Большое представительство стран, – Березовец о подготовке к Саммиту мира в Швейцарии

Первый Глобальный саммит мира будет проходить 15 –16 июня 2024 года в Швейцарии. Это наиболее представительный саммит за все время. Участие в нем могут принять более 100 стран.

Приглашение на Саммит мира прислали представителям 160 государств. Это 24 Каналу отметил офицер ВСУ, политолог Тарас Березовец.

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"Саммит мира тянет на наиболее представительный за все время. Участие в нем могут принять представители более 100 различных стран. В частности, приглашения были направлены представителям 160 различных стран", – подчеркнул он.

В частности, в Саммите мира уже согласилось принять участие правительство Индии. Это страна с населением более 1 миллиарда 400 миллионов лиц, крупнейшее государство Глобального Юга. Премьер-министр Нарендра Моди уже официально анонсировал, что будет возглавлять делегацию.

Россия будет пытаться сорвать саммит

Тарас Березовец отметил, что появилась информация, что представители Евросоюза после Саммита мира в Швейцарии предлагают провести дополнительный такой саммит в Саудовской Аравии. Эту конференцию в ЕС предлагают провести уже с участием России.

Поэтому здесь важна сама резолюция. То есть итоговый документ, который может подготовить саммит мира. Если он будет достаточно выгодным для нас, это нам даст дополнительные козыри при проведении следующего мирного саммита. Если он состоится в Саудовской Аравии, это будет еще одной дипломатической победой Украины,

– считает он.

Зато Россия очень не хочет, чтобы этот Саммит мира происходил. Поэтому страна-агрессор сделает все возможное, чтобы сорвать его. Сейчас западным спецслужбам нужно быть начеку.

"Дождемся результатов, потому что попытки сорвать этот саммит будут предприниматься активно. В частности, российскими спецслужбами. Учитывая их активизацию в Европе, сейчас нельзя исключать ничего. В частности, проведений акций саботажа, террористических актов и так далее", – предположил политолог.

Нужен был компромисс

На рассмотрение Саммита мира выносят три пункта. Речь идет о свободном судоходстве, ядерной и энергетической безопасности, обмене пленными и возвращении незаконно депортированных детей. В то же время рассмотрение вывода российских войск с территории Украины, выхода на границы 1991 года и выплаты репараций не предусмотрены.

По словам офицера ВСУ, прежде всего это связано с тем, что для увеличения максимального круга участников пришлось пойти на определенные компромиссы. Ведь не все государства готовы обсуждать полностью все пункты мирного плана Президента Украины Владимира Зеленского.

Для того, чтобы увеличить круг участников, приходится идти на компромиссы, соглашаться на исключение тех или иных пунктов плана для обсуждения. Никогда не бывает так, что дипломатия достигает максимально нужного результата, при этом не идя на компромиссы. Очевидно, это тот нужный компромисс, к которому пришлось прибегнуть,

– добавил Березовец.

Саммит мира: главное