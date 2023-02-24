Февраль, затянувшийся на год: 100 фото войны, которые навсегда в нашей памяти

Прошел год после полномасштабного вторжения России в Украину. Утро 24 февраля длится уже долгих 365 дней. Время, пронизанное болью, потерями, гневом и смелостью невиданных масштабов.

24 Канал собрал 100 фото, болезненно напоминающих обо всем пережитом. Кадры, пекущие под ребрами и уже вошедшие в историю. Фото, которые навсегда в нашем сознании и доказывают нашу несокрушимость.

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Февраль

Взрывы разбудили киевлян около 5 часов утра. Еще до 6 часов в южной и западной части Киева образовались пробки на автодорогах: киевляне пытались вывезти семьи как можно дальше от звуков взрывов.

Очередь из авто на выезд из Киева в первый день полномасштабного вторжения / Фото Getty Images

24 февраля Россия начала наступление по многим направлениям сразу. Первые сирены, бомбардировки и свист ракет услышали чуть ли не в каждом городе.



Чугуев. Утро 24 февраля – жительница Чугуева, Харьковская область, после обстрела россиян / Фото Alex Lourie

Метро почти сразу стало пристанищем для людей во время ракетных ударов. Фото, на котором мать кормит младенца грудью на платформе киевского метро, завирусилось и стало олицетворением несокрушимости украинских матерей.

На фото Татьяна Близняк с дочерью Маричкой, которой исполнилось два месяца. Вместе с мужем и дочерью они спустились в метро, когда в Киеве раздалась воздушная тревога.



25 февраля, Киев, мама кормит младенца в метро во время воздушной тревоги / Фото Андраша Фельдеса

Российская ракета попала в жилой дом на Лобановском на третий день полномасштабной войны. Погибли два человека, шестеро были ранены.

Киев, 26 февраля, российская ракета пробила в одной из секций здания дыру с 17 по 21 этаж / Фото Виталия Кличко



Киев, 26 февраля, мама держит за руку дочь, на плече у нее автомат / Фото из соцсетей

В первые дни после вторжения во многих городах Украины выстроились очереди не только на выезд. Возле военкоматов собирались смельчаки, которые были готовы взять в руки оружие и защищать свой дом и страну.

25 февраля, Фастов, мужчины получают оружие для защиты и обороны / Фото The New York Times, Redux

На Востоке ситуация была самой плохой. Русские накрывали огнем Мариуполь с особой жестокостью.

Медики делают реанимацию девочке, пострадавшей при обстреле в Мариуполе 27 февраля 2022 / Фото АР, Евгения Малолетки



Взрыв в жилом доме в Мариуполе после обстрела российскими танками / Фото Евгения Малолетки

Март

Мариуполь. Марина Яцко бежит за мужем Федором, который держит их окровавленного 18-месячного сына Кирилла. Мальчика ранил осколок снаряда во время обстрела российскими войсками. Врачам не удалось его спасти.

Обстрел российскими войсками Мариуполя 4 марта 2022 года / Фото АР, Евгения Малолетки



Отец плачет над мертвым телом сына, лежащим на носилках в роддоме, переоборудованном под медицинское отделение скорой помощи в Мариуполе, 2 марта 2022 года / Фото АР, Евгения Малолетки

ГСЧС и волонтеры выносят раненую беременную женщину из роддома в Мариуполе, который атаковали россияне 9 марта. Ребенок родился мертвым. Через полчаса умерла и мать / Фото AP, Евгения Малолетки

Женщина за разбитыми лобовыми стеклами ее автомобиля после эвакуации из Мариуполя 25 марта / Фото Getty Images



Мариуполь, март, российские военные проверяют мужчину на контрольно-пропускном пункте на выезде из города во время эвакуации / Фото Getty Images

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Киевская область. Люди с помощью военных покидают город Ирпень, который россияне беспощадно обстреливают уже неделю. Маршрут сложен, многим приходится идти пешком по обстрелянным дорогам и поврежденным мостам.

Эвакуация жителей Ирпеня под обстрелами 7 марта / Фото AP, Getty Images, The New York Times

Еще одно узнаваемое фото войны, которое облетело полосы многих СМИ, тоже из Ирпеня. Оно о человечности и сострадании. Женщина, покидая город, пыталась эвакуировать собак с инвалидностью, чтобы не оставить их умирать под обстрелами.



Анастасия Тиха вместе с мужем Артуром Ли вывезла из охваченного войной Ирпеня 15 собак, в том числе с инвалидностью, 5 кошек, хамелеона, черепаху, хомяка и паука / Фото Christopher Occhicone

План россиян захватить Украину "за три дня" провалился. Россияне оккупировали территории на Юге, в частности, захватили Херсон, а на Севере пытались продвинуться в Киев. Следовательно, пригород столицы – Буча, Ирпень, Гостомель – в то время были местами ожесточенных боев.

Из Украины, спасаясь от войны, уехали несколько миллионов человек. Тысячи других стали переселенцами в пределах страны, многие из них потеряли жилье.



Отец прощается со своим сыном и женой. Мужчина остается в Киеве, чтобы воевать / Фото AP

Украинские беженцы ждут транспорта на пропускном пункте Медика, Польша / Фото АР



Киев, женщина плачет возле своего разбитого ракетным ударом дома / Фото АР

Мальчик на качелях перед разрушенным домом в Киеве / Фото Getty Images

Апрель

В начале апреля украинские защитники вытеснили россиян из Киева и Черниговщины. Тогда миру открылись ужасающие свидетельства зверств на оккупированных территориях.

Буча стала символом военных преступлений: россияне расстреливали местных жителей прямо на улицах.

Фото женской руки с красным маникюром облетело первые полосы мировых СМИ. Именно благодаря ему женщину опознали родственники и знакомые. 5 марта Ирина Филькина пыталась уехать из Бучи машиной, которая эвакуировала людей за город, но ей не хватило места. Она решила вернуться домой на велосипеде. В 15 минутах езды от дома ее расстреляли российские военные.

Пригород Киева после ухода россиян / Фото AP



6-летний мальчик стоит у могилы матери во дворе своего дома в Буче. Женщина умерла от голода и стресса из-за войны. Мальчик принес консервы к ней на могилу / Фото AP

Российские военные продолжали регулярно обстреливать украинские города – в начале апреля ударили по вокзалу Краматорска.



Врач несет 11-летнюю Яну Степаненко, потерявшую обе ноги во время ракетного обстрела россиянами вокзала в Краматорске / Фото AP

К тому времени еще премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом в Украину 9 апреля. Вместе с президентом Владимиром Зеленским они прогулялись по Банковой / Фото ОП

Май

В окруженном Мариуполе украинские защитники продолжали сопротивление. Оккупанты осаждали город и непрерывно обстреливали. Разбомбили драмтеатр, где прятались и могли погибнуть сотни людей.

Комбинат "Азовсталь" превратился в крепость. В середине мая по приказу командования украинские защитники сдались в плен.

Украинские военные в полном окружении на заводе "Азовсталь" / Фото пресс-офицера полка "Азов" Дмитрия Козацкого



Автопортрет Дмитрия Козацкого в последний день пребывания на "Азовстали". Защитник опубликовал фото со словами "Ну вот и все. Спасибо, "Азовсталь" — место моей смерти и моей жизни". В сети впоследствии фото будут часто подписывать "Свет победит тьму".

Июнь

Россия не могла одержать побед на фронте, а затем продолжала бить ракетами по украинским городам. В конце июня российские военные разрушили ТРЦ в Кременчуге.

В июне Украина приблизилась к членству ЕЕ, ведь 23 числа вместе с соседней Молдовой получила статус кандидата на вступление. В этот день в Украину прибыли первые американские HIMARS.

Дети играют на уничтоженной российской технике перед Свято-Михайловским монастырем в Киеве, 12 июня / Фото DOCKS

Выпускники школы танцуют у мешков с песком, защищающим фасад оперного театра, Одесса, 15 июня / Фото The New York Times

Прощание с Романом Ратушным – известным общественным активистом. С первого дня масштабного российского вторжения Ратушный участвовал в боях под Киевом, а затем был разведчиком в составе 93-й бригады "Холодный Яр". Общественный активист наиболее известен активным противодействием застройке Протасового Яра в Киеве / Фото Заборона

Июль

Еще до начала июля украинские военные выбили россиян со ставшего символом сопротивления острова Змеиный и вскоре установили на нем государственный флаг.

7 июля, на острове Змеиный снова взвился украинский флаг / Фото AP

Враг все еще беспощадно обстреливает Харьков. 20 июля в результате удара погибли три человека, среди них 13-летний мальчик. 15-летняя сестра погибшего парня получила осколочные ранения.

Отец два часа читал над погибшим сыном молитвы, все это время за руку мужчину держала полицейская.

Харьков, мужчина держит за руку сына, погибшего в результате обстрела россиянами / Фото AP

Николаевская область стала жертвой продовольственного террора России – более 60 сельскохозяйственных предприятий и портовых сооружений, сотни гектаров посевов и полей были уничтожены артиллерийскими и ракетными ударами.

Разбомбленный зерновой бункер с горящим зерном в Засилье / Фото Getty Images

22 июля Россия заключила договор с ООН и Турцией, обязавшись не препятствовать безопасной транспортировке зерна по Черному морю из трех украинских портов. Через месяц, когда зернохранилища уже заполнились новым урожаем, а в Киеве допустили возможность привлечь к зерновому "коридору" порты Николаевщины, оккупанты снова атаковали элеваторы.

Август

Президент Владимир Зеленский записал обращение по случаю Дня Независимости Украины на фоне разбитых российских танков.

Парад российской техники в Украине может быть только таким! Слава Украине, слава ВСУ!", – подчеркнул президент.



Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам в День Независимости на Крещатике на фоне сожженной российской техники / Фото ОП

Российская сожженная техника на Крещатике, 24 августа / Фото ОП

Август стал первым месяцем полномасштабного вторжения, когда российским оккупантам не удалось захватить ни один украинский город. ВСУ готовились к контрнаступлению – освобождать Херсонщину и Харьковщину.

Подготовка контрнаступления ВСУ в Херсонской области / Фото Константин Либеров



Украинские военные из 53 омбр во время отработки из РСЗО по позициям оккупантов на Херсонском направлении. Боец с арбузом в руках намекает, что освобождение Херсона уже скоро / Фото Константина Либерова

Параллельно с военным террором враг начал террор против критической инфраструктуры страны.

На фото – горящая ТЭЦ-5 города Харьков 11 августа. Жители почти на сутки остались без света и связи. Тогда о будущих блэкаутах украинцы еще не догадывались.



Пожар в результате ракетного удара россиян по ТЭС Харькова 25 августа / Фото Константина Либерова

Сентябрь

Украинские поля к концу лета, к началу урожайного сезона, были усеяны воронками от снарядов. Многострадальная земля: вместо колосьев и желто-зеленых ковров она иссечена воронками от обстрелов.

Поле, покрытое воронками от обстрелов, возле Изюма, Харьковская область, 13 сентября / Фото Константина Либерова, AP

В сентябре украинские защитники продвинулись на Харьковщине: освободили Балаклею, Изюм, Купянск и Лиман. На находившихся под оккупацией территориях начали обнаруживать массовые захоронения.

Мир снова вздрогнул: 15 сентября в Изюме обнаружили массовое захоронение. По данным Нацполиции, из могил изъяли 447 тел: 215 женщин, 194 мужчин, пятеро детей, а также 22 военнослужащих. Кроме того, обнаружили останки 11 человек, пол которых невозможно определить. Большинство из эксгумированных тел имели признаки насильственной смерти, а 30 – следы пыток.

Массовое захоронение в Изюме. Кресты нумеровали цифрами, многие могилы — безымянные / Фото Олега Синегубова



Массовое захоронение в Изюме. Следователи работали неделю / Фото Олега Синегубова

Октябрь

Россия начала терроризировать украинские города новым оружием, полученным от Ирана, дронами-камикадзе. Начались интенсивные атаки по критической инфраструктуре государства. Энергетическая сеть – теперь одна из главных целей врага.



Киев, 17 октября, полицейский из ружья пытается сбить дрон-камикадзе / Фото Getty Images

В то же время морские беспилотники стали оружием против России. Такие дроны атаковали и повредили корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя. А на железнодорожном мосту через Керченский пролив произошел взрыв, в результате чего обрушилась часть автомобильного моста.

Крымский мост частично обрушился в результате взрыва 8 октября / Фото Крым.Реалии

Ноябрь

11 ноября украинские защитники освободили Херсон, который был в оккупации почти 9 месяцев. Россияне отошли на левый берег Днепра, разрушив инфраструктуру и оттуда начали обстреливать город. Местные жители несколько дней праздновали освобождение города, невзирая на темноту, отсутствие воды и связи.

Херсон в первые дни после освобождения / Фото Константин Либеров

15 ноября россияне совершили 111 ударов по объектам критической инфраструктуры страны. 17 ноября Россия выпустила по территории Украины 16 ракет и 5 беспилотников. Из-за массированных обстрелов городов украинцы остались без света и связи. Даже в тех населенных пунктах, где не было прилетов, пришлось проводить аварийные отключения электроэнергии.



Львов во время блэкаута 10 октября. Весь город объяла тьма / Фото Романа Балука

На Востоке страны – в районе Бахмута и к западу от Кременной и Сватового шли самые ожесточенные бои.

"Шева" – легендарный танкист из добровольческого батальйна "Карпатская Сечь" / Фото Константина Либерова

Донетчина, украинский танкист на передовой при отработке по позициям врага из трофейной технике / Фото Константина Либерова

Декабрь

В этом году многие украинцы решили праздновать Рождество 25 декабря. Украинцы, несмотря на войну, сохранили традиции: Святвечер, коляда и молитва за мир.



Украинские военные во время Святвечера на передовой / Фото Генштаб ВСУ

Киев, 25 декабря, на станции Золотые Ворота звучала коляда / Фото Суспильного

Президент Владимир Зеленский совершил первый за время полномасштабной войны заграничный визит в США, где встретился с американским лидером Джо Байденом, а также выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса США.



Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом в Белом Доме / Фото ОП



Конгрессмены встречают Владимира Зеленского 21 декабря / Фото AP

Зеленский вручил спикеру нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси украинский флаг, который ему предварительно передали защитники в Бахмуте / Фото AP

Следователи собрали тысячи обломков ракет, кассетных бомб и снарядов, которыми российские военные обстреливали Харьков, чтобы предоставить доказательства военных преступлений России в Украине.

"Кладбище" снарядов в Харькове, декабрь / Фото Константина Либерова

Январь

14 января, во время очередного массированного удара по Украине, в Днепре российская ракета попала в жилой дом. В Воздушных силах подтвердили, что это была крылатая ракета Х-22, выпущенная из бомбардировщика Ту-22 из Курской области России. Предполагают, что оккупанты целились в Приднепровскую ТЭС, а попали в дом.

Фото девушки на развалинах уничтоженной российской ракетой квартиры в Днепре облетело СМИ и соцсети. Ею оказалась 23-летняя днепрянка Анастасия Швец. Ракетный удар унес жизни родителей девушки. Анастасии удалось выжить. Война забрала и любимого девушку, он погиб во время освобождения Харьковщины.



Анастасия Швец на руинах своей квартиры в Днепре / Фото Громадського

Февраль

Наступление на Бахмут россияне усилили еще в декабре, в феврале давление продолжилось. Город стал главной целью ЧВК "Вагнер" Пригожина. Оккупанты получили указание "одержать хоть какие-то победы", но любой ценой.

Несмотря на попытки врага, защитники Украины продолжают держать оборону города. Битва за Бахмут длится уже 9 месяцев, город стал буквально крепостью украинского духа.

На фото – украинский военный и военная в центре города держатся за руки. Ведь ценности украинцев неизменны – любовь и жажда жизни.



Бахмут, февраль, украинские военные держатся за руки в непокоренном городе / Фото Константина Либерова



В день, когда украинцы чтят память Героев Небесной Сотни, в Киев с необъявленным визитом приехал президент США Джозеф Байден. Это первый визит президента США в Украину за последние 15 лет.



Президент и Первая леди встретили президента США Джо Байдена на крыльце Мариинского дворца / Фото ОП



Визит президента США Джо Байдена в Киев стал историческим, лидер продемонстрировал непреклонную поддержку украинского народа в своей борьбе против России / Фото ОП

Зеленский и Байден обнялись на фоне мемориала погибших за Украину / Фото ОП

В канун годовщины полномасштабного российского нападения на Украину во Львове собрались, чтобы почтить память погибших Героев. Подвиги наших Защитников – свет для мира.

Украинцы будут навеки помнить цену воли и жизни. Вечная Память и Слава павшим Героям!

Поле Почётных захоронений новейших Героев во Львове / Фото Романа Балука