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      Главные новости 30 ноября: запрет въезда россиянам, обыски в Киево-Печерской Лавре, транш ЕС

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      Главные новости Украины за 30 ноября 2018 - новости Украины и мира
      Главные новости 30 ноября в Украине / 24 канал

      Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет. СБУ провела обыски в доме предстоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита Павла. Еврокомиссия выделит Украине 500 миллионов евро в рамках макрофинансовой помощи. Такими были главные новости 30 ноября в Украине.

      Запрет въезда россиянам в Украину

      30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет. Запрет будет действовать на период военного положения – до 26 декабря.

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      Исключением для пропуска на территорию мужчин-граждан России будет осуществление гуманитарной миссии, например прибытие на похороны.

      По словам Президента Украины Петра Порошенко, на такой шаг государство пошло, "чтобы РФ не формировала в Украине отряды "частных" армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ, и чтобы не дать россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году".


      Украина запретила въезд россиянам: инфографика

      При этом такие ограничения не будут действовать в отношении граждан Украины, которые въезжают на территорию страны из России.

      В России считают, что введение Украиной запрета якобы является "очередной провокацией Киева". И, мол, Россия не будет вводить зеркальные меры в ответ, то есть не будет запрещать въезд на свою территорию гражданам Украины.

      Обыски у митрополита Павла

      30 ноября Служба безопасности Украины провела обыски по месту жительства предстоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Следственные действия прошли в рамках дела о разжигании межконфессиональной розни.


      Предстоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел

      Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) считает, что обыски в отношении него со стороны СБУ не имеют никаких оснований, поскольку он "Украину не предавал". Также Павел вспомнил, как его квартиру ограбили в 2014 году, однако тогда никто из правоохранителей не обратил на это внимания.

      Что известно о предстоятеле Киево-Печерской лавры митрополите Павле? Сперва священнослужитель стал скандально известным из-за своей любви к дорогим автомобилям и нежелания соблюдать правила дорожного движения, за что митрополита прозвали в народе "Паша-Мерседес".

      Кроме того, в сентябре предстоятель Киево-Печерской лавры обнародовал скандальное видео с угрозами по поводу получения Украиной Томоса об автокефалии. На записи, которая впоследствии была удалена из сети, митрополит Павел пообещал проклятие "до седьмого колена" тем, кто попытается забрать национальное достояние украинцев – лавру – у РПЦ и передать ее новой Поместной церкви.

      Священнослужителя после этого прозвали антиукраинским пропагандистом и противником независимости украинского православия от страны-агрессора, за что митрополит и попал в список сайта "Миротворец".

      500 миллионов евро от Евросоюза

      30 ноября Европейская комиссия приняла положительное решение о выделении Украине первого транша четвертой программы макрофинансовой помощи Евросоюза в объеме 500 миллионов евро.

      Первый транш в размере 500 миллионов евро поступит в Украину в середине декабря. Деньги будут направлены в государственный бюджет.

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      Общая сумма кредита Украине от Евросоюза составит 1 миллиард евро, помощь перечисляют двумя траншами по 500 миллионов евро. Период между ними должен составить не менее 3 месяцев. Следующие транши будут выделяться по результатам выполнения реформ в налоговой и таможенной политике, борьбе с коррупцией, приватизации предприятий.


      В декабре Украина получит 500 миллионов евро от ЕС

      Какой будет зима 2018-2019

      Согласно прогнозу погоды, в Украине зима 2018-2019 будет теплой и дождливой. Однако в отдельные дни следует ожидать и 20-градусного мороза. Среднезимняя температура составит 2-3 градуса тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.

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      В Украине за зиму, как правило, может выпадать от 90 до 200 мм осадков. Больше всего в Карпатах. В декабре и январе на востоке может быть несколько больше осадков, а в феврале на западе может наблюдаться дефицит осадков. Но если будут такие высокие температуры, то осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя или мокрого снега. Это, в свою очередь, будет приводить к гололеду и налипанию мокрого снега.

      Однако будьте осмотрительны: Европу и Украину зимой накроют антициклоны, которые будут сменяться буранами и арктическими морозами.


      Тепло теплом, а дебют морозов еще будет

      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Украина – Россия УПЦ МП Деньги Непогода в Украине Евросоюз СБУ Запрет въезда россиянам в Украину
      Источник: 24 канал
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