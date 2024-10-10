Прокуратура будет просить отправить Гнездилова под стражу, – СМИ

ГБР задержало Сергея Гнездилова, который самовольно покинул часть. В СМИ сообщают, что ему уже сообщили о подозрении, а прокуратура будет требовать отправить военного под стражу.

В частности, об этом пишет hromadske со ссылкой на источники в прокуратуре. По информации журналистов, правоохранители подадут соответствующее ходатайство.

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Прокуратура будет просить отправить Гнездилова под стражу

Как пишут в СМИ, прокуратура будет настаивать на том, чтобы военнослужащего 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Гнездилова, который самовольно оставил воинскую часть, держали под стражей. В СМИ пишут, что ему уже сообщили о подозрении по статье о дезертирстве, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Военный адвокат Роман Лихачев отметил, что самовольное оставление воинской части – это инцидент, когда военный ушел из воинской части и не хочет в нее возвращаться. В то же время защитник не выступает против службы, как в случаях с дезертирством.

Адвокат добавил, что заявления Сергея Гнездилова квалифицировали таким образом, что якобы "умысел направлен на то, что он не хочет служить вообще". Поэтому дело и квалифицировали не как самовольное оставление воинской части, а дезертирство. По мнению Лихачева, если Гнездилов вернется в воинскую часть, то дело против него могут закрыть.