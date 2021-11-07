На глубине 10 километров в Тихом океане произошло мощное землетрясение

У острова Тонга в Тихом океане произошло мощное землетрясение магнитудой 5,4. Стихийное бедствие зафиксировали на глубине 10 километров.

Эпицентр землетрясения был расположен в 86 километрах от Неиафу. Население города составляет примерно 6 тысяч жителей, с пригородом – 10 тысяч.

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Предупреждения о цунами не было

По предварительным сейсмическим данным, землетрясение не должно было нанести существенного ущерба, но, вероятно, в районе эпицентра его ощущали как легкую вибрацию. Также, по данным VolcanoDiscovery, слабый толчок могли почувствовать в городе Неиафу.

В то же время предупреждения об угрозе цунами не было. Также пока информации о пострадавших и убытках нет.

Точную величину, эпицентр и глубину землетрясения могут вскоре пересмотреть. Сейсмологи пересмотрят данные и уточнят свои расчеты.

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