 22 листопада: скандал із KFC у Києві, нові міністри та погрози Трампа

      1154 Читать новость на русском
      Головні новини 22 листопада
      Головні новини 22 листопада / колаж 24 каналу

      У Києві в Будинку профспілок відкрили ресторан швидкого харчування мережі KFC – це викликало неабиякий скандал. У Раді проголосували за призначення нового міністра фінансів та міністра у справах ветеранів. Трамп дозволив військовим відкривати вогонь на ураження по мігрантах. Такими були головні новини четверга, 22 листопада, в Україні та світі.

      Скандал із KFC у Києві

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      У Києві у згорілому під час Революції Гідності в лютому 2014 року Будинку профспілок відкрили ресторан швидкого харчування мережі KFC.

      Низка активістів вважають, що відкриття фастфуду у будівлі, де загинули люди, є недоречним. Тож у ніч проти 22 листопада активісти, зокрема члени організації С14, влаштували протести біля Будинку профспілок. Зокрема, вони розфарбували вітрини KFC написами "Тут померли люди", "Де ваша Гідність?"

      В річницю революції виникли написи на забігайлівці КFC, яка надумалась розміститись у профспілках, де гинули люди. Громада вже не раз попереджала, що в цьому місці генделі та караоке не допустимі в будь-якій формі. Менти зараз очепили активістів, чекаємо на автозак,
      – написав Карась у Facebook.

      На місце події прибули правоохоронці, які затримали 6 учасників протесту, проте згодом відпустили їх. При цьому правоохоронці застосували газовий балончик до адвоката Масі Найєма.

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      "Щойно був свідком, як поліцейський на Майдані приснув двічі в обличчя адвокату Масі Найєму, при чому Масі нічого не робив, щоб застосування спецзасобів було виправдано. Підзахисних його тим часом повезли на Герцена, 9. Історія почалася, коли група молоді з С14 обмалювала KFC в Будинку профспілок написами про загиблих там", – сповістив у Facebook нардеп Ігор Луценко.

      Сутички під Будинком профспілок у Києві:

      У поліції поспішили пояснити, чому затримали активістів. Правоохоронці заявили, що "не потерплять хуліганських дій у центрі столиці". Своєю чергою, у KFC їм подякували.

      Проте ці події, як і саме розташування закладу громадського харчування у Будинку профспілок викликали жваве обговорення та супуречки у мережі. 

      Так, зокрема, на скандал відреагував міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він наголосив, що розуміє емоції активістів.

      Ввечері 22 листопада стало відомо про те, що KFC тимчасово припинив роботу.

      Після невеликої штовханини з охороною, вийшов адвокат фастфуду KFC і оголосив, що сьогодні заклад закривається. Вимагаємо, щоб назавжди закрився,
      – розповів журналіст Дмитро Гнап.

      Водночас, українське PR-агентство Mainstream оголосило про розірвання контракту з компанією Yum! Brands, яка є офіційним представником KFC в Україні.

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      "Незважаючи на всі прописані нами ризики та попередження, пов'язані з відкриттям ресторану в Будинку профспілок, вони не були почуті офісом KFC. А та позиція, на якій наполягає клієнт, суперечить етичним стандартам і цінностям нашої компанії. У зв'язку з цим ми припиняємо співпрацю з компанією YUM! Brands", – йдеться у повідомленні PR-компанії.

      Рада проголосувала за нових міністрів

      Нардепи ввечері 22 листопада підтримала кандидатуру Оксани Маркарової на посаду очільника Міністерства фінансів України, яка до цього виконувала обов'язки міністра.

      За це рішення проголосували 242 народних обранців.

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      Також чиновниця одразу склала присягу члена Кабінету міністрів у Верховній Раді.

      Оксана Маркарова
      Оксана Маркарова

      Напередодні, Маркарова заявила, що на цій посаді планує завершити впровадження бюджетного планування на три роки.

      Я буду займатись питаннями, які я хочу завершити на цій посаді. У першу чергу – це середньострокове бюджетне планування, тобто, планування бюджету на 3 роки,
      – сказала вона.

      Окрім цього, Рада проголосувала за кандидатуру Ірини Фріз на посаду міністра у справах ветеранів. Нове міністерство на чолі із Фріз має невдовзі розпочати свою роботу.

      Ірина Фріз міністр у справах ветеранів
      Ірина Фріз

      За це рішення 270 депутатів проголосували "за".

      Відомо, що під час виступу у Раді більшість представників фракцій парламенту, Андрій Парубій та Ірина Геращенко заявили, що підтримують Ірину Фріз у якості кандидатки на посаду голови Міністерства.

      Нові штрафи за водіння у нетверезому стані

      Верховна Рада новим законом посилила відповідальність за керування транспортом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

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      Тепер штраф за керування транспортом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння складатиме від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Крім того, у порушника забиратимуть права на строк до трьох років.

      Якщо ж ситуація повториться, то штраф теж збільшиться. Він складатиме 51 тисячу гривень. Закон набирає чинності 1 січня 2020 року.

      Трамп дав наказ військовим стріляти у мігрантів на ураження

      Дональд Трамп пригрозив закрити весь кордон із Мексикою та припинити із цією країною торгівлю, якщо ситуація із мігрантами вийде з-під контролю. Також він віддав військовим на кордоні з Мексикою наказ стріляти у мігрантів на ураження за необхідності.

      Сподіваюся, що їм не доведеться стріляти на ураження, проте у мене немає вибору: вони мають справу із грубими людьми,
      – зауважив Трамп.

      Трамп зазначив, що США можуть закрити кордон з Мексикою на невизначений термін.

      "Ми закриємо в'їзд в країну протягом усього кордону, якщо вирішимо, що ситуація вийшла з-під контролю", – повідомив він.

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      У Таїланд тепер можна помандрувати без візи

      Таїланд запровадив безвізовий режим для громадян України.

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      Президент зазначив, що тепер українці можуть подорожувати до Таїланду без витричання часу на візові формальності. Перебувати у країні можна до 30 діб лише з туристичною метою.
       
      Теги: Новини України Скандал з KFC у Будинку профспілок у Києві Новини політики Безвізовий режим Таїланд Дональд Трамп Штрафи Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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