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      Путін зібрався в окупований Крим: проведе нараду в готелі із санкційного списку США

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      Путін знову зібрався до Криму
      Путін знову зібрався до Криму / фото з відкритих джерел

      Президент РФ 23 листопада відвідає окупований півострів. До цього він відвідував Крим у серпні цього року.

      Про це інформують "Крим. Реалії" з посиланням на прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

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      У п'ятницю президент працюватиме у ялтинському готелі "Мрія". Там він проведе розширене засідання президії Держради з питань про виконання завдань, зазначених у травневому указі,
      – йдеться у повідомленні.

      У Кремлі також повідомили, що засідання відбудеться у новому форматі та передбачає неформальний діалог Путіна із главами суб'єктів РФ.

      Зазначимо, що до цієї поїздки Путін востаннє побував в анексованому Криму 4 серпня цього року. Тоді він відвідав фестиваль "Опера в Севастополі".

      Додамо, що готель Mriya Resort & SPA, розташований на Південному березі Криму, потрапив до списку санкцій США через зв'язки із російським "Сбербанком", включеним до списку санкцій 12 вересня 2014 року.

      Теги: Новини політики Анексія Криму Новини Криму Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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