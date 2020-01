Головні новини 25 січня: нові записи з кабінету Труби і метушня довкола Суркова

Безпечно. Затишно. Ніколи не спокійно, але завжди цікаво ️ ⠀ Так почуваєшся, коли поряд – справжній чоловік. Той, на кого можеш покластися в усьому. Який справді слухає і в потоці твоїх слів знайде та зрозуміє головне. В обіймах котрого виклики ззовні стають малими та нестрашними. Справжній чоловік – той, з яким до снаги, здавалося б, неможливе. А ще поруч з таким обов'язкове відчуття легкого запаморочення й «метеликів» усередині. ? ⠀ Коханий, з твоїм днем! ️️️ ⠀ Спасибі за кожну мить разом! Нехай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо й різних, але обов'язково – рука в руці, з поглядами, зверненими одне до одного. ⠀ Завжди з тобою, завжди на твоєму боці!

