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      Главные новости 25 февраля:оккупанты освободили украинских рыбаков, Чорновол объявили подозрение

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      Главные новости 25 февраля / коллаж 24 канала

      Оккупанты освободили 4 украинских рыбаков, которых незаконно удерживали в Керчи. Бывшему народному депутату Татьяне Чорновил объявили подозрение за препятствование профессиональной деятельности журналиста. В Каире умер экс-президент Египта Хосни Мубарак. Такими были главные новости 25 февраля.

      Главные новости Украины и мира за вторник, 25 февраля:

      ГБР объявило подозрение Татьяне Чорновол

      К теме: Лекции с автоматом и орден за мужество: самые громкие скандалы с Татьяной Чорновол

      Экс-нардепу и бывший журналистке Татьяне Черновол Государственное бюро расследований объявило подозрение. Речь идет о препятствовании Чорновол журналистской деятельности Дмитрия Кучера 18 октября 2019 года. Произошло это на судебном заседании над нардепом VIII созыва Сергеем Пашинским. Чорновол якобы выхватила у журналиста телефон, на который велась видеосъемка.


      Черновол может грозить штраф или арест / фото: 5.ua

      В пресс-служба ГБР не назвали имени Чорновол, однако в день события глава НСЖУ Сергей Томиленко писал о том, что журналист издания "Правовой контроль Украины" Дмитрий Кучер заявлял, что 18 октября она вырвала телефон у него из рук.

      В случае доказательства вины Чорновол грозит штраф до 850 гривен, или арест до шести месяцев.

      Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

      В возрасте 91 года Хосни Мубарак умер в военном госпитале в Каире. Ему сделали сложную операцию на кишечник, которой его организм не смог перенести. Проблемы со здоровьем Мубарак имел около последних 10 лет.

      Главное о президентстве Мубарака

      Хосни Мубарак стал президентом Египта в 1981 году после того, как был убит предыдущий глава государства – Анвар Садат. Мубарак руководил Египтом на протяжении 30 лет: его переизбирали большинством голосов на референдумах 1987, 1993 и 1999 годов. Правда, голосования происходило только по одной кандидатуре, которую выдвигало Народное собрание.

      К слову: Умер Хосни Мубарак: что известно о бывшем президенте Египта

      В сфере экономики Мубарак достиг сокращения государственного внешнего долга более чем в два раза, значительного роста ВВП и увеличения количества туристов.

      Смотрите видео 24 канала о Хосни Мубараке:

      25 января 2011 года в восточных странах начались протесты из-за экономических и социальных проблем. Они закончились через 18 суток отречением Мубараком от власти. В столкновениях погибли почти 1000 человек, еще 6 тысяч – пострадали.

      Фактически сразу после отречения Хосни Мубарак был арестован. Уже тогда он был тяжело больным и мог находиться на суде в основном на транспортабельной больничной койке. Но суд признал его виновным в насилии и убийстве митингующих. Его оправдал следующий президент, но суд открывал еще дважды производство относительно коррупции и злоупотреблений. Последний раз его арестовывали в 2015 году и снова отпустили.

      Россия освободила незаконно задержанных в Азовском море рыбаков

      После 10 дней ареста оккупанты в Крыму освободили четырех находящихся в СИЗО рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова. Как сообщил нардеп от "Слуги народа" Павел Мельник, с ними все хорошо и они планируют возвращаться домой на собственном судне.


      Рыбаки, которых в Керчи удерживала Россия / фото с фейсбука Павла Мельника

      Нацполиция Украины еще на прошлой неделе открыла против оккупантов дело за "похищение лиц и плавсредства".

      Как Россия задержала рыбаков

      • В западной части Азовского моря 15 февраля российские силовики задержали судно с 4 украинцами на борту.
      • По данным сотрудников "пограничного управления ФСБ РФ по Крыму", капитан судна не выполнил "законное требование пограничного наряда об остановке и попытался скрыться". Украинцы тоже якобы не имели необходимых документов.
      • После этого рыбаков доставили в оккупированную Керчь и арестовали на 10 суток.
      • На инцидент сразу отреагировали в МИД Украины. Дипломаты подчеркнули, что Россия должна придерживаться всех международных обязательств, освободить украинских рыбаков и их судно. Такая же реакция была и в Соединенных штатах Америки.

      Свежие рейтинги президента и политических партий

      Центр Разумкова и Киевский международный институт социологии опубликовали свежие данные социологических опросов. Так, согласно им, если бы в ближайшее время состоялись президентские выборы, то Владимира Зеленского поддержали бы 40% опрошенных. То есть, в целом уровень доверия к Зеленскому упал почти вдвое с июня 2019 года.

      Советуем обратить внимание на объяснение социолога о том, почему рейтинг Зеленского изменился 

      Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то опрошенные проголосовали бы так:

      1. Владимир Зеленский – 40,1%;
      2. Юрий Бойко – 15,3%;
      3. Петр Порошенко – 13,5%;
      4. Юлия Тимошенко – 10,2%;
      5. Игорь Смешко – 4,2%;
      6. Анатолий Гриценко – 3,3%;
      7. Олег Ляшко – 3,3%;
      8. Руслан Кошулинский – 2,1%;
      9. Александр Вилкул – 1,2%;
      10. Александр Шевченко – 0,2%;
      11. Другой кандидат – 6,5%.

      Об этом: Рейтинг Владимира Зеленского: кого бы украинцы выбрали президентом сегодня


      Кого украинцы выбрали бы президентом сегодня / инфографика 24 канала

      Изменилось отношение и к президентской партии "Слуга народа": рейтинг политсилы среди тех, кто определился с выбором и собирается голосовать, упал по сравнению с 2019 годом на 4,1%. Всего в парламент прошли бы 4 партии. Преодолеть 5%-й барьер удалось бы также "Оппозиционной платформе – За жизнь", "Европейской солидарности" и "Батькивщине".

      Подробно: Рейтинг политических партий Украины: кто победил бы на выборах сегодня

      Коронавирус распространяется по Европе

      По состоянию на 25 февраля, коронавирус Covid-2019 зафиксировали в 11 европейских странах. Пока что больше всего случаев заболевания обнаружили в Италии. Эта страна является четвертой в мире по распространению китайского коронавируса Covid-19.

      А 25 февраля впервые случаи этого заболевания наблюдали в Австрии, Хорватии и Румынии.


      В Италии от коронавируса уже умерли 11 человек / фото: USAtoday

      На острове Тенерифе, отель H10 Коста Адехе Palace Hotel, закрыли с сотнями жителями из-за подтверждения коронавируса. Гостям рекомендовали оставаться в своих номерах во время проведения медицинских тестов. В консульстве Украины в испанском городе Малага сообщили, что украинцев нет среди изолированных. Такую информацию им предоставили в службе здравоохранения Канарских островов.

      А в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали украинку, которая вернулась из Европы и почувствовала себя плохо. С температурой ее разместили в отдельную палату инфекционной больницы.

      Коронавирус в Италии: больше 300 зараженных, 11 человек умерли
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Государственное бюро расследований Новости Украины Коронавирус 2020 Владимир Зеленский Публикации Социологическое исследование Верховная Рада Слуга народа Водный транспорт Украина – Россия Аннексия Крыма Оккупированные территории Египет Татьяна Черновол
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