Годы с Трампом сделали свое, – евродепутат о возобновлении партнерства США и Европы

Джозеф Байден пытается восстановить конструктивное партнерство с Европой. Все из-за того, что во времена президентства Дональда Трампа оно было частично разрушено.

Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил, что даже высказывание о том, что Байден едет в Европу на саммит НАТО свидетельствует о восстановлении партнерских отношений. США нужны партнеры, которые в свою очередь хотят признания и договоренностей, базировавшиеся на взаимном понимании.

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Между США и Европой было недоверие

По словам Ауштрявичюса, за годы президентства Трампа между Европой и США появилось недоверие и взаимная критика. Впрочем, он заметил, что сейчас это совсем не нужно.

Европа ждет конструктивного партнерства, потому что годы с Трампом сделали свое,

– подчеркнул евродепутат.

Ауштрявичюс подытожил, что сейчас все высказывания Байдена в Европе во время различных встреч подтверждают, что США придерживаются курса глобального партнерства.

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Интервью с Пятрасом Ауштрявичюсом: смотрите видео

Визит Байдена в Европу: коротко