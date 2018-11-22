У Києві в Будинку профспілок відкрили ресторан швидкого харчування мережі KFC – це викликало неабиякий скандал. У Раді проголосували за призначення нового міністра фінансів та міністра у справах ветеранів. Трамп дозволив військовим відкривати вогонь на ураження по мігрантах. Такими були головні новини четверга, 22 листопада, в Україні та світі.

Скандал із KFC у Києві

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У Києві у згорілому під час Революції Гідності в лютому 2014 року Будинку профспілок відкрили ресторан швидкого харчування мережі KFC.

Низка активістів вважають, що відкриття фастфуду у будівлі, де загинули люди, є недоречним. Тож у ніч проти 22 листопада активісти, зокрема члени організації С14, влаштували протести біля Будинку профспілок. Зокрема, вони розфарбували вітрини KFC написами "Тут померли люди", "Де ваша Гідність?"

В річницю революції виникли написи на забігайлівці КFC, яка надумалась розміститись у профспілках, де гинули люди. Громада вже не раз попереджала, що в цьому місці генделі та караоке не допустимі в будь-якій формі. Менти зараз очепили активістів, чекаємо на автозак,

– написав Карась у Facebook.

На місце події прибули правоохоронці, які затримали 6 учасників протесту, проте згодом відпустили їх. При цьому правоохоронці застосували газовий балончик до адвоката Масі Найєма.

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"Щойно був свідком, як поліцейський на Майдані приснув двічі в обличчя адвокату Масі Найєму, при чому Масі нічого не робив, щоб застосування спецзасобів було виправдано. Підзахисних його тим часом повезли на Герцена, 9. Історія почалася, коли група молоді з С14 обмалювала KFC в Будинку профспілок написами про загиблих там", – сповістив у Facebook нардеп Ігор Луценко.

Сутички під Будинком профспілок у Києві:

У поліції поспішили пояснити, чому затримали активістів. Правоохоронці заявили, що "не потерплять хуліганських дій у центрі столиці". Своєю чергою, у KFC їм подякували.

Проте ці події, як і саме розташування закладу громадського харчування у Будинку профспілок викликали жваве обговорення та супуречки у мережі.

Так, зокрема, на скандал відреагував міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він наголосив, що розуміє емоції активістів.

Ввечері 22 листопада стало відомо про те, що KFC тимчасово припинив роботу.

Після невеликої штовханини з охороною, вийшов адвокат фастфуду KFC і оголосив, що сьогодні заклад закривається. Вимагаємо, щоб назавжди закрився,

– розповів журналіст Дмитро Гнап.

Водночас, українське PR-агентство Mainstream оголосило про розірвання контракту з компанією Yum! Brands, яка є офіційним представником KFC в Україні.

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"Незважаючи на всі прописані нами ризики та попередження, пов'язані з відкриттям ресторану в Будинку профспілок, вони не були почуті офісом KFC. А та позиція, на якій наполягає клієнт, суперечить етичним стандартам і цінностям нашої компанії. У зв'язку з цим ми припиняємо співпрацю з компанією YUM! Brands", – йдеться у повідомленні PR-компанії.

Рада проголосувала за нових міністрів

Нардепи ввечері 22 листопада підтримала кандидатуру Оксани Маркарової на посаду очільника Міністерства фінансів України, яка до цього виконувала обов'язки міністра.