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      Главные новости 26 октября: хищение в "Ощадбанке", Трамп пригласил Путина и скандал с ОБСЕ

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      Главные новости 26 октября в Украине и мире
      Главные новости 26 октября в Украине и мире / 24 Канал

      НАБУ расследует преступно-коррупционную схему, благодаря которой из государственного "Ощадбанка" разворовали 20 млн долл. Президент США Дональд Трамп пригласил президента РФ Владимира Путина в Вашингтон. В ОБСЕ снова "не видят" прямых доказательств присутствия России на Донбассе. Умер российский и советский актер Николай Караченцов. Такими были главные новости пятницы, 26 октября.

      Дело о хищении 20 миллионов из "Сбербанка"

      Детективы НАБУ вместе со Специализированной прокуратурой задержали десятерых человек и объявили им о подозрении в незаконном завладении 20 миллионами долларов.

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      Среди подозреваемых – два действующих и один бывший чиновник "Сбербанка". Детективы имеют доказательства, что решение о предоставлении кредита руководители банка принимали на основании поддельных документов и одним из организаторов этого дела является действующий нардеп Станислав Березкин.

      Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения сыну народного депутата Станислава Березкина Максиму в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 5 миллионов гривен. СМИ сообщают, соответствующая сумма уже внесена.

      Березкін Максим розкрадання Ощадбанк
      Максим Березкин является фигурантом дела о хищении в " Ощадбанке"

      Всего по этому делу было арестовано 10 человек.

      Трамп пригласил Путина в Вашингтон

      Дональд Трамп пригласил президента России Владимира Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года.

      Соответствующее приглашение от Трампа Путину передал Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, который виделся с ним в Москве ранее на этой неделе.

      Мы пригласили российского президента в Вашингтон,
      – сказал Болтон во время визита в Грузию.

      В Администрации Трампа пригласили Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года.

      Трамп Путін
      Трамп пригласил Путина в Вашингтон

      Новый скандал с ОБСЕ

      Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что представители его организации не увидели прямых доказательств вмешательства России в ситуацию на Востоке Украины.

      Высказывание вызвало резкую реакцию украинских политиков. Нардеп Мустафа Найем назвал такую позицию "явными признаками шизофрении".

      Впоследствии, издание Foreign Policy, сообщило, что информация об отсутствии доказательств присутствия России в зоне боевых действий на Донбассе из интервью Александра Хуга не передает его мысли, а сам Хуг назвал это "недоразумением".

      Чем занимается миссия ОБСЕ в Украине?Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) занимается контролем за вооружениями, вопросами мира и прав человека. Ее участниками являются 57 стран, расположенных преимущественно в Европе, а также страны-бывшие члены СССР и США с Канадой. В Украине организация известна, прежде всего, своей мониторинговой миссией на Донбассе. Она начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с военными действиями на востоке. Ее основные задачи – это беспристрастно и объективно наблюдать, а также отчитываться о ситуации в Украине и способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта. То есть миссия фактически уполномочена только фиксировать правонарушения, а не предотвращать их. Миссия состоит из невооруженных гражданских наблюдателей, а также международных работников из государств-участниц ОБСЕ. Им помогают сотрудники из Украины.

      Умер актер Николай Караченцов

      Известный российский и советский актер Николай Караченцов умер на 74 году жизни. Актер скончался в пятницу, 26 октября, в Москве за день до своего дня рождения.

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      Родственники актера сообщили, что он умер от остановки сердца.

      Прощание с Караченцовым состоится в Московском государственном театре "Ленком", где он работал около 40 лет.

      Теги: Дональд Трамп Владимир Путин Новости США Новости политики Новости Украины Банки Ощадбанк ОБСЕ Расследования
      Источник: 24 Канал
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