KFC у Будинку профспілок: через що виник скандал та чим він закінчиться

21 листопада один із закладів швидкого харчування KFC несподівано опинився у центрі скандалу – одразу після його відкриття. Що не так із цим закладом та чому виник скандал – розбирались журналісти 24 каналу.

Чому виник скандал?

Тому що фастфуд, який спеціалізується на смажених курчатах, відкрили у Будинку профспілок на Майдані Незалежності у день річниці акцій протесту, з яких п’ять років тому розпочався Євромайдан.

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Активісти, які влаштували акцію протесту проти відкриття цього закладу, були доволі жорстко затримані поліцією із застосуванням спецзаходів. Як запевняють самі активісти – застосуванням немотивованим.

Що не так із тим KFC?

Будинок профспілок – це та сама будівля, яку у ніч на 19 лютого 2014 року під час найпринциповіших протистоянь на Майдані силовики підпалили.



Пожежа у Будинку профспілок під час Євромайдану (фото – з відкритих джерел)

Усередині заживо згоріли люди. Тому символізм відкриття фастфуду зі смаженими крильцями активістам та учасникам тих подій справедливо видався блюзнірським.

Через це вони і прийшли на акцію протесту. Немотивована жорсткість силовиків у День гідності та свободи також видалась доволі символічною, адже 5 років тому на Євромайдані також протестували проти такої поведінки правоохоронців.

До речі, KFC – не перший заклад, який намагаються відкрити у згорілому Будинку профспілок. До цього під тиском протестів там було закрито ресторан мережі L'kafa, який намагались відкрити у 2015 році. За рік та сама доля очікувала і на ресторан "Каратель", який офіційно був розрахований на учасників АТО, але також не прижився.

Що сталось із затриманими активістами?

Їх згодом відпустили. Всього були затримані шість осіб. До відділку поліції приїхали група мітингувальників і два народних депутати, щоб підтримати активістів. За півгодини з’явилось оголошення про те, що всі затримані – вільні.

Що кажуть у поліції?

Що діяти потрібно у рамках правового поля. Головний поліцейський Києва Андрій Крищенко заявив, що поліцейські встановили особи затриманих активістів, відібрали пояснення і відпустили їх. Слідчі вивчать усі зібрані матеріали і нададуть правову кваліфікацію цій події.

Він ще додав, що поліція не допустить вчинення хуліганських або будь-яких протиправних дій у центрі столиці і повідомив, що за фактом застосування правоохоронцями спецзасобів під час інциденту (газових балончиків) призначене службове розслідування. Його матеріали будуть передані в органи прокуратури.

Що кажуть у KFC?

Нічого. Тобто – майже нічого. На своїй сторінці у соцмережах вони подякували поліції за спокійне відкриття.

Хто та чому вирішив відкрити цей заклад саме там та саме у цей день – ніхто так і не пояснив. Хоча журналісти уже докопались, що заклад пов'язаний із завгоспом Януковича Андрієм Кравцем, тому навряд чи можна говорити про випадковість обраних для відкриття дати та місця.

Активісти уже звернули увагу, що на офіційному сайті KFC в розділі "Франчайзинг" були вказані контакти відділу нерухомості і розвитку, який розташований в Москві. Однак зараз з сайту компанії все ж затерли адресу розташованого у Москві офісу, який визначав розміщення закладів.

У соцмережах користувачі, які виступили на захист мережі фастфуду, теж цілком справедливо зазначають, що заклад було відкрито із дотриманням чинного законодавства, адже жодних нормативних обмежень на відкриття будь-чого у Будинку профспілок немає. Тому вся суперечка точиться у морально-етичній площині. Третя категорія учасників цієї суперечки також цілком справедливо зазначає, що найбільш ефективний спосіб вплинути на власників KFC – ігнорувати заклад, що позбавить його прибутку і призведе до його закриття.