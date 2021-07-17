Годовщина катастрофы МН17: ЕС просит Россию признать ответственность

Глава европейской дипломатии Жосеп Боррель призвал Россию признать свою ответственность за катастрофу MH17. Говорится о малазийском Boeing, который оккупанты сбили в небе над Донбассом в 2014 году.

Боррель обратился к России от имени стран Евросоюза. Дело в том, что 17 июля отмечают годовщину вышеуказанной трагедии.

Актуально Слушания по делу MH-17 отложили до осени: подробности

Заявление Борреля по годовщине катастрофы MH-17

Как отметил глава европейской дипломатии, Евросоюз все еще испытывает глубокое сострадание ко всем, кто потерял своих близких. В то же время ЕС готов поддерживать усилия для установления истины и обеспечения справедливости для 298 жертв. Также будет стремиться привлечь виновных к ответственности.

Ссылаясь на свои предыдущие заявления, ЕС принимает к сведению все шаги, которые сделали по этому поводу, и ожидает, что Россия признает свою ответственность и в полной мере будет сотрудничать по установлению ответственности, в частности в рамках переговоров с Австралией и Нидерландами,

– отметил Боррель.

Важно Боевик "Леший" сдал своих "собратьев" на суде по делу MH17

Катастрофа рейса MH17: коротко

В июле 2014 года над Донбассом сбили пассажирский самолет Boeing-777, совершавший рейс MH17.

В авиакатастрофе погибли все пассажиры и экипаж авиасудна – 298 человек.

В трагедии обвиняют Олега Пулатова, Игоря Гиркина, Сергея Дубинский и Леонида Харченко.

7 июля 2021 года в Гааге начали слушания дела по существу по МН17.



Главное о трагедии MH17 / Инфографика 24 канала