Главные новости 23 февраля: протесты против Авакова, в Украину не пустили пропагандистов

Во Офисом Президента прошла акция протеста против главы МВД Асена Авакова – "Долой Аваковирус". Украинские пограничники завернули двух российских пропагандистов, которые ранее посещали оккупированный Кремлем Крым. Кое-кто в Украине отметил пропагандистский "День защитника отечества". Такими были главные новости 23 февраля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

"Долой Аваковирус"

Под ОПУ митингующие требовали отставку Арсена Авакова, который уже 6 год возглавляет Министерство внутренних дел. На протест вышла почти сотня людей. Часть активистов была одета в белые защитные костюмы и медицинские маски. Они говорили: "легче подхватить Аваковирус, чем коронавирус". Кроме того, люди держали в руках плакаты с надписями "Долой Авакова", "Останови Аваковирус", "6 лет провалившихся реформ", "Мы против черта Авакова".

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К 6-й годовщине собственного пребывания на посту министра Аваков устроил трэш с запугиванием новым вирусом, паникой, драками и БТРами. Он воспользовался страхом людей и сделал из себя чуть ли не мессию. А на самом деле, Аваков – и есть вирус. Он опасен, токсичен, отравляет все, к чему прикасается,

– отметили организаторы протеста.

Протестующие требовали немедленную отставку Авакова и назвали такие основные его провалы в работе МВД за 6 лет:

саботаж реформы полиции, сохранение старых "ментовских" кадров;

отсутствие нормальных расследований нападений на гражданских активистов и журналистов;

практика поиска "стрелочников" вместо работы над раскрытием дел;

покрытия преступлений, совершенных полицейскими;

коррупционные скандалы.

В этом контексте протестующие вспомнили убийство активистки Екатерины Гандзюк, убийство журналиста Павла Шеремета и убийство 5-летнего Кирилла Тлявова пьяными правоохранителями в Переяслав-Хмельницком.

Акция протеста против министра внутренних дел Арсена Авакова / фото 24 канала, Алексей Печий Не обошлось и без беспорядков. Так, при попытке повесить на здание Офиса Президента плакат с надписью "Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова?" правоохранители начали оттеснять протестующих. Также сотрудники полиции сорвали плакат относительно неудовлетворительного расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Смотрите видео беспорядков во время протеста против Авакова под ОПУ Кстати говоря! В Италии умер третий человек, у которого обнаружили коронавирус​

На границе завернули российских пропагандистов

Два российских пропагандиста, которые ранее посещали аннексированный Крым, пытались попасть и в материковую Украину. Впрочем по прибытии в Киев рейсом из Минска украинские пограничники отправили их обратным рейсом. Произошло это после того, как обоим отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на 3 года. Пропагандисты должны были участвовать в лекциях так называемой "Свободной школы журналистики".

Известно, что в Украину очень хотели попасть:

34-летний российский писатель и журналист из Санкт-Петербурга Александр Мурашов : он читает лекции о поиске вдохновения;

: он читает лекции о поиске вдохновения; 37-летняя москвичка Екатерина Белоусова: она обеспечивает комуниакацию группы компаний, ведущих незаконную деятельность в Крыму и часто публикует фото с незаконной символикой и оружием.

Свободная школа журналистики: коротко

Об участии российских пропагандистов в "Свободной школе журналистики" ранее писали российский и крымскотатарский журналисты – Аркадий Бабченко и Айдер Муждабаев. Интересно, что начиналась она просто в годовщину Революции достоинства – 20 февраля.

Кроме Мурашова и Белоусовой, участие также должны взять и другие пропагандисты – Екатерина Дементьева, Татьяна Симакова, Виктор Саксон и Андрей Савельев. Главными же действующими лицами должны были стать журналист Дмитрий Гордон со своей женой и помощницей Олесей Бацман.

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23 февраля по-украински

Хотя так называемый "День защитника отечества" из-за агрессии Кремля уже не отмечают еще с 2014 года. Однако некоторые политики не забыли об этом советском празднике. В частности, представители ОПЗЖ Илья Кива и Вадим Рабинович, а также "слуга народа" Максим Бужанский. Все они отличились неоднозначными сообщениями.

Так, Кива разместил картинку-поздравление с красной звездой и надписью "День Красной армии".

"Да пошли они на х** со своей декоммунизацией! С праздником нас, мужчины!" – подписал сообщение нардеп.

Да пошли они на ху.. со своей декомунизацией!!! С праздником нас мужчины!!! Posted by Илья Кива on Saturday, 22 February 2020

Его товарищ по фракции Вадим Рабинович тоже отличился похожей риторикой. Он написал, что служил в армии, так что считает 23 февраля своим праздником. Кроме того, он разместил картинку с изображением шашлыков, на которых кетчупом "написана" цифра 23.

Я служил в армии-и это мой праздник! С Праздником Вас мужики! Мы победим!! Posted by Vadim Rabinovich on Saturday, 22 February 2020

Чтит советский праздник и Бужанский.

"Я праздновал, а теперь не буду" – это очень смешно. И "это день подаренных носков", – тоже очень смешно. Но, мы же не о смешном! С праздником, всех, кто служил, и празднует!" – сказал он.

"Я праздновал, а теперь не праздную" , это очень смешно. И "это день подаренных носков", тоже очень смешно. Но, мы ж... Posted by Макс Бужанский on Saturday, 22 February 2020

Кроме того, "День защитника отечества" отметили на телеканале "Интер". В частности, здесь запустили целый цикл "праздничных" фильмов под общим названием "Настоящим мужчинам посвящается". Демонстрировать их будут в эфире с 22 по 23 февраля.

"Всем, кто остался верен родине. 22 – 23 февраля смотрите на "Интере" лучшие остросюжетные фильмы", – говорится в анонсе канала.



22 – 23 февраля на "Интере" запустили целый цикл фильмов, посвященных "настоящим мужчинам"

22 февраля в сетке вещания "Интер" показал советскую ленту "Из жизни начальника уголовного розыска" и российский сериал "Увлечение", который рассказывает о работе силовиков в стране-агрессоре.

А 23 числа на канале вышла лента об обучении советских десантников "В зоне особого внимания". И сразу же с ней ее вторая часть – "Ответный ход". Заметим, что это был повтор за 22 февраля.



Какие фильмы и сериалы демонстрировали в эфире "Интера" 22 и 23 февраля

Еще 20 февраля Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился ко всем украинским телеканалам относительно программирования сетки на 23 февраля. Регулятор напомнил, что в Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". Согласно ему, запрещено распространять и демонстрировать аудиовизуальные произведения, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельные действия по созданию положительного образа российских или советских силовиков.

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В Черкасской области зацвели тысячи подснежников

В Черкасской области из-за аномально теплой зимы расцвели редкие подснежники. Цветочный рай расположился на площади в более чем 60 гектаров.

В последний раз такое случалось примерно 20 лет назад. Поэтому студенты взялись следить, чтобы люди только любовались редкими растениями.

Мы патрулируем круглосуточно, каждые 10 – 15 минут два или три человека делают обход, мы специально огородили все красной лентой. Мне не сложно, я люблю природу, я здесь получаю удовольствие от этого, я делаю доброе дело,

– говорят они.

Интересно, что такие студенческие патрулирования организовывают уже 19 лет подряд. Из года в год желающих нарвать букетик меньше. А вот раньше бывало, что браконьеры приходили с сумками, чтобы запастись цветами на продажу.

"Были такие моменты, что здесь бросались с ножами на нас, угрожали физической расправой. Всякое было. Но знаете, потихоньку, все вместе делаем свое дело", – отметил директор филиала Национального заповедника Холодный Яр Богдан Легоняк.

Как зацвели подснежники в Черкасской области: смотрите сюжет 24 канала