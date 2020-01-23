Главные новости 23 января: электронная перепись населения, Зеленский в Израиле

В Украине провели электронную перепись населения. Президент Владимир Зеленский с официальным визитом посетил Израиль. Премьер-министр Алексей Гончарук выступил на форуме в Давосе. А смертельная пневмония вышла за пределы Китая. Такими были главные новости четверга, 23 января, в Украине и мире.

Самые важные новости за сегодня в Украине и мире

Электронная перепись населения

В Украине вместо традиционной провели электронную перепись населения. По ее результатам, сейчас в стране проживают 37 миллионов 289 тысяч человек. Среди них 20 миллионов 900 тысяч женщин и 17 миллионов 280 тысяч мужчин.

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Электронную перепись провели с помощью 3 методов: данные мобильных операторов и реестров, статистическое обследование домохозяйств; данные половозрастной структуры населения; информация из госреестров. Погрешность не превышает 2,86%.

Важно! Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Распределение населения по возрасту:

5 миллионов 756 тысяч – дети до 14 лет;

– дети до 14 лет; 3 миллиона 584 тысячи – ранний трудоспособный возраст (15-24 года);

– ранний трудоспособный возраст (15-24 года); 16 миллионов 458 тысяч – основной трудоспособный возраст (25-54 года);

– основной трудоспособный возраст (25-54 года); 5 миллионов 243 тысячи – зрелый трудоспособный возраст (55-64);

– зрелый трудоспособный возраст (55-64); 6 миллионов 248 тысяч – пожилые люди (65 лет и старше).

По словам министра Кабмина Дмитрия Дубилета, работа над переписью длилась 3 месяца и "не стоила никаких дополнительных денег". Окончательное решение о проведении классической переписи населения пока не приняли.



Население Украины по возрасту / Инфографика 24 канала

Интересно! Изначально перепись населения была запланирована на 2012 год, но ее перенесли. Последняя и первая за время независимости перепись проводилась еще в 2001 году.

Владимир Зеленский в Израиле

Президент Украины находится в Израиле с официальным визитом. Туда он прибыл, в частности, для того, чтобы посетить Всемирный форум памяти Холокоста, посвященный 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим). Однако в последний момент украинский лидер решил не посещать мероприятие. А "отдать свое место и места делегации "тем, кто пережил эту страшную трагедию".

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Считаю, что это правильно. К тому же это никоим образом не отменяет почтения памяти жертв одной из самых страшных трагедий 20 века делегацией Украины,

– отметил президент.

В Израиле такое решение Владимира Зеленского раскритиковали. Объяснив, что мест для всех желающих посетить форум хватает.

Президент Украины также побывал у Стены плача. Там он присоединился к молитве за мир в Украине. Ее прочитали главный раввин Киева Моше Реувен Асман, рав Шалом Аруша и главный раввин Стены плача Шмуэль Рабинович. На фото заметно, что для посещения знакового места Зеленский надел на голову кипу – традиционный еврейский мужской головной убор.

Президент России Владимир Путин тоже находится в Израиле. В Кремле заявили, что никакого контакта между лидерами двух стран 23 января не было. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, дело в том, что Зеленский в последний момент отменил свой приезд на Мировой форум Холокоста. Зато российский президент присутствовал на нем. Сейчас Путин прибыл в Вифлеем, после – вернется в Россию.

Накануне СМИ сообщали, что Зеленский встретится с Путиным в Израиле. Украинский президент хотел бы обсудить вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц.

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Всего у Зеленского в Израиле запланированы встречи с президентом страны Реувеном Ривлиным, премьер-министром Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета (парламент в Израиле) Юлием Эдельштейном.

Что известно о форуме памяти жертв Холокоста?Одно из крупнейших в истории Израиля мероприятий с участием мировых лидеров. На него соберутся более 60 делегаций из разных стран: 45 глав государств и правительств, спикеров парламентов, а также королевских лиц.

Выступление Алексея Гончарука в Давосе

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил в Давосе на Ukrainian Breakfast 2020.

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Основные тезисы выступления Гончарука

Интересно! Решение правительства по евробондам позволяет ежедневно экономить по 2 миллиона для бюджета, – Гончарук

Что известно о Всемирном экономическом форуме в Давосе?

Международная неправительственная организация, которая ежегодно организует встречу в Давосе (Швейцария).



Это событие собирает около 2500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.

Выступление Гончарука на форуме в Давосе: смотрите видео

Смертельная пневмония

В Китае подтвердили, что новый коронавирус может передаваться от человека к человеку. Неизвестный возбудитель стал причиной смерти уже 25 человек. А также вышел за пределы страны.

Важно! Как не заболеть китайским коронавирусом: советы Супрун

Сначала болезнь была зафиксирована в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме и США. Подробно о том, в каких странах зафиксировали вирус, читайте здесь.

В России с подозрением на инфицирование коронавирусом госпитализировано было трое мужчин. Впоследствии у двух первых – 23-летнего россиянина и 20-летнего китайца – жуткий диагноз не подтвердился. Еще один человек ожидает результатов.

Из-за смертельной пневмонии в Китае уже закрыли 3 города: портовый китайский город-миллионник Ухань, Хуанган и Эчжоу. Власти Китая решили приостановить все авиарейсы оттуда, а также – железнодорожное сообщение. Кроме того, в Пекине отменили празднование Нового года из-за вспышки смертельного вируса.

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Минздрав призывает всех украинцев, у которых есть симптомы и которые могли контактировать с инфицированными коронавирусом людьми, обратиться к врачу. Сразу определить китайский коронавирус невозможно, но есть алгоритм диагностики.

Пока Всемирная организация здравоохранения не объявляет чрезвычайное положение и не рекомендует ограничивать транспортные сообщения и оборот товаров. Поэтому Государственная пограничная служба Украины не принимает никаких дополнительных средств осмотра.

Что известно о коронавирусе?Это группа вирусов, которые способны вызвать простудные заболевания и нетипичные пневмонии. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.



Вероятно, коронавирус имеет такой же источник происхождения, как и смертоносный вирус SARS-CoV, унесший жизни более 600 человек. Новый вирус является не таким опасным, впрочем он все же остроинфекционный. Симптомы болезни: лихорадка, головная боль, кашель, затрудненное дыхание, слабость.



Ученые нашли метод, который позволяет предотвратить смерть от коронавируса: процедура жизнеобеспечения, которая заменяет функцию сердца и легких путем механической поставки кислорода в кровь.

Подробно о китайских вирусах: что было раньше и чего ждать сейчас – читайте здесь.