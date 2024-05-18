У 80-ту річницю депортації кримськотатарського народу Володимир Зеленський звернувся до українців. За його словами, тоді був скоєний один з найстрашніших злочинів проти життя людей

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Страшний злочин

Глава держави додав, що точне число загиблих досі невідоме.

Вісімдесят років тому був скоєний один з найстрашніших злочинів проти життя людей: радянська влада депортувала кримськотатарський народ. І дітей, і дорослих – усіх. За кілька днів. Безжально. На чужу землю. Під акомпанемент брехні. Досі невідоме точне число загиблих – щонайменше свою третину кримськотатарський народ втратив від цієї депортації. І повернутись додому люди змогли лише через десятки років,

– написав президент.

Зеленський додав, що десять років тому старе зло – зло геноциду – оновило форму, змінило ідеологічне прикриття. Водночас воно не змінило своєї сутності та мішеней і так само пішло проти України, почавши з Криму.

Наш спільний історичний обов'язок – відповісти на удари Росії стійкістю наших людей, перемогою нашої держави над злом окупації та справедливим покаранням за всі російські злочини цієї війни, починаючи від 2014 року,

– наголосив Зеленський.

За словами глави держави, захищаючи Україну, "ми вшановуємо пам'ять усіх, чиє життя було знищене, та утверджуємо силу людяності – силу для наших наступних поколінь".

Зеленський прокоментував ситуацію на фронті