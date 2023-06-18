"Человек живет, пока живет память о нем": воспоминания друзей в годовщину гибели Павла "Историка"

Павел "Историк" Добротворский – основатель молодежной ОО "Зов Яра". С началом полномасштабного вторжения парень встал на защиту государства. Но, к сожалению, ровно год назад – 18 июня 2022 года – погиб при выполнении боевого задания на Херсонщине. В память о Павле друзья продолжают дело его жизни до сих пор.

Об основании Павлом лагеря в Холодном Яру, национальном воспитании детей, решении пойти на войну и о том, как друзья продолжают дело его жизни – читайте в материале 24 Канала.

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"Мы – восход солнца нашего Государства": как Павел основал лагерь в Холодном Яру

Павел основал молодежную ОО "Зов Яра" весной 2020 года. Друзья рассказывают, что он давно мечтал об этом, поскольку и занимался до этого национально-патриотическим воспитанием.

Когда выбирали территорию для проведения детских лагерей, без колебаний выбрали место в историческом урочище Холодный Яр. А именно село Мельники, где 100 лет назад бойцы Холодноярской организации вели борьбу против большевиков.

События того времени описаны очевидцем и холодноярцем Юрием Горлисом-Горским в романе "Холодный Яр". По словам друзей, именно эту книгу Павел считал своей "библией". Эта книга – вдохновение к борьбе современников.

К созданию организации и проведению лагерей Павел подходил очень настойчиво и серьезно, учитывая мельчайшие детали. Все началось со старого дома в Мельниках и обширной территории, на которую Павел с отцом сразу обратили внимание. Впоследствии дом приобрели, начали наводить порядок на территории, чтобы дальше проводить там летние лагеря.

Пока большинство украинцев сидело дома во время карантина в 2020 году, Павел отправлялся на выходные в Холодный Яр, чтобы строить свою мечту. Парень имел свою традицию там – встречать рассвет. Впоследствии эта традиция отразилась в лозунге организации: "Мы – восход солнца нашего Государства".



Холодноярский рассвет / Скриншот с фейсбук-страницы Павла

Всю весну 2020 года "Историк" с друзьями проводили толоки на территории: собственноручно строили навес, заборы, проводили электричество. Уже после первого лагерного лета о Зове Яра знала вся деревня. Местные жители рассказывали: "Когда вы приезжаете – село оживает".

Теперь полномасштабная война внесла свои коррективы в работу организации. Часть команды присоединились к армии, а остальные решили проводить многодневные тренинги по медицинской помощи. Место мероприятий неизменное – Холодный Яр, поскольку он расположен за городом, подальше от стратегических объектов и более безопасен.

"Историк" был воином по жизни и сплотил вокруг себя команду

Ярослав Корниенко – один из членов организации. Он рассказал, что познакомился с Павлом еще тогда, когда в Холодном Яру проводили лагеря. Уже потом появился "Зов Яра". Для "Историка" воспитание молодежи было мечтой и делом жизни. Он сплотил команду вокруг идеи. Был человеком, который всегда вдохновлял и мотивировал.

К сожалению, 18 июня 2022 года Павел погиб на фронте. Несмотря на сложности, друзья и команда продолжают его дело и помнят все слова напутствия.

"Историк" погиб с честью. Он был воином по жизни и всегда говорил: "Не ной". Мы не ноем, сейчас продолжаем его дело. Нам за честь равняться на такого человека, как "Историк",

– подчеркивает Ярослав.



Ярослав Корниенко – бунчужный в лагере / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Сам Павел, уже будучи на фронте, часто писал о "Зове Яра" и национальном воспитании молодежи. Да, за несколько дней до своей смерти в фейсбуке он оставил пост, в котором вспоминал летнее обучение в Холодном Яру и гордился командой – людьми, которых он долго и настойчиво собирал – они переступали свои слабости и перестраивали идейную организацию.

Я счастлив. Могу наблюдать, как эти люди готовятся работать летом, обучая молодежь спасать жизнь. Без меня и еще 4 членов команды, которые взяли в руки оружие. Это доказывает, что начатое мною дело стало нашим. Что это движение, которое невозможно остановить и которое будет расти и питать себя новыми людьми,

– писал он.

Также "Историк" рассказал о мечте, что в "Зове Яра" будет больше людей, а команда вырастет. Хотел видеть, как молодежь "формирует генерацию с совсем другим подходом к жизни". И добавил, что через годы ему будет приятно знать, что именно Он стоял у истоков этого неудержимого движения.



Павел "Историк" на военной подготовке с детьми в Холодном Яру несколько лет назад / Фото из фейсбука парня

К сожалению, Павел так и не успел вживую увидеть, как прошло обучение прошлым летом, как десятки детей приехали в Холодный Яр. Однако команда "Зов Яра" продолжила и будет продолжать его дело.

Военные традиции и воспитание молодежи: друзья продолжают дело Павла

Почему для организации выбрали название "Зов Яра"? Ярослав объясняет, что слово "зов" созвучно со словом "созыв". Когда-то на территории Холодного Яра стоял большой котел, в который били, чтобы совершить мощный звон. "Созыв" выполнял функцию оповещения, которое было знаком для казаков, что пора двигаться к бою.

Холодный Яр имеет большое историческое прошлое. Для друзей Павла за честь воспитывать молодое поколение именно здесь.

"Мое псевдо в лагере – "Стрыкущ", а должность – бунчужный. Я слежу за детьми и всегда нахожусь с ними. Слежу, чтобы программа шла по плану, качественно и вовремя", – говорит Ярослав.

И добавляет, что каждый член организации и дети, приехавшие на обучение, выбирают для себя псевдо, по которому их будут звать. Его проще запомнить, поскольку в лагерь часто приезжают дети с одинаковыми именами. К слову, воспитанники выбирают себе довольно интересные и необычные псевда: Астра, Лингвист, Тень, Грань, Чучупак, Катана и т.д.

Однако самое главное, что делают это для продолжения военной традиции. Более 100 лет назад повстанцы Холодного Яра выбирали себе псевдо, чтобы не подвергать семьи опасности, ведь красноармейцы постоянно за ними следили. Зная фамилию повстанца, могли легко найти его семью и убить, взять в плен или изнасиловать.

Как видим, методы россиян неизменны и по сей день.

"Украине всегда не хватало таких людей": воспоминания об "Историке"

Подруга "Историка" Мария Гусева вспоминает о нем с улыбкой на лице и рассказывает, что Павел был очень разносторонним и одновременно идейным.

"Роль "Историка" в организации бесценна. По сути, он ее и создал. Он горел этой идеей – идеей воспитания ответственной молодежи. Благодаря опыту знал, как сделать лучшее, и учитывал все детали. Это очень разносторонний, лучший человек в моей жизни", – отмечает Мария.



Мария Гусева обязана "Историку" тем, что стала меняться к лучшему / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Мария вспоминает, что познакомилась с Павлом пять лет назад. Она с друзьями поехала в лагерь, где "Историк" был бунчужным. Впоследствии они вместе несколько лет работали над созданием "Зова Яра".

"Благодаря "Историку" я поверила в себя и начала меняться. Для меня Павел является примером всего: системности, ответственности, побратимства, перфекционизма, отличным примером националиста. Украине всегда не хватало таких людей. Но благодаря "Историку" таких людей становится больше", – добавляет она.

Сейчас команде "Историка" тяжело, ведь он был примером для всех. Однако, ради памяти о нем команда должна держаться вместе, продолжать нести его идею. Так организация будет жить дальше.

Мария говорит, что дети очень любили Павла. Несмотря на загруженность во время перемен, он всегда находил время, чтобы поговорить с ними, ободрить. Всегда шутил так, что уже никто из детей не хотел покидать лагерь, несмотря на сложность программы. Возможно, его талант – это от родительского воспитания. Часто были ситуации, когда дети звонили по телефону родителям и просили, чтобы их забрали домой. Но достаточно было одного разговора с Павлом, чтобы они изменили свое мнение и остались до конца.

"Учим спасать жизнь – свою и родных": как теперь изменился формат обучения детей "Зовом Яра"

До начала полномасштабной войны команда "Зов Яра" проводила детские лагеря. В Холодный Яр приезжали дети, где не только отдыхали, но и учились истории, психологии и даже оказанию медицинской помощи. Проходили тактику и полосу препятствий. Команда максимально наполняла программу, чтобы дети не только отдыхали от школы, но и получали действительно важные знания.



Провод ОО "Зов Яра" / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Ирина Жирная – подруга "Историка" и член команды рассказывает, что программа в лагере была направлена именно на те знания, которые дети не получат в школе.

Сейчас мы изменили формат под нынешние реалии – учим спасать свою жизнь и жизнь родных. Кроме того, часть нашей команды сейчас на фронте. Поэтому наши воины защищают нашу жизнь, а мы учим эти жизни спасать,

– говорит девушка.

Ирина утверждает, что в стрессовых условиях человек не поднимается до уровня своих знаний, а опускается до уровня своих навыков. Поэтому на военной подготовке участники часто получают задачи максимально похожие на реальные события. К примеру, имитированные случаи прилета ракеты или взрывов, где всегда могут быть потенциальные раненые.

Например: 3 часа ночи, бунчужный свистит в свисток, участники просыпаются, выбегают из своих палаток и собираются в одном месте, чтобы получить задание. Такое занятие проводится ночью, чтобы воспитать стрессоустойчивость. Благодаря таким ситуациям дети учатся и практикуются, выстраивают алгоритм действий, по которому они будут действовать.

Ирина рассказывает, что такое упражнение часто повторяют для испытания. Ведь даже военные после тренингов очень стрессируют в чрезвычайных ситуациях, поэтому это человеческий фактор.



Участники подготовки получают задачи максимально приближенные к реальным событиям / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Среди участников прошлогодней подготовки – Назар и Остап, вынужденные переселенцы из Луганщины. Ребята рассказы, что становились свидетелями случаев, когда знания о медицинской помощи были очень нужны. Потому и искали такие тренинги, чтобы научиться спасать жизнь, когда это станет необходимым. А сейчас – благодарят военную подготовку за то, что теперь эти знания у них есть, а также с гордостью рассказывают, что стали более дисциплинированными и ответственными.



Остап и Назар в Холодном Яру / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Человек живет до тех пор, пока живет память о нем

Несмотря на изменение формата ежегодных мероприятий, команда все же решила оставить традиции летних лагерей, которые основал Павел. Теперь, как и все предыдущие годы, участники просыпаются в 7 утра, чтобы сделать утреннюю зарядку и зарядиться энергией в день.

Далее следует традиционный сбор, где обсуждают планы на день, а в конце дня – делают итоги, выводы, делятся впечатлениями. Неизменный атрибут таких сборов – молитва украинского националиста.

Также в лагере есть почтовый ящик, в который воспитанники кладут письма, которые пишут друг другу. А в конце дня во время вечернего сбора обмениваются ими. Команда рассказывает, что в этом своя атмосфера и романтика, поскольку современная молодежь общается в мессенджерах. А здесь есть возможность написать свои мысли на бумаге, это совсем другие впечатления.

В последний день военной подготовки вечером все участники собираются на последний костер. Обмениваются впечатлениями, поют песни, любуются холодноярским звездным небом.



Утренняя фотосессия участников на восходе солнца / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Ключевая традиция последнего дня подготовки – фотосессия на восходе солнца. Лето, 4:45 утра, сонные участники военной подготовки собрались на холме, где открывается фантастический пейзаж на Холодный Яр.

Этой особой традиции положил начало "Историк", а команда, в свою очередь, обязалась ее продолжить.

Человек живет до тех пор, пока живет память о нем.

Обучение в Холодном Яру / Фото Валентины Полищук, 24 Канал