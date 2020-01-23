Треба дуже жорстко розбиратися, – Арахамія про скандал з Гончаруком і шанси уряду

Кабінет міністрів під керівництвом Олексія Гончарука замало працював – тому президент не погодився на його відставку. Водночас із питанням прослуховування треба серйозно розбиратися.

Голоси у залі Верховної Ради знайшлись би, якби Володимир Зеленський погодив відставку Гончарука. Про це заявив керівник фракції "слуга народу" Давид Арахамія в інтерв’ю "Українській правді".

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Арахмія вважає, що Кабмін замало працював "не так давно лише 100 днів". Саме тому, за його словами, відставки Гончарука потрібно було уникнути.

Процеси почали лише запускатися. Ми просто втратили би півроку, а то й рік. А потім все одно не змогли би виконати ті обіцянки, які обіцяв уряд,

– пояснив він.

Керівник президентської фракції у Верховній Раді також вважає, що у цій ситуації Володимир Зеленський "проявив державницьку позицію". Водночас і питанням прослуховування потрібно розібратись.

"Знаю, що силовики збиралися. Я вважаю, що записи у вищих кабінетах влади, де бенефіціаром може бути будь-хто, не тільки спецслужби, а в тому числі й приватні компанії чи приватні особи – це питання національної безпеки. З цим треба дуже жорстко розбиратися", – сказав Арахамія.

"Якщо не буде реальних "зльотів", уряд не треба чіпати"

Арахамія анонсував, що уряд має втілити багато речей навесні. Однак термін роботи цього Кабміну залежатиме від того, чи буде країна економічно зростати. За словами Арахамії, в протилежному разі люди почнуть "шукати винних".

Якщо не буде реальних "зальотів", уряд не треба чіпати. Треба дати їм допрацювати, щоб вони виконали всі обіцянки,

– додав керівник фракції.

Чому Гончарука могли відправити у відставку

Ввечері 15 січня у мережі поширили запис неоднозначної розмови нібито Олексія Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну. В оприлюдненому записі фігуранти нібито виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні.

Під час розмови "Гончарук" сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте"). Сам Гончарук також говорить про те, що він "повний профан" в економіці. Звучало у записах і про його бажання звільнитися.

Ці плівки нібито таки були записані у кабінеті прем’єра. Сам Гончарук заявив, що фрази на аудіо – вирвані з контексту та змонтовані.

Водночас вже вранці 17 січня Гончарук подав документ про власне звільнення на розгляд Зеленського. Зауважимо, звільнити Гончарука може лише Верховна Рада.

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