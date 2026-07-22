Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов рассказал в беседе с 24 Каналом, почему он в свое время решил, что возглавить Силы беспилотных систем должен сам "Мадяр". Он также объяснил, как отнесся к реформе мобилизации, предложенной Минобороны, когда его возглавлял Михаил Федоров.

Интриг не было

Гнатов отметил, что знал Мадяра еще тогда, когда тот был командиром роты беспилотных систем под руководством Вадима Сухаревского (в 2024–2025 годах он возглавлял Силы беспилотных систем – 24 Канал).

Выбирая между своим бывшим подчиненным Вадимом Сухаревским и бывшим на тот момент подчиненным Робертом Бровди, я отдал предпочтение именно Бровди только потому, что видел в нем больший потенциал и больше возможностей сделать то, что нужно на этой должности,

– пояснил начальник Генерального штаба.

При этом, по его словам, Вадим Сухаревский был направлен на другую должность в соответствии с его организаторскими способностями и имеет все шансы там проявить себя.

Гнатов рассказал, почему предложил возглавить СБС именно "Мадяру": смотрите видео

"Искать здесь какие-то интриги, перестановки лояльных или нелояльных – это больше похоже на теорию заговора, чем на реальную кадровую работу в Вооруженных силах", – уверен Андрей Гнатов.

О реформе мобилизации, которую разрабатывало Минобороны

Также глава Генштаба рассказал, что изменилось в его деятельности, когда Министерство обороны возглавил Михаил Федоров.

В моей личной работе особо ничего не изменилось, потому что взаимодействие, по моему субъективному мнению, было недостаточным. Например, о том, что ведется разработка реформы мобилизации, я узнал от подчиненных, когда они начали мне докладывать, что в Министерстве обороны продолжается работа над этой реформой,

– отметил он.

Гнатов подчеркнул, что как человек, наиболее заинтересованный в результатах этого процесса для Вооруженных Сил, он начал общаться с Министерством обороны по вопросу привлечения к этим процессам представителей Генерального штаба, чтобы совместно искать решения. Ведь это серьезный вопрос для Вооруженных Сил, государства, общества. Нужно сделать так, чтобы это было максимально эффективно и максимально в рамках закона.

Я получил ответ, что пока это черновая подготовительная работа, а когда придет время, ее представят. И когда состоялась эта презентация, мы не согласились лишь с двумя предложенными позициями,

– отметил начальник Генерального штаба.

Первое – это передача управления всеми территориальными центрами комплектования от Сухопутных войск Генеральному штабу. Гнатов отметил, что четко обосновал, почему он против такого решения. Это засекреченный документ, но в пределах своей компетенции комиссия или эксперты могут с ним ознакомиться и понять позицию Генштаба.

Второе – касается оповещения граждан на улицах, что должно осуществляться исключительно сотрудниками Национальной полиции. Эта позиция, по его словам, также обоснована и изложена на бумаге.

Гнатов добавил, что плана реформы он так и не увидел. После встреч и обсуждений следовали очередные презентации, слайды, беседы, рабочие встречи, но данных о том, что именно должен сделать Генштаб шаг за шагом, не было.

Напомним, что 21 июля Владимир Зеленский заявил, что Александр Сырский не будет главнокомандующим ВСУ. Президент отметил, что поговорил с Сырским о "дальнейших форматах службы и правильной передаче дел". Такой же разговор Зеленский провел и с начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым.

Также известно, что новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый.