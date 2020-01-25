Головні новини 25 січня: нові записи з кабінету Труби і метушня довкола Суркова

Касетний скандал з ексглавою ДБР Романом Трубою вибухнув з новою силою. Звільнення Суркова з державної служби – чи справді російський "куратор по Донбасу" йде з посади. В Афганістані підбили молдовський гвинтокрил ракетою: постраждали українці. Коронавірус наступає: хвороба поширюється швидше. Зеленський відсвяткував день народження. Такими були головні новини суботи, 25 січня.

Найголовніші новини за сьогодні, 25 січня, в Україні та світі:

Трубу знову "прорвало"

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У мережу злили чергову порцію прослушки з кабінету Романа Труби. Розмови колишнього чиновника стосувалися голови ОПУ Андрія Богдана, глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та екснардепа Олександра Третьякова.

Що Труба сказав про Богдана:

Розмова відбулася ще 6 вересня 2019 року між Трубою і головою Служби безпеки України Іваном Бакановим. Під час розмови останній закликав тоді ще чинного керівника ДБР відкрити "першу справу проти якогось судді" і зізнається, що через хабарництво суди випускають злочинців.

За словами Баканова, у суддівській системі з'явилася ціла корупційна схема, а на її вершині стоїть очільник Офісу Президента Андрій Богдан.

Баканов розповів Трубі про корупційну схему у суддівській системі, до якої з приходом до влади начебто долучився Андрій Богдан.

А що стало відомо про Арахамію:

Це ще одна розмова Труби за 6 вересня 2019 року. На цей раз його співрозмовником був керівник Першого управління організації досудових розслідувань ДБР Олег Корецький.

Труба доручив підлеглому зупинити внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань справи, де фігурує голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Розмова, у якій чиновники ДБР згадували нардепа, стосувалася справи Укртрансінспекції, – органу, що перевіряє вантажний рух і перевезення.

Про екснардепа Олександра Третьякова:

Останній опублікований запис стосується розмови ексголови ДБР і керівника патронатної служби ДБР Олександра Удовиченка від 26 липня 2019 року.

Труба розповідає своєму підлеглому про нібито чергове доручення Офісу Президента – їба**ти колишнього депутата від БПП Олександра Третьякова, який був соратником Петра Порошенка.

"Роман Михайлович, ми з вами довіряємо один одному. Якщо ви мені говорите наприклад, будь-що: Саша, вистрибни у вікно, тому що так треба – я вистрибую", – відповів йому Удовиченко.

Звільнення Суркова

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Російський політолог Олексій Чеснаков повідомив, що помічник Володимира Путіна Владислав Сурков пішов з державної служби. Буцімто усе через зміну політичного курсу Росії щодо України.

У зв'язку зі зміною курсу щодо України Сурков пішов у відставку. Протягом найближчого місяця він займатиметься медитацією,

– заявив політолог.

Він також зазначив, що сам куратор проросійських бойовиків на Донбасі пообіцяв найближчим часом повідомити про причини такого рішення та розповісти про свої подальші плани.

Суркова на посаді начебто має замінити Дмитро Козак – він раніше вже займався українським питанням. Зокрема, минулоріч разом з помічником Президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком вони готували обмін полоненими.

Не менш важливими моментами є і походження та військова спеціальність Козака. Ексвіцепрем'єр Росії родом з невеличкого селища Бандурове, що на Кіровоградщині – тоді Українська РСР.

Водночас, у Кремлі поки заперечують інформацію про звільнення Суркова. Так, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що російський президент поки не підписав указ про відставку.

Таліби підбили гвинтокрил

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В Афганістані ракета влучила у вертоліт, що належить молдовській авіакомпанії. У ньому були українські пілоти – вони отримали поранення. На щастя, стан українців оцінюють як задовільний.



Підбитий гвинтокрил/ фото tv8.md

Представниця авіації Молдови Ірина Бодоліке заявила, що вертоліт збили таліби. Поранення отримали ще 4 військовослужбовців національної армії Афганістану, які були на борту.

Вертольоту вдалось приземлитись попри аварійний стан. Екіпаж і пасажирів евакуював інший молдовський вертоліт, який летів слідом.

Що відомо про "Талібан"?Радикальний ісламістський рух сунітського напрямку. Характерною рисою талібів є чорні тюрбани та білий одяг. У низці країн "Талібан" внесено до списку терористичних організацій, його діяльність заборонено.



З листопада 1999 року проти руху діють міжнародні санкції ООН за відмову видати терориста Осаму бен Ладена та сприяння терористичній організації "Аль Каїда".

Смертельний коронавірус: що нового

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Смертельний коронавірус, що зародився у китайському місті Ухань дуже швидко шириться світом. Так, згідно з офіційними даними, ця хвороба вже вразила майже 1400 людей. Кількість летальних випадків – 41. Переважна більшість хворих зафіксована у Китаї, за кордоном вірус знайшли в 10 країнах. Там кількість хворих становить 28 осіб.

Три випадки хвороби вже зафіксували в Європі, а саме у Франції. Тим часом китайські туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів у зв'язку зі спалахом недуги. А всі виїзди із закритого на карантин Уханю влада перекриває усіма можливими способами.

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День народження Зеленського

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Ми теж вітаємо президента з днем народження, а вам пропонуємо ознайомитись із його детальною біографією.