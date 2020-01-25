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      Главные новости 25 января: новые записи из кабинета Трубы и суета вокруг Суркова

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      Главные новости 25 января / Коллаж 24 канала

      Кассетный скандал с экс-главой ГБР Романом Трубой возобновился с новой силой. Увольнение Суркова с государственной службы – действительно ли российский "куратор по Донбассу" уходит с должности. Афганистан подбил молдавский вертолет ракетой: пострадали украинцы. Коронавирус наступает: болезнь быстро распространяется. Зеленский отметил день рождения. Такими были главные новости субботы, 25 января.

      Главные новости за сегодня, 25 января, в Украине и мире:

      Трубу снова "прорвало"

      А это интересно: Польша требует от России компенсацию за ущерб, нанесенный во время Второй мировой

      В сеть слили очередную порцию прослушки из кабинета Романа Трубы. Разговоры бывшего чиновника касались главы ОПУ Андрея Богдана, главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и экс-нардепа Александра Третьякова.

      Что Труба сказал о Богдане:

      • Разговор состоялся еще 6 сентября 2019 года между Трубой и главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. Во время разговора последний призвал тогда еще действующего руководителя ГБР открыть "первое дело против какого-то судьи" и признается, что из-за взяточничества суды выпускают преступников.
      • По словам Баканова, в судейской системе появилась целая коррупционная схема, а на ее вершине стоит глава Офиса Президента Андрей Богдан.
      • Баканов рассказал Трубе о коррупционной схеме в судейской системе, к которой с приходом к власти будто бы присоединился Андрей Богдан.

      А что стало известно о Арахамии:

      • Это еще один разговор Трубы от 6 сентября 2019 года. На этот раз его собеседником был руководитель Первого управления организации досудебных расследований ГБР Олег Корецкий.
      • Труба поручил подчиненному остановить внесение в Единый реестр досудебных расследований дела, где фигурирует глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
      • Разговор, в котором чиновники ГБР вспоминали нардепа, касался дела Укртрансинспекции, – органа, проверяеющего грузовое движение и перевозки.

      Об экс-нардепе Александре Третьякове:

      • Последняя опубликованная запись касается разговора экс-главы ГБР и руководителя патронатной службы ГБР Александра Удовиченко от 26 июля 2019 года.
      • Труба рассказывает своему подчиненному о якобы очередном поручении Офиса Президента – еб***ть бывшего депутата от БПП Александра Третьякова, который был соратником Петра Порошенко.
      • "Роман Михайлович, мы с вами доверяем друг другу. Если вы мне говорите например, что угодно: Саша, выпрыгни в окно, потому что так надо – я выпрыгиваю", – ответил ему Удовиченко. 

      Увольнение Суркова

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      Российский политолог Алексей Чеснаков сообщил, что помощник Владимира Путина Владислав Сурков ушел с государственной службы. Якобы все из-за смены политического курса России в отношении Украины.

      В связи с изменением курса касательно Украины Сурков ушел в отставку. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией,
      – заявил политолог.

      Он также отметил, что сам куратор пророссийских боевиков на Донбассе пообещал в ближайшее время сообщить о причинах такого решения и рассказать о своих дальнейших планах.

      Суркова на посту будто бы должен заменить Дмитрий Козак – он раньше уже занимался украинским вопросом. В частности, в прошлом вместе с помощником Президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком они готовили обмен пленными.

      Не менее важными моментами являются и происхождения и военная специальность Козака. Экс-вице-премьер России родом из небольшого поселка Бандурово, что на Кировоградщине – тогда Украинской ССР.

      В то же время, в Кремле пока отрицают информацию об увольнении Суркова. Так, пресс-секретар Путина Дмитрий Песков отметил, что российский президент пока не подписал указ об отставке.

      Талибы подбили вертолет

      Резонанс: Убийство адвоката Иванова возле СИЗО Кропивницкого: полиция задержала подозреваемых – фото

      В Афганистане ракета попала в вертолет, принадлежащий молдавской авиакомпании. Им управляли украинские пилоты – они получили ранения. К счастью, состояние украинцев оценивают как удовлетворительное.

      Подбитый вертолет / фото tv8.md

      Представительница авиации Молдовы Ирина Бодолике заявила, что вертолет сбили талибы. Ранения получили еще 4 военнослужащих национальной армии Афганистана, которые были на борту.

      Вертолету удалось приземлиться несмотря на аварийное состояние. Экипаж и пассажиров эвакуировал другой молдавский вертолет, который следовал за ним.

      Что известно о "Талибане"?
      Радикальное исламистское движение суннитского толка. Характерной чертой талибов являются черные тюрбаны и белые одежды. В ряде стран "Талибан" внесен в список террористических организаций, его деятельность запрещена.

      С ноября 1999 году против движения действуют международные санкции ООН за отказ выдать террориста Осаму бен Ладена и содействие террористической организации "Аль-Каида".

      Смертельный коронавирус: что нового

      Эксклюзив: Как живет украинский студент в эпицентре вспышки коронавируса и что делает посольство: эксклюзив

      Смертельный коронавирус, зародившийся в китайском городе Ухань очень быстро распространяется по миру. Так, согласно официальным данным, эта болезнь уже поразила почти 1400 человек. Количество летальных случаев – 41. Подавляющее большинство больных зафиксировано в Китае, за рубежом вирус нашли в 10 странах. Там количество больных составляет 28 человек.

      Три случая болезни уже зафиксировали в Европе, а именно во Франции. Между тем китайские туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в связи со вспышкой болезни. А все выезды из закрытого на карантин Ухань власть перекрывает всеми возможными способами.

      Больше о смертельный корановирус, как от него уберечься и что говорят эксперты – читайте на Здоровье 24.

      День рождения Зеленского

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      Владимиру Зеленскому 25 января исполнилось 42 года. Президента, в частности, поздравила жена Елена Зеленская, которая на страницах своего Инстаграма публично обратилась к мужу.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Безпечно. Затишно. Ніколи не спокійно, але завжди цікаво ️ ⠀ Так почуваєшся, коли поряд – справжній чоловік. Той, на кого можеш покластися в усьому. Який справді слухає і в потоці твоїх слів знайде та зрозуміє головне. В обіймах котрого виклики ззовні стають малими та нестрашними. Справжній чоловік – той, з яким до снаги, здавалося б, неможливе. А ще поруч з таким обов'язкове відчуття легкого запаморочення й «метеликів» усередині. ? ⠀ Коханий, з твоїм днем! ️️️ ⠀ Спасибі за кожну мить разом! Нехай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо й різних, але обов'язково – рука в руці, з поглядами, зверненими одне до одного. ⠀ Завжди з тобою, завжди на твоєму боці!

      A post shared by Olena Zelenska (@olenazelenska_official) on

      Мы тоже поздравляем президента с днем рождения, а вам предлагаем ознакомиться с его детальной биографией.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Пневмония в Китае 2020 Новости России Роман Труба Владимир Зеленский Афганістан авиация
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