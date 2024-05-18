Наш долг – ответить России, – Зеленский в 80-ю годовщину депортации крымских татар

Режим, который совершал преступления против народа в прошлом веке, не был наказан, поэтому пренебрежение к человеческой жизни и государственное насилие возродились в наше время.

В 80-ю годовщину депортации крымскотатарского народа Владимир Зеленский обратился к украинцам. По его словам, тогда было совершено одно из самых страшных преступлений против жизни людей

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Страшное преступление

Глава государства добавил, что точное число погибших до сих пор неизвестно.

Восемьдесят лет назад было совершено одно из самых страшных преступлений против жизни людей: советская власть депортировала крымскотатарский народ. И детей, и взрослых – всех. За несколько дней. Безжалостно. На чужую землю. Под аккомпанемент лжи. До сих пор неизвестно точное число погибших – по меньшей мере свою треть крымскотатарский народ потерял от этой депортации. И вернуться домой люди смогли только через десятки лет,

– написал президент.

Зеленский добавил, что десять лет назад старое зло – зло геноцида – обновило форму, изменило идеологическое прикрытие. В то же время оно не изменило своей сущности и мишеней и так же пошло против Украины, начав с Крыма.

Наш общий исторический долг – ответить на удары России стойкостью наших людей, победой нашего государства над злом оккупации и справедливым наказанием за все российские преступления этой войны, начиная с 2014 года,

– подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, защищая Украину, "мы чтим память всех, чья жизнь была уничтожена, и утверждаем силу человечности – силу для наших следующих поколений".

Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте