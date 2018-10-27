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      Головні новини 26 жовтня: розкрадання в "Ощадбанку", Трамп запросив Путіна і скандал з ОБСЄ

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      Головні новини 26 жовтня в Україні та світі
      Головні новини 26 жовтня в Україні та світі / 24 Канал

      НАБУ розслідує злочинно-корупційну схему, завдяки якій з державного "Ощадбанку" розікрали 20 млн дол. Президент США Дональд Трамп запросив президента РФ Володимира Путіна у Вашингтон. В ОБСЄ знову "не бачать" прямих доказів присутності Росії на Донбасі. Помер російський і радянський актор Микола Караченцов. Такими були головні новини п'ятниці, 26 жовтня.

      Справа про розкрадання 20 мільйонів з "Ощадбанку"

      Детективи НАБУ разом зі Спеціалізованою прокуратурою затримали десятьох осіб та оголосили їм про підозру в незаконному заволодінні 20 мільйонами доларів.

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      Серед підозрюваних – два чинні та один колишній посадовець "Ощадбанку". Детективи мають докази, що рішення про надання кредиту керівники банку ухвалювали на підставі підроблених документів і одним з організаторів цієї справи є чинний нардеп Станіслав Березкін.

      Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід синові народного депутата Станіслава Березкіна Максиму у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 5 мільйонів гривень. ЗМІ повідомляють, відповідна сума вже внесена.

      Березкін Максим розкрадання Ощадбанк
      Максим Березкін є фігурантом справи про розкрадання в "Ощадбанку"

      Загалом у цій справі було арештовано 10 осіб.

      Трамп запросив Путіна у Вашингтон

      Дональд Трамп запросив президента Росії Володимира Путіна відвідати Вашингтон на початку 2019 року.

      Відповідне запрошення від Трампа Путінові передав Радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон, який бачився з ним у Москві раніше цього тижня.

      Ми запросили російського президента до Вашингтона,
      – сказав Болтон під час візиту до Грузії.

      В Адміністрації Трампа запросили Путіна відвідати Вашингтон на початку 2019 року.

      Трамп Путін
      Трамп запросив Путіна у Вашингтон

      Новий скандал з ОБСЄ

      Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що представники його організації не побачили прямих доказів втручання Росії у ситуацію на Сході України.

      Висловлювання викликало різку реакцію українських політиків. Нардеп Мустафа Найєм назвав таку позицію "явними ознаками шишофренії".

      Згодом, видання Foreign Policy, повідомило, що інформація про відсутність доказів присутності Росії в зоні бойових дій на Донбасі з інтерв'ю Александра Хуга не передає його думки, а сам Хуг назвав це "непорозумінням".

      Чим займається місія ОБСЄ в Україні?Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) займається контролем за озброєннями, питаннями миру та прав людини. Її учасниками є 57 країн, розташованих переважно у Європі, а також країни-колишні члени СРСР та США з Канадою. В Україні організація відома, перш за все, своєю моніторинговою місією на Донбасі. Вона почала свою роботу 21 березня 2014 року у зв'язку із військовими діями на сході. Її основні завдання – це неупереджено та об'єктивно спостерігати, а також звітувати про ситуацію в Україні та сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Тобто місія фактично уповноважена лише фіксувати правопорушення, а не запобігати їм. Місія складається з неозброєних цивільних спостерігачів, а також міжнародних працівників з держав-учасниць ОБСЄ. Їм допомагають співробітники з України.

      Помер актор Микола Караченцов

      Відомий російський та радянський актор Микола Караченцов помер на 74 році життя. Актор помер в п'ятницю, 26 жовтня, в Москві за день до свого дня народження.

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      Родичі актора повідомили, що він помер від зупинки серця.

      Прощання з Караченцовим відбудеться в Московському державному театрі "Ленком", де він працював близько 40 років.

      Теги: Новини США Новини України Новини політики Володимир Путін ОБСЄ Дональд Трамп Розслідування Ощадбанк Банки
      Джерело: 24 Канал
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