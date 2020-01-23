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      Главные новости 23 января: электронная перепись населения, Зеленский в Израиле

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      Главные новости 23 января / Коллаж 24 канала

      В Украине провели электронную перепись населения. Президент Владимир Зеленский с официальным визитом посетил Израиль. Премьер-министр Алексей Гончарук выступил на форуме в Давосе. А смертельная пневмония вышла за пределы Китая. Такими были главные новости четверга, 23 января, в Украине и мире.

      Самые важные новости за сегодня в Украине и мире

      Электронная перепись населения

      В Украине вместо традиционной провели электронную перепись населения. По ее результатам, сейчас в стране проживают 37 миллионов 289 тысяч человек. Среди них 20 миллионов 900 тысяч женщин и 17 миллионов 280 тысяч мужчин.

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      Электронную перепись провели с помощью 3 методов: данные мобильных операторов и реестров, статистическое обследование домохозяйств; данные половозрастной структуры населения; информация из госреестров. Погрешность не превышает 2,86%.

      Важно! Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.

      Распределение населения по возрасту:

      • 5 миллионов 756 тысяч – дети до 14 лет;
      • 3 миллиона 584 тысячи – ранний трудоспособный возраст (15-24 года);
      • 16 миллионов 458 тысяч – основной трудоспособный возраст (25-54 года);
      • 5 миллионов 243 тысячи – зрелый трудоспособный возраст (55-64);
      • 6 миллионов 248 тысяч – пожилые люди (65 лет и старше).

      По словам министра Кабмина Дмитрия Дубилета, работа над переписью длилась 3 месяца и "не стоила никаких дополнительных денег". Окончательное решение о проведении классической переписи населения пока не приняли.

      перепис населення
      Население Украины по возрасту / Инфографика 24 канала

      Интересно! Изначально перепись населения была запланирована на 2012 год, но ее перенесли. Последняя и первая за время независимости перепись проводилась еще в 2001 году.

      Владимир Зеленский в Израиле

      Президент Украины находится в Израиле с официальным визитом. Туда он прибыл, в частности, для того, чтобы посетить Всемирный форум памяти Холокоста, посвященный 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим). Однако в последний момент украинский лидер решил не посещать мероприятие. А "отдать свое место и места делегации "тем, кто пережил эту страшную трагедию".

      Обратите внимание: Заявления Зеленского в Давосе: как отреагируют инвесторы

      Считаю, что это правильно. К тому же это никоим образом не отменяет почтения памяти жертв одной из самых страшных трагедий 20 века делегацией Украины,
      – отметил президент.

      В Израиле такое решение Владимира Зеленского раскритиковали. Объяснив, что мест для всех желающих посетить форум хватает.

      Президент Украины также побывал у Стены плача. Там он присоединился к молитве за мир в Украине. Ее прочитали главный раввин Киева Моше Реувен Асман, рав Шалом Аруша и главный раввин Стены плача Шмуэль Рабинович. На фото заметно, что для посещения знакового места Зеленский надел на голову кипу – традиционный еврейский мужской головной убор.

      Президент России Владимир Путин тоже находится в Израиле. В Кремле заявили, что никакого контакта между лидерами двух стран 23 января не было. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, дело в том, что Зеленский в последний момент отменил свой приезд на Мировой форум Холокоста. Зато российский президент присутствовал на нем. Сейчас Путин прибыл в Вифлеем, после – вернется в Россию.

      Накануне СМИ сообщали, что Зеленский встретится с Путиным в Израиле. Украинский президент хотел бы обсудить вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц.

      Узнайте больше: Уже начали переговоры с Россией, – Зеленский о новом обмене пленными

      Всего у Зеленского в Израиле запланированы встречи с президентом страны Реувеном Ривлиным, премьер-министром Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета (парламент в Израиле) Юлием Эдельштейном.

      Что известно о форуме памяти жертв Холокоста?Одно из крупнейших в истории Израиля мероприятий с участием мировых лидеров. На него соберутся более 60 делегаций из разных стран: 45 глав государств и правительств, спикеров парламентов, а также королевских лиц.

      Выступление Алексея Гончарука в Давосе

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил в Давосе на Ukrainian Breakfast 2020.

      Обратите внимание: Надо очень жестко разбираться, – Арахамия о скандале с Гончаруком и шансах правительства

      Основные тезисы выступления Гончарука

      • Премьер сообщил, что в Украине создадут международный арбитражный суд. Он будет рассматривать инвестиционные требования инвесторов, вложивших в экономику страны до 10 миллионов долларов. А инвесторам, чьи вклады превышают 10 миллионов долларов, предоставят налоговые каникулы по налогу на прибыль на 5 лет.
      • Гончарук также отметил новую программу для инвесторов Investment nanny. Каждый инвестор, который приведет в Украину более 100 миллионов долларов, получит персонального менеджера. Политик добавил, что программа Investment nanny – это маркетинг, который поможет привлечь больше людей. И позволит инвесторам иметь прямой контакт с правительством.
      • По словам премьера, экономика Украины растет в среднем быстрее, чем в мире. В частности, золотовалютные резервы Украины на сегодня являются рекордными.
      • Украина в ближайшие 5 лет планирует сделать свою экономику более энергоэффективной. Также правительство будет работать над увеличением добычи собственного газа и диверсификацией источников поставки.
      • Укрзализныцю планируют отдать в управление на 10 лет национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn. Это должно показать, что Украина открыта для инвестиций. Однако в самой Deutsche Bahn опровергают информацию об управлении Укрзализницей.
      • Премьер-министр также сообщил, что члены его команды останутся на своих должностях, пока это будет позволять доверие внутри команды. Сам он пока не планирует уходить с поста главы Кабинета Министров.
      • Работа огромного количества российских компаний в Украине является нежелательной. Здесь могут работать только те, кто уважает территориальную целостность и суверенитет. Так премьер-министр ответил на вопрос, получат ли инвесторы из России поддержку правительства.
      • Также Гончарук поделился с потенциальными инвесторами секретом успеха. По его словам, для того, чтобы стать успешным в Украине, нужно знать лишь два слова – "Слава Украине!".

      Интересно! Решение правительства по евробондам позволяет ежедневно экономить по 2 миллиона для бюджета, – Гончарук

      Что известно о Всемирном экономическом форуме в Давосе?
      Международная неправительственная организация, которая ежегодно организует встречу в Давосе (Швейцария).

      Это событие собирает около 2500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.

      Выступление Гончарука на форуме в Давосе: смотрите видео

      Смертельная пневмония

      В Китае подтвердили, что новый коронавирус может передаваться от человека к человеку. Неизвестный возбудитель стал причиной смерти уже 25 человек. А также вышел за пределы страны.

      Важно! Как не заболеть китайским коронавирусом: советы Супрун

      Сначала болезнь была зафиксирована в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме и США. Подробно о том, в каких странах зафиксировали вирус, читайте здесь.

      В России с подозрением на инфицирование коронавирусом госпитализировано было трое мужчин. Впоследствии у двух первых – 23-летнего россиянина и 20-летнего китайца – жуткий диагноз не подтвердился. Еще один человек ожидает результатов.

      Из-за смертельной пневмонии в Китае уже закрыли 3 города: портовый китайский город-миллионник Ухань, Хуанган и Эчжоу. Власти Китая решили приостановить все авиарейсы оттуда, а также – железнодорожное сообщение. Кроме того, в Пекине отменили празднование Нового года из-за вспышки смертельного вируса.

      Узнайте больше: Каков инкубационный период нового коронавируса

      Минздрав призывает всех украинцев, у которых есть симптомы и которые могли контактировать с инфицированными коронавирусом людьми, обратиться к врачу. Сразу определить китайский коронавирус невозможно, но есть алгоритм диагностики.

      Пока Всемирная организация здравоохранения не объявляет чрезвычайное положение и не рекомендует ограничивать транспортные сообщения и оборот товаров. Поэтому Государственная пограничная служба Украины не принимает никаких дополнительных средств осмотра.

      Что известно о коронавирусе?Это группа вирусов, которые способны вызвать простудные заболевания и нетипичные пневмонии. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.

      Вероятно, коронавирус имеет такой же источник происхождения, как и смертоносный вирус SARS-CoV, унесший жизни более 600 человек. Новый вирус является не таким опасным, впрочем он все же остроинфекционный. Симптомы болезни: лихорадка, головная боль, кашель, затрудненное дыхание, слабость.

      Ученые нашли метод, который позволяет предотвратить смерть от коронавируса: процедура жизнеобеспечения, которая заменяет функцию сердца и легких путем механической поставки кислорода в кровь.

      Подробно о китайских вирусах: что было раньше и чего ждать сейчас – читайте здесь.

      Китайский вирус: что было раньше и чего ждать сейчас
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Давос 2020 Статистика Перепись населения Пневмония в Китае 2020 Здоровье Алексей Гончарук Владимир Зеленский Новости Израиля
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