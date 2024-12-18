Главу КРАИЛ Ивана Рудого задержали: его подозревают в пособничестве России, – источники
Утром 18 декабря с обысками правоохранители посетили Ивана Рудого. Главе КРАИЛ инкриминируют содействие интересам представителей страны-агрессора.
Известно, что работники ГБР и Офиса генерального прокурора задержали главу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого, передает 24 Канал со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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Ивана Рудого задержали
Отмечается, что во время обыска у чиновника нашли немалое количество вещества, похожего на наркотическое.
Как известно, КРАИЛ, в последнее время оказалась под прицелом СМИ в связи с работой в Украине связываемого с Россией онлайн-казино. Так, казино Pin-Up подозревают в пособничестве России, отмывании российских денег и сотрудничестве с подсанкционными субъектами в Украине.
Ранее Печерский районный суд удовлетворил ходатайство ГБР об аресте 2,6 миллиарда гривен онлайн-казино Pin-Up. Средства уже направлены на поддержку ВСУ, конвертируемые в военные облигации Национальным агентством по розыску и менеджменту активов.
К слову, Верховная Рада Украины 4 декабря приняла закон о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей до 1 апреля 2025 года. До этого времени должен быть создан новый уполномоченный орган по контролю игорного рынка, а также определено министерство для формирования политики в этой сфере.
Закон предусматривает ограничение на рекламу азартных игр, запрещаются лицензии для компаний с налоговыми долгами и устанавливаются лимиты на расходы и время игры.
Что не так с КРАИЛ
- Верховная Рада легализовала азартные игры в 2020 году. Присматривать за законностью в индустрии Кабмин уполномочил новый орган – Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).
- Правительство фактически назначило состав Комиссии по своему усмотрению без обсуждения кандидатур в парламенте.
- Возглавил комиссию ветеран АТО Иван Рыжий. Среди его заместителей оказались Елена Водолажко, бывшая топ-юристка Рината Ахметова и его "правой руки" – авторитетного бизнесмена Бориса Колесникова, а также Евгений Гетьман, профессиональный чиновник, причастный к госпредприятиям атомной энергетики.