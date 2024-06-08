У Путина фиксация на Зеленском: почему диктатор хочет сорвать Саммит мира

Владимир Путин изо всех сил пытается сорвать Глобальный саммит мира, который состоится 15 –16 июня в Швейцарии. Дело в том, что кремлевскому диктатору принципиально важно не допустить дипломатических успехов Президента Украины Владимира Зеленского.

Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, Путин сейчас сосредоточился на лично Владимире Зеленском.

Читайте также Участие в Саммите мира подтвердили 107 стран: какой будет встреча лидеров мира и кто приедет

Путин пытается разрушить Саммит мира

Игорь Яковенко отметил, что Россия действует различными способами, чтобы сорвать Саммит мира. В частности, стране-агрессору в этом помогает Китай, пытаясь влиять на различные страны, не допустить их участия в мероприятии. Конечно, Пекин делает это по просьбе Путина.

Для российского диктатора важен любой успех. Путин убежден, что если он помешает проведению Саммита мира, то для него будет какое-то дополнительное благо. Для него важно не допустить дипломатической победы Украины.

У него сейчас фиксация лично на президенте Украины Зеленском. Путин его воспринимает как личного врага. Он пытается не допустить дипломатической победы Зеленского. Зная, как президент Украины вкладывается в Саммит мира, он пытается всячески его разрушить,

– объяснил оппозиционер.

Саммит мира в Швейцарии: главное