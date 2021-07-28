Годовщина "Люблинского треугольника": в МИД назвали 10 основных приоритетов
Источник:МИД Украины
Дмитрий Кулеба в первую годовщину "Люблинского треугольника" заявил, что работу сосредоточат на противодействии России и экономическом сотрудничестве. Он также назвал основные приоритеты деятельности альянса.
Глава МИД заявил, что работа международного формата Люблинского треугольника с участием Украины, Литвы и Польши будет сосредоточена на сотрудничестве в сфере безопасности и экономической сферах. Об этом Дмитрий Кулеба рассказал на брифинге по случаю первой годовщины основания "Люблинского треугольника".
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"Люблинский треугольник" может помочь в сфере безопасности
Глава МИД заверил, что благодаря "Люблинскому треугольнику" Украина утверждается как активный участник международной политики.
Украина формирует новое видение международной политики и стратегии, в которой мы не будем зависеть от крупных альянсов,
– заявил министр.
Он также заверил, что Украина формирует "собственные региональные объединения со странами, с которыми нас связывают тесные исторические, политические и экономические связи, общность ценностей и целей". В частности речь идет об Украине, Польше и Литве. Именно такие объединения, по мнению Кулебы, укрепляют безопасность Украины.
"Мы объединили усилия ради свободы, безопасности и процветания наших стран и нашего региона между Балтийским и Черным морями", – заверил министр.
Он также добавил, что альянс приближает Украину к вступлению в Евросоюз и НАТО.
Кулеба назвал 10 приоритетов альянса
- противодействие агрессивной политике России;
- военное и оборонное взаимодействие с использованием потенциала НАТО и ЕС, где незаменимой является Литовско-Польско-украинская бригада;
- кибербезопасность и борьба с дезинформацией;
- борьба с последствиями пандемии COVID-19;
- экономическое сотрудничество, противодействие нелегальным финансовым потокам и налоговым преступлениям, координация в сфере трудовой миграции;
- энергетическое взаимодействие, противодействие реализации Северного потока-2;
- культурное, научное и образовательное сотрудничество, молодежные обмены;
- координация в других региональных форматах и международных организациях;
- вопросы пересечения границы, борьбы с нарушением таможенных правил, норм фитосанитарной сертификации;
- сотрудничество институтов безопасности.
Глава МИД Украины также отметил, что проект создает реальную альтернативу политическому "русскому миру" в нашей части Европы.
"Люблинский треугольник": коротко
- Это трехсторонний формат для сотрудничества Украины, Литвы и Польши в политической, экономической, социальной и культурной сферах.
- Цель платформы – поддержка вступления Украины в Евросоюз и НАТО и совместное противодействие российской агрессии. Первую совместную декларацию министры трех стран подписали 28 июля 2020 года в польском Люблине.
- 7 июля страны "Люблинского треугольника" подписали документы по поддержке вступления Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс. Говорится и о поддержке Крымской платформы, совместной борьбе с дезинформацией и гибридными угрозами.
- В мае государства "Люблинского треугольника" почтили память жертв крымскотатарского геноцида и призвали Запад отреагировать на действия России в Крыму.