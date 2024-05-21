Китай вполне может принять участие в Глобальном саммите мира. А о своей так называемой "формуле мира" Пекин сейчас вообще не вспоминает.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, что прежде всего важна ситуация на фронте.

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Чем лучше там будут позиции у Украины – тем мощнее будет дипломатическая позиция нашего государства. Поэтому нынешняя стабилизация на фронте положительно повлияет на организационные аспекты в первом учредительном Саммите мира.

Присоединится ли Китай к Саммиту мира

Как отметил Буряченко, кремлевские пропагандисты любят рассказывать, что Китай всегда будет на стороне России. Но это совсем не так. Ситуация несколько иная.

С Китаем не все так однозначно, как подает Россия. Пропагандисты любят говорить, что "Китай с Россией друзья на века". Но это совсем не так. Си стратегически выгодны европейские рынки. Ему выгодно сотрудничество с Украиной. Она может стать "воротами" в Европу. Конечной точкой Шелкового пути – сообщение между Китаем и ЕС. Поэтому я бы не стал поддаваться на ИПСО России, что Китай не примет участия в Саммите мира,

– подчеркнул Буряченко.

Конечно, Китай может не принять участие в первом Саммите мира. Но вполне может присоединиться на второй. Или же просто в делегации не будут чиновники высокого уровня. Важно, чтобы Китай постепенно включался в процесс диалога по каждому пункту украинской формулы мира.

В прошлом году Китай таки присоединился к мирному саммиту в Саудовской Аравии. Там был интересный формат, где встретились делегации стран Запада, Индии, Китая и т.п. И после того времени Китай не вспоминал о собственной так называемой "формуле мира". Это делала разве что Россия, Венгрия, Бразилия и т.п.

Сейчас уже более 50 стран согласились принять участие в первом учредительном Саммите мира. К моему удивлению, это не только страны Запада. Там есть страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки. Думаю, что количество стран дойдет до 100,

– отметил Буряченко.

Глобальный саммит мира: коротко