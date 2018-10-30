У Росії затонув плавучий док, де стояв на ремонті російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов". Додому повернулися 7 українських моряків, затриманих в РФ. Помер український художник-мультиплікатор, режисер і сценарист Давид Черкаський. Компанія Apple презентували нові iPad Pro 2018 та MacBook. Такими були головні новини 30 жовтня в Україні та світі.

Аварія з "Адміралом Кузнєцовим"

Під Мурманськом, де стояв на ремонті російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов", через перебої в подачі електроенергії затонув плавучий док ПД-50.

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Внаслідок інциденту 4 робітників опинилися у воді, отримали переохолодження, їм було надано медичну допомогу. Ще 1 особа вважається зниклою безвісти. За неофіційними даними, постраждалих може бути набагато більше, а також можуть бути жертви.

Дивіться відео про аварію під час ремонту авіаносця "Адмірал Кузнєцов":

Спершу на 82-му судноремонтному заводі повідомили, що через перебої в подачі електроенергії цистерни плавучого доку заповнилися водою, і він пішов під воду. Це трапилось якраз у той момент, коли з доку виходив "Адмірал Кузнєцов".

Згодом стало відомо, що під час аварії впали 2 баштових крани, один з яких завалився на авіаносець. "Адмірал Кузнєцов" отримав пошкодження борту вище ватерлінії: рваний отвір розміром 4 на 5 метрів.

Додамо, важкий авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" відомий тим, що був збудований в останні роки існування СРСР на Чорноморському суднобудівному заводі в Миколаєві. У жовтні 2016 року Росія відправила авіаносець до берегів Сирії, проте через кілька місяців відкликала звідти. "Адмірал Кузнєцов" "прославився", коли під час пропливу Ла-Маншем з труби у нього почав валити густий чорний дим. А в листопаді 2016 року на авіаносець не змогли приземлитись одразу 2 винищувачі.

Повернення українських моряків

У Росії сповістили, що обміняли 7 українських моряків зі судна "ЯМК-0041" на 7 росіян із судна "Норд". Російські моряки прибули в окупований Крим.

Проте українська омбудсвумен Людмила Денісова заявила, що про жоден обмін із росіянами не мовиться: насправді українських моряків визволили із російського полону завдяки клопіткій праці.

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Хочу наголосити: це був не обмін. Моряки судна "Норд", які сьогодні також повернулися в Крим, вільно пересувалися територією України. Їх, на відміну від українців у Криму, ніхто не утримував,

– зазначила омбудсвумен.



Судно "ЯМК-0041", із якого взяли в полон українських моряків

Вона також додала, що від травня разом із колегами працювала над поверненням моряків.

У них відібрали паспорти, що унеможливлювало повернення українців додому. У середині жовтня я вкотре обґрунтувала законні вимоги повернути в Україну незаконно утримуваних рибалок та звернулася до Федеральної служби безпеки,

– додала Денісова.

Вона також уточнила, що мовиться 3 членів екіпажу судна "ЯМК-0041"Сергія Калиниченка, Олега Блока та Руслана Скрипника та 4 членів екіпажу судна "ЯОД 21-05" Олександра Лисенюка, Геннадія Онгурова, Олега Іващенка та В’ячеслава Івасенка.

Всі вони вже перебувають на території України та повертаються додому.

Помер Давид Черкаський

30 жовтня у віці 86 років помер Давид Черкаський – знаменитий український художник-мультиплікатор, режисер і сценарист. Черкаський помер к лікарні через 2 місяці після госпіталізації через інсульт.

"Два місяці після інсульту він пролежав у реанімації. Два місяці лікарі боролися за його життя. Пішла легенда. Помер друг, чудова людина, великий майстер. До останнього дня перед хворобою він постійно повторював, що життя прекрасне", – написав у Facebook близький друг митця Олександр Меламуд.

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Помер Давид Черкаський

За свою кар’єру Черкаський зняв 14 анімаційних стрічок. Режисерський дебют заслуженого діяча мистецтв України відбувся у 1964 році.

Після цього Черкаський створив багато мультфільмів, на яких виросло не одне покоління. Він прославився циклами мультфільмів про доктора Айболита, капітана Врунгеля та Острів скарбів.

Режисер створив власний стиль, для якого характерне використання в кадрі фільму субтитрів, текстових полів, з'єднання мультиплікації з документальними кадрами і ігровими зйомками живих акторів.

Нова презентація Apple

Компанія Apple провела другу осінню презентацію у 2018 році. На ній були представлені нові iPad Pro 2018 та MacBook. Сайт 24 провів трансляцію, тож ви можете дізнатися за посиланням усе, що цікавить про новинки.

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Дивіться відео презентації iPad Pro: