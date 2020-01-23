Головні новини 23 січня: електронний перепис населення, Зеленський в Ізраїлі

В Україні провели електронний перепис населення. Президент Володимир Зеленський з офіційним візитом відвідав Ізраїль. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук виступив на форумі в Давосі. А смертельна пневмонія вийшла за межі Китаю. Такими були головні новини четверга, 23 січня, в Україні та світі.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі

Електронний перепис населення

В Україні замість традиційного провели електронний перепис населення. За його результатами, наразі у країні проживають 37 мільйонів 289 тисяч людей. Серед них 20 мільйонів 900 тисяч жінок і 17 мільйонів 280 тисяч чоловіків.

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Електронний перепис провели за допомогою 3 методів: дані мобільних операторів та реєстрів, статистичне обстеження домогосподарств; дані статево-вікової структури населення; інформація з держреєстрів. Похибка не перевищує 2,86%.

Важливо! Оцінка не охоплює непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей.

Розподіл населення за віком:

5 мільйонів 756 тисяч – діти до 14 років;

– діти до 14 років; 3 мільйони 584 тисячі – ранній працездатний вік (15-24 роки);

– ранній працездатний вік (15-24 роки); 16 мільйонів 458 тисяч – основний працездатний вік (25-54 роки);

– основний працездатний вік (25-54 роки); 5 мільйонів 243 тисячі – зрілий працездатний вік (55-64 роки);

– зрілий працездатний вік (55-64 роки); 6 мільйонів 248 тисяч – літні люди (65 років і старше).

За словами міністра Кабміну Дмитра Дубілета, робота над переписом тривала 3 місяці й "не коштувала жодних додаткових грошей". Остаточне рішення щодо проведення класичного перепису населення наразі не прийняли.



Населення України по віку / Інфографіка 24 каналу

Цікаво! Спочатку перепис населення був запланований на 2012 рік, але його перенесли. Останній і перший за часів незалежності перепис проводився ще у 2001 році.

Володимир Зеленський в Ізраїлі

Президент України перебуває в Ізраїлі з офіційним візитом. Туди він прибув, зокрема, для того, щоб відвідати Всесвітній форум пам’яті Голокосту, присвячений 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц (Освенцім). Однак в останній момент український лідер вирішив не відвідувати захід. А "віддати своє місце та місця делегації "тим, хто пережив цю страшну трагедію".

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Вважаю, що це правильно. До того ж це жодним чином не скасовує вшанування пам’яті жертв однієї з найстрашніших трагедій 20 століття делегацією України,

– зазначив президент.

В Ізраїлі таке рішення Володимира Зеленськиго розкритикували. Пояснивши, що місць для усіх охочих відвідати форум вистачає.

Президент України також побував біля Стіни плачу. Там він долучився до молитви за мир в Україні. Її прочитали головний рабин Києва Моше Реувен Асман, рав Шалом Аруш і головний рабин Стіни плачу Шмуель Рабинович. На фото помітно, що для відвідин знакового місця Зеленський одягнув на голову кіпу – традиційний єврейський чоловічий головний убір.

Президент Росії Володимир Путін теж перебуває в Ізраїлі. У Кремлі заявили, що жодного контакту між лідерами двох країн 23 січня не було. За словами речника російського президента Дмитра Пєскова, річ у тому, що Зеленський в останній момент скасував свій приїзд на Світовий форум Голокосту. Натомість російський президент був на ньому присутнім. Наразі Путін прибув у Вифлеєм, опісля – повернеться в Росію.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що Зеленський зустрінеться з Путіним в Ізраїлі. Український президент хотів би обговорити лише питання подальшого звільнення утримуваних осіб.

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Загалом у Зеленського в Ізраїлі заплановано зустрічі з президентом країни Реувеном Рівліним, прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, спікером Кнесету (парламент в Ізраїлі) Юлієм Едельштейном.

Що відомо про форум пам'яті жертв Голокосту? Один з найбільших в історії Ізраїля заходів за участю світових лідерів. На нього зберуться понад 60 делегацій з різних країн: 45 очільників держав і урядів, спікерів парламентів, а також королівських осіб.

Виступ Олексія Гончарука в Давосі

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук виступив у Давосі на Ukrainian Breakfast 2020.

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Основні тези виступу Гончарука

Цікаво! Рішення уряду по євробондах дозволяє щодня економити по 2 мільйони для бюджету, – Гончарук

Що відомо про Всесвітній економічний форум у Давосі?Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч в Давосі (Швейцарія).



Ця подія збирає близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом.

Виступ Гончарука на форумі в Давосі: дивіться відео

Смертельна пневмонія

У Китаї підтвердили, що новий коронавірус може передаватися від людини до людини. Невідомий збудник став причиною смерті вже 25 людей. А також вийшов за межі країни.

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Спершу було зафіксовано хворобу у Таїланді, а потім в Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі та США. Детально про те, в яких країнах зафіксували вірус, читайте тут.

У Росії з підозрою інфікування коронавірусом госпіталізовано було трьох чоловіків. Згодом у двох перших – 23-річного росіянина і 20-річного китайця – моторошний діагноз не підтвердився. Ще одна людина очікує результатів.

Через смертельну пневмонію у Китаї вже закрили 3 міста: портове китайське місто-мільйонник Ухань, Хуанган та Ечжоу. Влада Китаю вирішила призупинити всі авіарейси звідти, а також – залізничне сполучення. Крім того, у Пекіні скасували святкування Нового року через спалах смертельного вірусу.

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МОЗ закликає всіх українців, у яких є симптоми і які могли контактувати з інфікованими коронавірусом людьми, звернутися до лікаря. Відразу визначити китайський коронавірус неможливо, але є алгоритм діагностики.

Поки що Всесвітня організація охорони здоров'я не оголошує надзвичайний стан та не рекомендує обмежувати транспортні сполучення та обіг товарів. Тому Державна прикордонна служба України не вживає ніяких додаткових засобів огляду.

Що відомо про коронавірус? Це група вірусів, які здатні викликати застудні захворювання та нетипові пневмонії. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.



Ймовірно, коронавірус має таке ж джерело походження, що й смертоносний вірус SARS-CoV, який забрав життя понад 600 людей. Новий вірус є не таким небезпечним, втім він все ж гостроінфекційний. Симптоми хвороби: лихоманка, головний біль, кашель, ускладнене дихання, слабкість.



Вчені знайшли метод, який дозволяє запобігти смерті від коронавірусу: процедура життєзабезпечення, яка замінює функцію серця та легенів шляхом механічного постачання кисню в кров.

Детально про китайські віруси: що було раніше і чого чекати зараз – читайте тут.