В России затонул плавучий док, в котором стоял на ремонте российский авианосец "Адмирал Кузнецов". Домой вернулись 7 украинских моряков, задержанных в РФ. Умер украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский. Компания Apple презентовали новые iPad Pro 2018 и MacBook. Такими были главные новости 30 октября в Украине и мире.

Авария с "Адмиралом Кузнецовым"

Под Мурманском, где стоит на ремонте российский авианосец "Адмирал Кузнецов", из-за перебоев в подаче электроэнергии затонул плавучий док ПД-50.

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В результате инцидента 4 рабочих оказались в воде, получили переохлаждение, им была оказана медицинская помощь. Еще 1 человек считается пропавшим без вести. По неофициальным данным, пострадавших может быть гораздо больше, а также могут быть жертвы.

Смотрите видео об аварии во время ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов":

Сначала на 82–м судоремонтном заводе сообщили, что из-за перебоев в подаче электроэнергии цистерны плавучего дока заполнились водой, и он ушел под воду. Это случилось как раз в тот момент, когда из дока выходил "Адмирал Кузнецов".

Впоследствии стало известно, что во время аварии упали 2 башенных крана, один из которых рухнул на авианосец. "Адмирал Кузнецов" получил повреждения борта выше ватерлинии: рваное отверстие размером 4 на 5 метров.

Добавим, тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" известен тем, что был построен в последние годы существования СССР на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. В октябре 2016 года Россия отправила авианосец к берегам Сирии, однако через несколько месяцев отозвала его. "Адмирал Кузнецов" "прославился", когда во время проплыва через Ла-Манш из трубы у него начал валить густой черный дым. А в ноябре 2016 года на авианосец не смогли приземлиться сразу 2 истребителя.

Возвращение украинских моряков

В России сообщили, что обменяли 7 украинских моряков с судна "ЯМК–0041" на 7 россиян с судна "Норд". Российские моряки прибыли в оккупированный Крым.

Однако украинская омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ни о каком обмене с россиянами не говорится: на самом деле украинских моряков освободили из российского плена благодаря настойчивой работе.

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Хочу подчеркнуть: это был не обмен. Моряки судна "Норд", которые сегодня также вернулись в Крым, свободно передвигались по территории Украины. Их, в отличие от украинцев в ​​Крыму, никто не удерживал,

– отметила омбудсмен.



Судно "ЯМК–0041", украинских моряков​ с которого взяли в плен

Она также добавила, что с мая вместе с коллегами работала над возвращением моряков.

У них отобрали паспорта, что делало невозможным возвращение украинцев домой. В середине октября я еще раз обосновала законные требования вернуть в Украину незаконно удерживаемых рыбаков и обратилась в Федеральную службу безопасности,

– добавила Денисова.

Она также уточнила, что говорится о 3 членах экипажа судна "ЯМК–0041" Сергея Калиниченко, Олега Блока и Руслана Скрипника и 4 членах экипажа судна "ЯОД 21–05" Александра Лисенюка, Геннадия Онгурова, Олега Иващенко и Вячеслава Ивасенко.

Все они уже находятся на территории Украины и возвращаются домой.

Умер Давид Черкасский

30 октября в возрасте 86 лет скончался Давид Черкасский – знаменитый украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист. Черкасский умер в больнице через 2 месяца после госпитализации из-за инсульта.

"Два месяца после инсульта он пролежал в реанимации. Два месяца врачи боролись за его жизнь. Пошла легенда. Умер друг, замечательный человек, большой мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна", – написал в Facebook близкий друг художника Александр Меламуд.

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Умер Давид Черкасский

За свою карьеру Черкасский снял 14 анимационных лент. Режиссерский дебют заслуженного деятеля искусств Украины состоялся в 1964 году.

После этого Черкасский создал много мультфильмов, на которых выросло не одно поколение. Он прославился циклами мультфильмов о докторе Айболите, капитане Врунгеле и Острове сокровищ.

Режиссер создал собственный стиль, для которого характерно использование в кадре фильма субтитров, текстовых полей, соединение мультипликации с документальными кадрами и игровыми съемками живых актеров.

Новая презентация Apple

Компания Apple провела вторую осеннею презентацию в 2018 году. На ней были представлены новые iPad Pro 2018 и MacBook. Сайт 24 провел трансляцию, поэтому вы можете узнать по ссылке все, что интересует о новинках.

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Смотрите видео презентации iPad Pro: