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      "Це був якийсь п*здець": у ромському поселенні напали на українського журналіста

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      Журналіст не радить відвідувати ромське поселення на Закарпатті
      Журналіст не радить відвідувати ромське поселення на Закарпатті / pershij.com.uа

      В одному із закарпатських сіл, де проживають представники ромської національності, напали на журналіста "Української правди" Ельдара Сарахмана.

      Про це повідомив він сам на своїй сторінці у Facebook.

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      За словами Сарахмана, у нього хотіли відібрати апаратуру для зйомок та блокували можливість залишити поселення. 

      Поїздка в найбагатше ромське село на Закарпатті мало не закінчилась трагічно. Внутрішні розбірки між баронами вилились в покоцану машину, мало не відібрану апаратуру. Телефон віддали. Стрьомно, коли навколо вас сто розлючених ромів, які гамселять машину, рвуть за одяг і перекривають джипами виїзд,
      – написав журналіст. 

      У коментарях до допису він пояснив, що приїхав туди знімати матеріал "без провокацій". А саме зйомок без дозволу не планувалось – лише за згодою сторін. Тому факт нападу так і обурив Сарахмана. 

      "Це був якийсь п*здець", – емоційно прокоментував він і порадив іншим журналістам не їхати у поселення ромів. 

      24 канал надіслав Ельдару Сарахману запит на коментар ситуації, проте наразі відповіді ми не отримали. 

      Нагадаємо, влітку Україну сколихнула низка нападів на ромські поселення, які вчинялись націоналістичними групами. Зокрема, 23 червня у лісовому масиві на околиці Львова група осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 були травмовані. У нападі на ромський табір підозрюють учасників угрупування "Твереза і зла молодь".

      Теги: Новини України Роми Новини Закарпаття ЗМІ журналісти
      Джерело: 24 канал
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