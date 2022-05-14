Главный раввин Украины попросил Израиль помочь спасти защитников Мариуполя
Источник:фейсбук главного раввина Украины
Весь мир следит за трагической ситуацией в Украине, в частности, в Мариуполе. Там, на металлургическом заводе "Aзовсталь", до сих пор находятся украинские защитники, которые нуждаются в эвакуации.
Среди них есть тяжело раненые. Сами защитники, и не только они, просят у всего мира помощи в эвакуации, проведении процедуры экстракшн. Выказал поддержку им и главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман.
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Главный раввин Украины попросил Израиль помочь спасти защитников Мариуполя
Так, он обратился к Кнессету Израиля с просьбой спасти украинских защитников Мариуполя, осажденных оккупантами на территории "Азовстали".
Я обратился через моего друга, сопредседателя парламентской группы Израиль-Украина, Михаэля Малкиэля к руководству Израиля с просьбой помочь спасти защитников Мариуполя из Азовстали!
– написал он.
Обращение главного раввина Украины к руководству Израиля / Фото из фейсбука Моше Реувена Асмана
Последние новости из Мариуполя
- Российским захватчикам не удается взять Мариуполь, который они разрушили почти до основания. По предварительным данным, в городе погибло около 22 тысяч человек.
- Украинские защитники находятся на заводе "Азовсталь", откуда в начале мая были эвакуированы все гражданские. В течение двух месяцев мирные люди вынужденно укрывались в стенах завода от российских бомб.
- Недавно глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на "Азовстали" не осталось гражданских. На заводе находятся сотни раненых украинских воинов.
- Защитники Мариуполя рассказали, что российские оккупанты 13 мая пытались прорваться на территорию "Азовстали". Однако захватчики получили отпор.
- Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар с позывным "Калина" отметил, что вражеская авиация и артиллерия работали всю ночь.
- 12 мая стало известно, что Украина договаривается об эвакуации 38 раненых бойцов из "Азовстали". Спасение происходит при посредничестве Турции.
- Президент Владимир Зеленский 13 мая заявил, что сейчас продолжаются очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии.
- Вместе с тем, в Генштабе ВСУ считают, что Россия увеличит атаки на металлургический комбинат из-за того, что там не осталось гражданских. Так называемые оккупационные власти уже заявили, что эвакуация гражданских с завода "развязывает им руки".
Заметьте – обращение Владимира Зеленского: смотрите видео