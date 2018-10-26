Це непорозуміння, – Хуг про своє скандальне інтерв'ю щодо участі РФ у війні на Донбасі

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг назвав "непорозумінням" поширення його слів про відсутність прямих доказів російської причетності до війни на Донбасі, а опублікований у виданні Foreign Policy текст інтерв'ю не відображав його точку зору.

Про це представник ОБСЄ заявив у коментарі "Радіо Свобода".

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"Опублікований текст вводив в оману та не відображав моєї точки зору. Вже була оприлюднена виправлена версія", - наголосив Хуг.

За його словами, місія ОБСЄ взагалі не робить висновків на основі зібраних нею фактів, а тільки фіксує пересування техніки, людей та завдані бойовими діями руйнування.

Виникло непорозуміння, яке згодом було уточнене, і вже була видана нова версія цієї статті. В принципі, я не можу говорити про наявність або відсутність будь-яких доказів, оскільки місії ОБСЄ в Україні доручено завдання встановлювати та звітувати про факти. Ми не робимо жодних висновків на основі цих фактів, а також не надаємо доказів,

– наголосив Хуг.

Також, він додав, що факти, які спостерігачі викладають у звітах "говорять самі за себе". Особливо він відзначив те, що місія неодноразово документувала конвої, які заїжджали в Україну і виїжджали з неї на ділянках кордону з РФ, де немає офіційних пунктів пропуску. Також, представники ОСБЄ говорили з проросійськими бойовиками, яких затримали військовослужбовці ЗСУ і які стверджували, що вони є представниками регулярних військ Росії.

"Важливо зрозуміти, що ми є спостережною місією. Ми не займаємося розслідуваннями", – наголосив Хуг.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що представники його організації не побачили прямих доказів втручання Росії у ситуацію на Сході України. Висловлювання викликало різку реакцію українських політиків.



Згодом, видання Foreign Policy, повідомило, що інформація про відсутність доказів присутності Росії в зоні бойових дій на Донбасі з інтерв'ю Александра Хуга не передає його думки.

Чим займається місія ОБСЄ в Україні?Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) займається контролем за озброєннями, питаннями миру та прав людини. Її учасниками є 57 країн, розташованих переважно у Європі, а також країни-колишні члени СРСР та США з Канадою. В Україні організація відома, перш за все, своєю моніторинговою місією на Донбасі. Вона почала свою роботу 21 березня 2014 року у зв'язку із військовими діями на сході. Її основні завдання – це неупереджено та об'єктивно спостерігати, а також звітувати про ситуацію в Україні та сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Тобто місія фактично уповноважена лише фіксувати правопорушення, а не запобігати їм. Місія складається з неозброєних цивільних спостерігачів, а також міжнародних працівників з держав-учасниць ОБСЄ. Їм допомагають співробітники з України.