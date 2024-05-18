У 80-ту річницю депортації кримськотатарського народу Володимир Зеленський звернувся до українців. За його словами, тоді був скоєний один з найстрашніших злочинів проти життя людей
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Страшний злочин
Глава держави додав, що точне число загиблих досі невідоме.
Вісімдесят років тому був скоєний один з найстрашніших злочинів проти життя людей: радянська влада депортувала кримськотатарський народ. І дітей, і дорослих – усіх. За кілька днів. Безжально. На чужу землю. Під акомпанемент брехні. Досі невідоме точне число загиблих – щонайменше свою третину кримськотатарський народ втратив від цієї депортації. І повернутись додому люди змогли лише через десятки років,
– написав президент.
Зеленський додав, що десять років тому старе зло – зло геноциду – оновило форму, змінило ідеологічне прикриття. Водночас воно не змінило своєї сутності та мішеней і так само пішло проти України, почавши з Криму.
Наш спільний історичний обов'язок – відповісти на удари Росії стійкістю наших людей, перемогою нашої держави над злом окупації та справедливим покаранням за всі російські злочини цієї війни, починаючи від 2014 року,
– наголосив Зеленський.
За словами глави держави, захищаючи Україну, "ми вшановуємо пам'ять усіх, чиє життя було знищене, та утверджуємо силу людяності – силу для наших наступних поколінь".
Зеленський прокоментував ситуацію на фронті
- Президент повідомив, що окупанти проникли на 5 – 10 кілометрів уздовж північно-східного кордону, перш ніж їх зупинили українські сили. В інтерв'ю Зеленський також заявив, що наступ ворожих військ "може складатися з кількох хвиль", перша з яких була на Харківщині.
- Місто Вовчанськ залишається ціллю росіян під час наступу на Харківщину. Водночас окупанти не планують зупинятися та мають інші плани.
- За словами глави держави, в Росії недостатньо сил для "повномасштабного наступу на столицю, такого, як був на початку вторгнення". Водночас Зеленський підкреслив, що Україна та її західні союзники не повинні демонструвати слабкість і закликав розгорнути дві батареї Patriot, щоб захистити небо над Харківською областю та показати стійкість України.