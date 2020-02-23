Головні новини 23 лютого: протести проти Авакова, до України не пустили пропагандистів

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Під ОПУ мітингувальники вимагали відставки Арсена Авакова, який вже 6 рік очолює Міністерство внутрішніх справ. На протест вийшла майже сотня людей. Частина активістів була одягнутою в білі захисні костюми та медичні маски. Вони наголошували: "легше підхопити Аваковірус, аніж коронавірус". Крім того, люди тримали в руках плакати з написами "Геть Авакова", "Зупини Аваковірус," "6 років провалених реформ", "Ми проти чорта Авакова".

Важливо! У Нові Санжари, де перебувають евакуйовані з Китаю, терміново викликали швидку: причини

До 6-ї річниці власного перебування на посту міністра Аваков влаштував треш із залякуванням новим вірусом, панікою, бійками і БТРами. Він скористався страхом людей і зробив з себе чи не месію. А, насправді, Аваков – і є вірус. Він небезпечний, токсичний, отруює все, чого торкається,

– зазначили організатори протесту.

Протестувальники вимагали негайної відставки Авакова та назвали такі основні його провали у роботі МВС за 6 років:

саботаж реформи поліції, збереження старих "ментовських" кадрів;

відсутність нормальних розслідувань нападів на громадських активістів та журналістів;

практика пошуку "стрілочників" замість роботи над розкриттям справ;

покривання злочинів, скоєних поліцейськими;

корупційні скандали.

У цьому контексті протестувальники пригадали вбивство активістки Катерини Гандзюк, вбиство журналіста Павла Шеремета та вбивство 5-річного Кирила Тлявова п'яними правоохоронцями у Переяслав-Хмельницькому.

Акція протесту проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова / фото 24 каналу, Олексій Печій

Не минулося і без заворушень. Так, під час спроби повісити на будівлю Офісу Президента плакат із написом "Подання про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова?" правоохоронці почали відтісняти протестувальників. Також співробітники поліції зірвали плакат щодо незадовільного розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Дивіться відео заворушень під час протесту проти Авакова під ОПУ

До речі! В Італії померла третя людина, в якої виявили коронавірус

На кордоні завернули російських пропагандистів

Двоє російських пропагандистів, які раніше відвідували анексований Крим, намагалися потрапити і в материкову Україну. Втім після прибуття до Києва рейсом з Мінська українські прикордонники відправили їх зворотнім рейсом. Сталося це після того, як обом відмовили у перетині кордону та заборонили в'їзд до України на 3 роки. Пропагандисти мали брати участь у лекціях так званої "Вільної школи журналістики".

Відомо, що до України дуже хотіли потрапити:

34-річний російський письменник і журналіст з Санкт-Петербурга Олександр Мурашов : він читає лекції про пошук натхнення;

: він читає лекції про пошук натхнення; 37-річна москвич Катерина Білоусова: вона забезпечує комуніакацію групи компаній, які ведуть незаконну діяльність у Криму та часто публікує фото з незаконною символікою та зброєю.

Вільна школа журналістики: коротко

Про участь російських пропагандистів у "Вільній школі журналістики" раніше писали російський і кримськотатарський журналісти – Аркадій Бабченко і Айдер Муждабаєв. Цікаво, що починалася вона просто у річницю Революції гідності – 20 лютого.

Крім Мурашова та Білоусової, участь також мали б взяти й інші пропагандисти – Катерина Дементьєва, Тетяна Сімакова, Віктор Саксон і Андрій Савельєв. Головними ж дійовими особами мали стати журналіст Дмитро Гордон зі своєю дружиною і помічницею Олесею Бацман.

Зверніть увагу! Туреччину сколихнув новий потужний землетрус: 9 осіб загинули – фото, відео

23 лютого по-українськи

Хоча так званий "День захисника вітчизни" через агресію Кремля вже не відзначають ще з 2014 року. Проте деякі політики не забули про це радянське свято. Зокрема, представники ОПЗЖ Ілля Кива та Вадим Рабінович, а також "слуга народу" Максим Бужанський. Усі вони відзначилися неоднозначними дописами.

Так, Кива розмістив картинку-вітання з червоною зіркою та написом "День червоної армії".

"Та пішли вони на х** зі своєю декомунізацією! Зі святом нас, чоловіки!" – підписав допис нардеп.

Да пошли они на ху.. со своей декомунизацией!!! С праздником нас мужчины!!! Posted by Илья Кива on Saturday, 22 February 2020

Його товариш по фракції Вадим Рабінович теж відзначився схожою риторикою. Він написав, що служив в армії, тому вважає 23 лютого своїм святом. Окрім того, він розмістив картинку із зображенням шашликів, на яких кетчупом "написана" цифра 23.

Я служил в армии-и это мой праздник! С Праздником Вас мужики! Мы победим!! Posted by Vadim Rabinovich on Saturday, 22 February 2020

Шанує радянське свято й Бужанський.

"Я святкував, а тепер не святкую" – це дуже смішно. І "це день подарованих шкарпеток", – теж дуже смішно. Але, ми ж не про смішне! Зі святом, всіх, хто служив, і святкує!" – зауважив він.

"Я праздновал, а теперь не праздную" , это очень смешно. И "это день подаренных носков", тоже очень смешно. Но, мы ж... Posted by Макс Бужанский on Saturday, 22 February 2020

Крім того, "День захисника вітчизни" відзначили й на телеканалі "Інтер". Зокрема, тут запустили цілий цикл "святкових" фільмів під загальною назвою "Справжнім чоловікам присвячується". Демонструватимуть їх у ефірі з 22 по 23 лютого.

"Всім, хто залишився вірним батьківщині. 22 – 23 лютого дивіться на "Інтері" найкращі гостросюжетні фільми", – мовиться в анонсі каналу.



22 – 23 лютого на інтері запустили цілий цикл фільмів, присвячених "справжнім чоловікам"

22 лютого у сітці мовлення "Інтер" показав радянську стрічку "З життя начальника карного розшуку" та російський серіал "Захоплення", який розповідає про роботу силовиків у країні-агресорі.

А 23 числа на каналі вийшла стрічка про навчання радянських десантників "У зоні особливої уваги". І одразу ж з нею її друга частина – "Хід у відповідь". Зауважимо, що це був повтор за 22 лютого.



Які фільми та серіали демонстрували в ефірі "Інтера" 22 і 23 лютого

Зауважимо, що ще 20 лютого Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення звернулася до всіх українських телеканалів щодо програмування сітки на 23 лютого. Регулятор нагадав, що в Україні діє закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Відповідно до нього, заборонено розповсюджувати та демонструвати аудіовізуальні твори, які містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхні окремі дії щодо створення позитивного образу російських або радянських силовиків.

Тим часом! З червоними зірками і портретами бойовиків: як окупанти привчають дітей святкувати 23 лютого

На Черкащині зацвіли тисячі підсніжників

На Черкащині через аномально теплу зиму розквітли рідкісні підсніжники. Квітковий рай розташувався на площі у понад 60 гектарів.

В останнє таке траплялося приблизно 20 років тому. Тому студенти взялись пильнувати, аби люди лише милувались рідкісними рослинами.

Ми патрулюємо цілодобово, кожні 10 – 15 хвилин дві або три людини роблять обхід, ми спеціально обгородили все червоною стрічкою. Мені не складно, я люблю природу, я тут отримую задоволення від цього, я роблю добру справу,

– кажуть вони.

Цікаво, що такі студентські патрулювання організовують вже 19 років поспіль. З року в рік охочих нарвати букетик меншає. А ось раніше бувало, що браконьєри приходили з сумками, аби запастись квітами на продаж.

"Були такі момент, що тут кидалися з ножами на нас, погрожували фізичною розправою. Всяке було. Але знаєте, потихеньку, всі разом робимо свою справу", – наголосив директор філії Національного заповідника Холодний Яр Богдан Легоняк.

Як зацвіли підсніжники на Черкащині: дивіться сюжет 24 каналу