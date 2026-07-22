Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов розповів у розмові з 24 Каналом, чому він свого часу вирішив, що очолити Сили безпілотних систем має сам "Мадяр". Він також пояснив, як поставився до реформи мобілізації, яку запропонувало Міноборони, коли його очолював Михайло Федоров.

Інтриг не було

Гнатов зазначив, що знав Мадяра ще коли він був командиром роти безпілотних систем під керівництвом Вадима Сухаревського (у 2024 – 2025 роках він очолював Сили безпілотних систем – 24 Канал).

Обираючи між своїм колишнім підлеглим Вадимом Сухаревським і колишнім підлеглим на той час Робертом Бровді, я віддав перевагу саме Бровді тільки тому, що бачив у ньому більший потенціал і більші можливості зробити те, що треба на цій посаді,

– пояснив начальник Генерального штабу.

При цьому, за його словами, Вадим Сухаревський був відправлений на іншу посаду відповідно до його організаторських здібностей і має всі шанси там проявити себе.

Гнатов розкрив, чому запропонував очолити СБС саме "Мадяру": дивіться відео

"Шукати тут якісь інтриги, перестановки лояльних чи нелояльних – більше схоже на теорію змови, ніж на реальну кадрову роботу в Збройних силах", – впевнений Андрій Гнатов.

Про реформу мобілізації, яку розробляло Міноборони

Також очільник Генштабу розповів, що змінилося в його діяльності, коли Міністерство оборони очолив Михайло Федоров.

У моїй особистій роботі особливо нічого не змінилось, тому що взаємодія, за моїм суб'єктивним оцінювальним судженням, була недостатньою. Наприклад, про те, що відбувається розробка реформи мобілізації, я дізнався від підлеглих, коли вони почали мені доповідати, що в Міністерстві оборони триває робота над цією реформою,

– зауважив він.

Гнатов підкреслив, що як людина, яка найбільш зацікавлена в результатах цього процесу для Збройних Сил, він почав комунікувати з Міністерством оборони щодо залучення до цих процесів представників Генерального штабу для того, щоб разом шукати рішення. Адже це серйозне питання для Збройних Сил, держави, суспільства. Потрібно зробити так, щоб це було максимально ефективно і максимально в рамках закону.

Я отримав відповідь, що наразі це чорнова підготовча робота, а коли дійде час, її презентують. І коли відбулася ця презентація, ми не погодилися лише з двома позиціями, які були запропоновані,

– відзначив начальник Генерального штабу.

Перше – це передача управління всіма територіальними центрами комплектування від Сухопутних військ на Генеральний штаб. Гнатов зазначив, що чітко обґрунтував, чому проти такого рішення. Це є грифований документ, але в межах компетенції комісія чи експерти можуть з ним ознайомитися і зрозуміти позицію Генштабу.

Друге – щодо оповіщення громадян на вулицях, які повинні здійснювати виключно працівники Національної поліції. Ця позиція, за його словами, також обґрунтована і викладена на папері.

Гнатов додав, що плану реформи він так і не побачив. Після зустрічей, обговорень були чергові презентації, слайди, розмови, робочі зустрічі, але даних, що покроково має зробити Генштаб, не було.

Нагадаємо, що 21 липня Володимир Зеленський заявив, що Олександр Сирський не буде головнокомандувачем ЗСУ. Президент зазначив, що поговорив з Сирським про"подальші формати служби і правильну передачу справ". Таку ж розмову Зеленський провів і з начальником Генерального штаба Андрієм Гнатовим.

Також відомо, що новим головкомом ЗСУ стане Михайло Драпатий.