Головні новини 25 лютого: окупанти звільнили українських рибалок, Чорновол оголосили підозру

Окупанти звільнили 4 українських рибалок, яких незаконно утримували в Керчі. Колишній народній депутатці Тетяні Чорновол оголосили підозру за перешкоджання професійній діяльності журналіста. У Каїрі помер експрезидент Єгипту Хосні Мубарак. Такими були головні новини 25 лютого.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 25 лютого:

ДБР оголосило підозру Тетяні Чорновол

До теми: Лекції з автоматом і орден за мужність: найгучніші скандали із Тетяною Чорновол

Екснардепці та колишній журналістці Тетяні Чорновол Державне бюро розслідувань оголосило підозру. Йдеться про перешкоджання Чорновол журналістській діяльності Дмитра Кучера 18 жовтня 2019 року. Сталося це на судовому засіданні над нардепом VIII скликання Сергієм Пашинським. Чорновол нібито вихопила у журналіста телефон, який вів відеозйомку.



Чорновол може загрожувати штраф або арешт / фото: 5.ua

У пресслужбі ДБР не назвали імені Чорновол, однак у день події глава НСЖУ Сергій Томіленко писав про те, що журналіст видання "Правовий контроль України" Дмитро Кучер заявляв, що 18 жовтня вона вирвала телефон у нього з рук.

У разі доведення провини Чорновол загрожує штраф до 850 гривень, або арешт до шести місяців.

Помер експрезидент Єгипту Хосні Мубарак

У віці 91 року Хосні Мубарак помер у військовому шпиталі в Каїрі. Йому зробили складну операцію на кишківник, якої його організм не зміг перенести. Проблеми зі здоров’ям Мубарак мав близько останніх 10 років.

Головне про президентство Мубарака

Хосні Мубарак став президентом Єгипту у 1981 році після того, як був убитий попередній глава держави – Анвар Садат. Мубарак керував Єгиптом протягом 30 років: його переобирали більшістю голосів на референдумах 1987, 1993 та 1999 років. Щоправда, голосування відбувалось лише по одній кандидатурі, яку висували Народні збори.

До слова: Помер Хосні Мубарак: що відомо про колишнього президента Єгипту

У сфері економіки Мубарак досяг скорочення державного зовнішнього боргу більш ніж у два рази, значного зростання ВВП і збільшення кількості туристів.

25 січня січні 2011 року у східних країнах розпочалися протести через економічні та соціальні проблеми. Вони закінчилися через 18 діб зреченням Мубараком своєї влади. У сутичках загинули майже 1000 осіб, ще 6 тисяч – постраждали.



Протягом майже 10 років Хосні Мубарак важко хворів, у суді йому дозволяли лежати на лікарняному ліжку

Фактично відразу після зречення Хосні Мубарак був заарештований. Вже тоді він був тяжко хворим і міг перебувати на суді здебільшого на транспортабельному лікарняному ліжку. Але суд визнав його винними у насиллі та вбивстві мітингарів. Його виправдав наступний президент, але суд відкривав ще двічі провадження щодо корупції та зловживань. Востаннє його арештовували у 2015 році і знову відпустили.

Росія звільнила незаконно затриманих в Азовському морі рибалок

Після 10 днів арешту окупанти в Криму звільнили чотирьох утримуваних в СІЗО рибалок: Сергія Гогу, Олексія Іванова, Василя Тюркеджи та Максима Тєрєхова. Як повідомив нардеп від "Слуги народу" Павло Мельник, з ними все добре та вони планують повертатися додому на власному судні.



Рибалки, яких в Керчі утримувала Росія / фото з фейсбуку Павла Мельника

Нацполіція України ще минулого тижня відкрила проти окупантів справу за "викрадення осіб і плавзасобу".

Як Росія затримала рибалок

У західній частині Азовського моря 15 лютого російські силовики затримали судно з 4 українцями на борту.

За даними співробітників "прикордонного управління ФСБ РФ по Криму", капітан судна не виконав "законну вимогу прикордонного наряду про зупинку і спробував сховатися". Українці також начебто не мали необхідних документів.

Після цього рибалок доправили до окупованої Керчі та арештували на 10 діб.

На інцидент одразу відреагували в МЗС України. Дипломати наголосили, що Росія має дотримуватися усіх міжнародних зобов'язань, звільнити українських рибалок та їх судно. Така сама реакція була і в Сполучених штатах Америки.

Свіжі рейтинги президента та політичних партій

Центр Разумкова та Київський міжнародний інститут соціології опублікували свіжі дані соціологічних опитувань. Так, згідно з ними, якби найближчим часом відбулися президентські вибори, то Володимира Зеленського підтримали би 40% опитаних. Тобто загалом рівень довіри до Зеленського впав майже вдвічі від червня 2019 року.

Радимо звернути увагу на пояснення соціолога про те, чому рейтинг Зеленського змінився

Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, то опитані проголосували би так:

Володимир Зеленський – 40,1%; Юрій Бойко – 15,3%; Петро Порошенко – 13,5%; Юлія Тимошенко – 10,2%; Ігор Смешко – 4,2%; Анатолій Гриценко – 3,3%; Олег Ляшко – 3,3%; Руслан Кошулинський – 2,1%; Олександр Вілкул – 1,2%; Олександр Шевченко – 0,2%; Інший кандидат – 6,5%.

Про це: Рейтинг Володимира Зеленського: кого б українці обрали президентом сьогодні



Кого українці обрали би президентом сьогодні / інфографіка 24 каналу

Змінилося ставлення і до президентської партії "Слуга народу": рейтинг політсили серед тих, хто визначився з вибором та збирається голосувати, впав у порівнянні з 2019 роком на 4,1%. Загалом до парламенту пройшли б 4 партії. Подолати 5%-й бар'єр вдалося б також "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина".

Докладно: Рейтинг політичних партій України: хто переміг би на виборах сьогодні

Коронавірус шириться Європою

Станом на 25 лютого, коронавірус Covid-2019 зафіксували у 11 європейських країнах. Поки що найбільше випадків захворювання виявили в Італії. Ця країна є четвертою у світі за поширенням китайського коронавірусу Covid-19.

А 25 лютого вперше випадки цього захворювання спостерегли в Австрії, Хорватії і Румунії.



В Італії від коронавірусу вже померли 11 осіб / фото: USAtoday

На острові Тенеріфе готель H10 Costa Adeje Palace Hotel закрили з сотнями мешканцями через підтвердження коронавірусу. Гостям рекомендували залишатися у своїх номерах під час проведення медичних тестів. В консульстві України в іспанському місті Малага повідомили, що українців немає серед ізольованих. Таку інформацію їм надали в Службі охорони здоров'я Канарських островів.

А у Чернівцях з підозрою на коронавірус шпиталізували українку, яка повернулася з Європи і відчула себе зле. З температурою її розмістили в окрему палату інфекційної лікарні.