Бывший ультрас и ветеран KRAKEN, которому предъявлены обвинения по 6 статьям, уже год не в СОУ, – СМИ

Глеб Новостройный с позывным "Днепрянин" стал фигурантом сразу шести уголовных дел. Его связывали с деятельностью Главного управления разведки Минобороны.

Однако источник "Новости.Live" в разведке подчеркнул, что Новостройный уже год не является военнослужащим ГУР.

Какую информацию о "Днепрянине" предоставили журналистам в разведке?

Собеседник СМИ сообщил, что разведка не располагает никакой информацией о Глебе Новостройном.

Он давно, уже год, не является военнослужащим "Кракена" или других подразделений ГУР,

– подчеркнул источник.

Там также подчеркнули, что этот человек не имеет никакой связи с украинской военной разведкой.

По словам собеседника, любые попытки связать этого человека с ГУР являются либо следствием непонимания ситуации, либо преднамеренным распространением манипулятивной информации.

Напомним, правоохранители выдвинули ветерану Глебу Новостройному ряд обвинений. Ему инкриминируют:

уклонение от прохождения военной службы;

самовольное оставление воинской части;

подделку и использование поддельных документов;

мошенничество в больших размерах в составе организованной группы;

незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия;

служебный подлог.

Ранее, 31 июля, Печерский районный суд Киева избрал Новостройному меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

О задержании ветерана в Киеве 1 августа сообщил основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев. Он заявил, что, по неофициальной информации, полученной им из собственных источников, Новостройного могут проверять на возможную причастность к убийству Игоря Комарова на Бали.