11:32
23 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Унітазні російські шпіони. Кадиров "вривається" в правоохоронну систему РФ
      Вєсті Кремля
      21:04, 22 січня
      Вєсті.UA: Кива "відгріб" по повній. Нашестя вовків в українських судах
      Вєсті.UA
      20:57, 22 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Треба дуже жорстко розбиратися, – Арахамія про скандал з Гончаруком і шанси уряду

      95 Читать новость на русском
      Арахамія прокоментував скандал з Гончаруком і оцінив шанси уряду / Getty images

      Кабінет міністрів під керівництвом Олексія Гончарука замало працював – тому президент не погодився на його відставку. Водночас із питанням прослуховування треба серйозно розбиратися.

      Голоси у залі Верховної Ради знайшлись би, якби Володимир Зеленський погодив відставку Гончарука. Про це заявив керівник фракції "слуга народу" Давид Арахамія в інтерв’ю "Українській правді".

      Про все: Доля Кабміну: чому Гончарук залишився і що чекає на уряд

      Арахмія вважає, що Кабмін замало працював "не так давно лише 100 днів". Саме тому, за його словами, відставки Гончарука потрібно було уникнути.

      Процеси почали лише запускатися. Ми просто втратили би півроку, а то й рік. А потім все одно не змогли би виконати ті обіцянки, які обіцяв уряд,
      – пояснив він.

      Керівник президентської фракції у Верховній Раді також вважає, що у цій ситуації Володимир Зеленський "проявив державницьку позицію". Водночас і питанням прослуховування потрібно розібратись.

      "Знаю, що силовики збиралися. Я вважаю, що записи у вищих кабінетах влади, де бенефіціаром може бути будь-хто, не тільки спецслужби, а в тому числі й приватні компанії чи приватні особи – це питання національної безпеки. З цим треба дуже жорстко розбиратися", – сказав Арахамія.

      "Якщо не буде реальних "зльотів", уряд не треба чіпати"

      Арахамія анонсував, що уряд має втілити багато речей навесні. Однак термін роботи цього Кабміну залежатиме від того, чи буде країна економічно зростати. За словами Арахамії, в протилежному разі люди почнуть "шукати винних".

      Якщо не буде реальних "зальотів", уряд не треба чіпати. Треба дати їм допрацювати, щоб вони виконали всі обіцянки,
      – додав керівник фракції.

      Чому Гончарука могли відправити у відставку

      Ввечері 15 січня у мережі поширили запис неоднозначної розмови нібито Олексія Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну. В оприлюдненому записі фігуранти нібито виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні.

      Під час розмови "Гончарук" сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте"). Сам Гончарук також говорить про те, що він "повний профан" в економіці. Звучало у записах і про його бажання звільнитися.

      • Ці плівки нібито таки були записані у кабінеті прем’єра. Сам Гончарук заявив, що фрази на аудіо – вирвані з контексту та змонтовані.
      • Водночас вже вранці 17 січня Гончарук подав документ про власне звільнення на розгляд Зеленського. Зауважимо, звільнити Гончарука може лише Верховна Рада. 

      До теми: Я не планую нікуди йти, – Гончарук про можливу відставку

      Укрзалізницю віддадуть на 10 років в управління Deutsche Bahn, – Гончарук
      сьогодні
      9593
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Прослушка Гончарука Олексій Гончарук Володимир Зеленський Давид Арахамія Верховна Рада
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 11:30 Импичмент Трампа: что свидетель Болтон может рассказать об Украине
      Іван Яковина 18
      сьогодні , 10:45 Політичні ігри: навіщо Росія розсекретила документи Другої світової саме зараз
      Богдан Мірошниченко 933
      3 січня , 10:00 Як не захворіти на ГРВІ та грип в сезон застуд, якщо хворіти ніколи
      Олександр Бевза 8457
      22 січня , 08:30 Опіки на шкірі: як лікувати та поширені помилки
      917
      сьогодні , 10:00 Никакого транзита власти в России нет
      Блоги 953
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук