Главные новости 25 апреля: как Украина будет выходить из карантина и землетрясение возле Одессы

Правительство опубликовало план выхода из карантина. Он предусматривает пять этапов. И уже известно, когда может заработать метро в Киеве. В Украине установили рекорд по количеству человек, которые выздоровели от COVID-19. В Румынии произошло землетрясение, которое было ощутимо и в Одессе. Такими были главные новости субботы, 25 апреля.

Найважливіші новини України та світу за суботу, 25 квітня:

Як Україна виходитиме з карантину

Кабінет Міністрів України опублікував 5 етапів виходу України з карантину. Однак кожен етап вимагає дотримання певних вимог. найголовніша – зменшення кількості нових випадків зараження та хворих.



Етапи виходу з карантину / ілюстрація Кабміну

Саме в цьому плані і передбачено, коли запрацює метро в Києві. З 31 травня – за спецперепустками. З 10 червня – для всіх. Це за умови, що будуть дотримані вимоги, про які йшлося вище.

Відбудуться зміни й в навчанні. Попри пандемію коронавірусу студенти вищих навчальних закладів в Україні закінчать рік вчасно. Період проведення сесій не буде зміщений, а студенти завершать навчальний рік дистанційно.

Натомість у школах у наступному навчальному році, який має розпочатися у вересні, запровадять коригуюче навчання. Воно передбачає, що вчителі пройдуть з учнями матеріал, вивчення якого припало на карантин.

Нові стандарти життя після карантину

Денис Шмигаль заявив, що вихід з карантину не означає зникнення загрози. Тому навіть після послаблення карантинних заходів українці будуть змушені навчитися жити за новими стандартами.

Нові стандарти передбачають зміну соціальної поведінки:

дотримання безпечної відстані;

постійна дезінфекція;

індивідуальний захист.



Нові стандарти життя після послаблення карантину / ілюстрація Кабміну

До слова Доки треба буде носити маски й дотримуватися дистанції: відповідь Шмигаля

Коронавірус в Україні: рекорд одужавших, самогубства, закриті міста

Статистика поширення коронавірусу в Україні

В Україні підтвердили 8 125 випадків COVID-19 (з них 478 за останню добу). Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 201 людина, з них 105 чоловіків та 96 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

782 людина одужала. З них за добу одужала 181 людина, що є новим рекордом в Україні. Серед них 19 дітей.

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Закриті поселення на карантин

Місто Олешки, а також села Ліві Солонці та Малі Копані на Херсонщині закриваються на карантин з 25 квітня. Все через збільшення випадків коронавірусної інфекції. Закритими вони будуть до 06:00 години 27 квітня.

Самогубства через коронавірус

Патрульні Хмельницького запобігли спробі самогубства 39-річного чоловіка. Він "діагностував" у себе коронавірус, тому вирішив вкоротити собі віку. Наразі чоловіка госпіталізували.

Натомість не вдалося врятувати життя жителя Тернополя. 39-річний, який 14 квітня повернувся з Польщі, покінчив з життям під час обсервації. Він два останні роки прожив в Польщі, в нього в Україні четверо дітей. Коронавірусу в нього не було. Причини самогубства встановлюють правоохоронці.

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Карантин на окупованих територіях: закритий Луганськ та скарги з Криму

Луганськ

Луганські бойовики мають намір закрити окупований ними Луганськ на в'їзд і виїзд. Такі карантинні заходи планують ввести з 30 квітня, а закриють у місті майже все, зокрема, зупиниться громадський транспорт.

Разом з карантином у місті планують ввести пропускний режим, а людям заборонять виходити на вулиці. Обмеження зачеплять усю тимчасово окуповану частину Луганської області.

Разом з тим бойовики збираються заборонити виїзд за межі окупованої частини Луганщини. Вони обіцяють випускати лише власників українських або російських паспортів. Водночас тих, хто матиме "паспорт" недореспубліки, нікуди не випустять.

Терміни таких обмежень поки до кінця невідомі.

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Крим

Кримчани починають жалітися на коронавірус, який їм завозять жителі Росії. Дійшло до того, що ставленик Путіна у Криму Сергій Аксьонов записав відео, де закликав росіян не їхати до Криму.

Землетрус в Румунії, який відчули в Україні

На Заході Румунії у Прикарпатті вночі 25 квітня стався підземний землетрус. Підземні поштовхи потужністю 4,9 бала за шкалою Ріхтера були відчутними навіть в Одеській області.

Епіцентр поштовхів розташований неподалік румунського міста Текуч, що за 370 кілометрів від Одеси

В Україні падає ціна на газ

Ціни на газ для населення у 2020 році вже впали на 38%, лише від початку квітня – на 15%. Втім голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв прогнозує, що падіння цін лише продовжуватиметься. Однак на скільки саме – не говорить.

Що відомо про падіння ціни на газ?Ціна на газ для населення у квітня знизилася на 15%. Відтепер блакитне паливо коштує 3,71 гривні за спожитий кубометр газу.



Серед імовірних причин такого падіння є глибока світова криза, яка відчутно позначилася на цінах на енергоносії. Ще одна причина – кінець опалювального сезону, коли ціна на газ традиційно знижується.

Як в Україні порушують карантин: з бійками та в ресторані

Не всім українцям до вподоби карантин. В Кам'янську підприємці та покупці проривалися з бійками на ринок, який неочікувано закрили.

Відео сутички покупців та охоронців ринку в Кам'янську

В Харкові діють вишуканіше – там запрацював ресторан, в якому влаштували банкет. А на відео з ресторану люди розказують, що поки Європа закрита, їм доводиться відпочивати в Харкові.

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє загальнонаціональний карантин. За порушення обмежень передбачені штрафи.

Нова українська ракета

Україна продовжує послідовну реалізацію власної ракетної програми. Цього разу військові випробували ракету "Вільха-М".

Під час випробувань ракета влучила точно в ціль з першої ж спроби.