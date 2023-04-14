Годовщина потопления "Москвы" и утечка данных Пентагона: интервью с Михаилом Подоляком

Флагман Черноморского флота России 14 апреля 2022 года отправился на дно кормить рыб. Ликвидация вражеского корабля ярко продемонстрировала, что россиянам не место в акватории Черного моря.

Более того, потопление "Москвы" показало, что российские захватчики не смогут доминировать в Черном море. Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Годовщина потопления "Москвы" и боевая готовность флота России

13 апреля 2022 года наши "Нептуны" надкусили Крейсер "Москва". А уже 14 апреля он отправился ко дну. Сергей Шойгу сообщил, что Тихоокеанский флот приведен в боевую готовность. Россияне вроде бы планируют нарастить способности, решать задачи по отражению агрессии вероятного противника и т.д.

Это они решили "отпраздновать" так годовщину затопления "Москвы". Потому что год о нем молчали, а именно 14 апреля решили Тихоокеанский флот поднять, это совпадение?

Что касается флагманского крейсера "Москва", то в прошлом году Россия показала, что не контролирует Черноморскую акваторию. Россияне считали, что полностью заблокируют Украину по этому направлению и таким образом будут давить. То есть думали, что будут доминировать в регионе и в целом на Южном направлении.

После потери флагманского крейсера уже было понятно, что они акваторию не контролируют и это существенно отразилось на репутации России для многих стран, в частности для Турции. Это был важный и политический шаг.

Также стало ясно, что мы сможем эффективно противодействовать на Южном направлении в целом. И Одесса будет не под таким давлением, на которое они рассчитывали. Не только Одесса, но и фрагмент Молдовы под названием "Приднестровье".

Далее стало понятно, что остров Змеиный, который они хотели использовать как элемент территориального давления на Украину, будет под контролем Украины. И вообще они доказали, что в России не существует флота, на который надо смотреть со страхом.

Это были последствия атаки на флагманский крейсер. Мы решили фундаментальную задачу на тот момент и показали, что Украина эффективно может противостоять даже сверхсовременной технике, о которой россияне постоянно говорили на разных рынках.

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Кстати, это очень важно. Потому что для нас было понятно, что мы будем сопротивляться до конца, но для наших партнеров это стало первым примером того, что Украина – это нечто вообще другое, и у нас есть большие шансы получить те или иные тактические преимущества над российской армией.

Теперь переходим к сегодняшнему дню. Нет, Тихоокеанский флот проводит учения, это не празднование потери флагманского крейсера "Москва", хотя было бы желательно, чтобы они это делали. Тогда бы это ускорило финализацию войны, потому что всем было бы понятно, что никакого шанса на победу у них нет.



Корабли Тихоокеанского флота России / Фото из открытых источников

На самом деле, подсознательно россияне понимают, что нет шансов захватить Украину, то есть выиграть войну. Однако у них есть единственная надежда и поэтому они еще демонстрируют определенное сопротивление логике войны – они хотят выйти на ничью. То есть чтобы была патовая ситуация и никто не выиграл. Россия сможет это выдавать за свою победу, потому что они вроде бы противостояли всем странам НАТО, но все же удержались на части украинской территории.

Возвращаясь к Тихоокеанской флотилии, это сродни разговорам неделю назад о передаче тактически ядерного оружия Беларуси. Это элементы классической русской пропагандистской игры.

Они хотят быть все же доминантными в повестке дня и постоянно генерировать какие-то информационные поводы для этого: "Смотрите, бойтесь нас. Мы передаем тактическое ядерное оружие Беларуси, оно там будет храниться. Смотрите, мы Балтийский флот используем для тренировки пуска "Искандеров" или "Калибров". Бойтесь нас в этом регионе".

Это все элементы информационной игры России, потому что сегодня она может играть только так. Россияне не могут "играть" дипломатически или на поле боя, поэтому ищут любые моменты, позволяющие им давить на глобальное общество.

А глобальное общество, по их мнению, должно испугаться и бросить украинцев. Понимаете, какая у них логика? Не надо искать что-то другое, чем то, что присуще примитивной российской пропаганде.

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Россия должна решить три стратегических задачи, чтобы продолжить существование

Тезис "бойтесь нас" существует в России уже не первый год и является едва ли не ее основным оружием. Ибо на любой вопрос или призыв россияне говорят: "Бойтесь нас". Как оказалось, этот тезис ничем особенно не подкреплен, но миф вокруг него обрастал.

Россия как раз на этом и строила свою внешнюю политику. Она строила монструозный образ, которого нужно было бояться. К сожалению, только Украина полностью понимает, что это блеф, а Россия – это "одна большая потемкинская деревня", где "дураки, коррупция и дороги" являются основными элементами настоящей России.

Однако образ "бойтесь нас" до сих пор оказывает определенное влияние. Если бы не было влияний, мы бы сегодня не имели проблем с логистикой снабжения оружием. Там есть две составляющие:

производство, потому что страны не готовили арсеналы к столь интенсивной войне в XXI веке. Все говорили, что обладают огромными мощными армиями, но выясняется, что арсеналов такого объема не существует;

тезис "бойтесь нас", он до сих пор работает. На Западе постоянно говорят о том, что возможно, все же Россия является мощной страной, поэтому давайте осторожно относиться к России и позволять ей обходить санкции, делать вид, что мы этого не видим, позволять сидеть в ООН и т.д.

Запад сегодня не смотрит на Россию так, как мы смотрим. Они до сих пор считают, что у России есть ресурсы в рамках концепции "бойтесь нас". И это очень плохо.

Мы смотрим на Россию как на маленькую, технологически отсталую страну. Впрочем, территориально большую, имеющюю определенное количество сырья, военных и спецслужб, через которые она с помощью послов в других странах работает над расколом политических пространств этих государств. И вот если бы к России все относились, как Украина, то, безусловно, был другой подход к этой войне.

Глава МИД Беларуси во время своего визита в Венгрию призвал немедленно объявить перемирие и начинать переговоры, чтобы остановить гибель людей. Почему МИД Беларуси в Венгрии говорит об этом, а летавший к Владимиру Путину Александр Лукашенко лично ему это не сказал. Это новая риторика или это риторика "каждый услышит то, что хочет"?

Нет, Белоруссия выполняет определенную пропагандистскую роль для страны-агрессора. Россия понимает, что выигрыша в этой войне не будет, потому ищет любые возможности сделать 2 вещи:

существенно снизить интенсивность войны как таковой для того, чтобы тратить меньше ресурсов и проводить определенное накопление;

зафиксировать линию разграничения, которая будет для них плацдармом для 3, 4 или 5 этапа войны, чтобы уничтожить Украину.

Россия это уже ни от кого не скрывает и говорит прямо: "Украина не должна существовать". Она сочтет выполненной свою "миссию", если уничтожит Украину. Но для того чтобы можно было уничтожить Украину, 3-дневный формат не подходит, россияне это уже понимают. Хотя мы понимаем, что и 3-летний не подходит.

Однако Россия ищет возможность снизить интенсивность для накопления, чтобы решить свои 3 стратегические задачи:

модернизировать армию, забыть обо всех этих "аналогов нет", провести антикоррупционную работу и тратить немного больше денег на производство ВПК, накопить оружие;

внести раскол в антироссийскую коалицию, поддерживающую Украину, запугать этих людей, сказать: "Бойтесь нас". Это будет иметь большее влияние, например, на европейские элиты;

втянуть Украину в истощение внутреннего пространства и политически, и социально, и экономически, чтобы мы здесь ссорились друг с другом. Это очень популярная игра "Хейтить стоящего рядом с тобой". Неважно, что есть враг Россия, нужно уничтожать своих, чтобы чужие боялись. Это наша традиционная национальная игра.

То есть, Россия хочет внести раскол в Украину, чтобы мы были сосредоточены на себе, на внутренних войнах. В это время нам не будут идти инвестиции, будет приходить в упадок экономика. Таким образом, голыми руками возьмут Украину не сегодня, а через 3 – 4 года. Параллельно с этим политические убийства, перевороты, теракты в разных регионах, в частности, в Украине – это план России.

Поэтому тут выходят такие субъекты, как министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник. Странным образом забывает о том, что де-факто принимает непосредственное участие в войне: предоставляет инфраструктуру, воздушное пространство, расконсервирует оружие, передает его России, хранит ядерное оружие и т.д. То есть, этот субъект вообще должен максимально молчать.

Однако там очень важная вещь, о которой говорил Лукашенко: "Сделаем так: немедленное перемирие, чтобы не было никакой передислокации оружия". То есть, чтобы никто не поставлял оружие в Украину, а что будет делать Россия – пусть сама себе определяет. Не хочу употреблять медицинские термины, но это нужно быть неадекватным, чтобы серьезно такое предлагать. То есть Беларусь будет юридически отвечать за все.



Александр Лукашенко / Getty Images

Следовательно, им наоборот меньше бы говорить, инициировать какие-то предложения, чтобы были какие-то шансы у того же Алейника сказать, мол, он просто формально выполнял определенные полномочия. Вместо этого он фиксирует участие в преступлении агрессии.

Имеет ли Кремль лазейки, чтобы получать оружие

Если мы заговорили об оружии в России, у них еще остались лазейки, откуда они могут доставить оружие? Нужен ли им этот период, чтобы изготовить оружие?

Им нужен очень интенсивный переговорный процесс, чтобы быстро снизить интенсивность войны и хотя бы 6-12 месяцев маленькой интенсивности войны или даже заморозки конфликта, чтобы наладить производство. У них есть определенные регионы, которые будут делать это.

Это очень сложный вопрос. Это не просто так, что мы здесь отключили войну на время, заморозили конфликт, а одновременно кто-то начинает поставки. Нет, много процессов будет происходить.

Те страны, которые сегодня частично боятся передавать что-либо России, будут понимать, что все "подвисло". Уже не будет все так агрессивно по отношению к тем, кто предлагает России возможности обхода санкций. Они начнут что-либо передавать России.

То есть Россия получит дополнительные материалы, ускорит производство на своих предприятиях. Через год мы получим совсем другой уровень снарядного и ракетного обеспечения, отремонтированной и законсервированной бронетехники и т.д.

То есть Россия будет и свое производство существенно повышать и будет иметь ряд партнеров. Не все будут об этом публично говорить. Это не только Иран и Северная Корея. Просто многие страны сегодня боятся, понимают, что Россию могут додавить санкциями и войной.

А после того, как война закончится поражением России, будет много расследований, которые позволяли России некоторое время обходить санкции, получать снаряды, дроны. Это будут существенные репутационные, экономические и финансовые потери для этих "серых" стран. Это не только Ирана касается.

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Поэтому страны очень осторожно к этому относятся. Но как только будет замораживание конфликта, все "серые" страны сразу позволят себе интенсивно сотрудничать с Россией, потому что она будет платить премиально. То есть будет покупать что-то не за 100%, а за 150 или 250% от рыночного ценообразования. Это очень важный параметр.

Поэтому мы не можем повиснуть в замораживании этого конфликта. Даже учитывая, что Россия точно не будет подписывать никакой мир, который захочет 100 лет исполнять.

Я помню те слитые документы. Там и с Египтом шли переговоры и якобы были некоторые заказы на оружие для России. В Турции ЧВК "Вагнера" искала для себя оружие. Китай якобы сказал, что готов что-то поставлять. Остались ли у них лазейки, где они могут взять оружие для себя?

Это то, что пытались делать, но все останавливалось, потому что все понимают ответственность в случае проигрыша России. Это будет достаточно жесткая ответственность. Но когда все это "подвиснет", тогда можно будет работать на любом направлении.

Россия будет это делать. Она умеет работать, коррумпировать, влиять, имеет достаточно компромата на разные страны, достаточно агрессивно себя ведет во внешней политике.

Утечка данных Пентагона и упреки западных СМИ

Относительно утечки секретных материалов. Это немного странная история. Смотрите, мальчик 21 или 22 года Джек Тейшейра. Он не поддерживает ни одну сторону. То есть вообще наверняка не знает, что такое Россия, Украина и на карте не видел.

Вы видите какой доступ есть, но это не секретные материалы. Это такие аналитические материалы.

Этот мальчик неясно, как он имеет этот доступ. У нас в стране единицы имеют доступ к определенным секретным материалам. Даже на Ставке не все до конца понимают, о чем кто-то говорит, потому что у всех нет доступа к определенным секретам.

Тейшейра сделал это вроде бы просто для того, чтобы иметь авторитет в геймерской среде, в которую очень активно интегрируются представители российских спецслужб. Потому что понимают, что нужно искать другие среды для влияния. А этот дискорд распространяет документы.

Сама логика этого очень странна. Какой-то неизвестный военнослужащий 10 плана имеет доступ к определенной аналитике, которую потом он среди таких ребят как он, распространяет, к которым присоединились российские спецслужбы. Это очень интересная история и ее нужно изучить.

После этого мы видим, как истерически Пентагон сам начинает раскручивать эту тему. Мол, это такие секретные документы и крайне негативно, что они стали доступны. Надо меньше раздувать истерику, тогда и меньше будет ценность потерянного. Кроме того, нужно посмотреть протоколы безопасности, кто к ним имеет доступ.

Там много аналитики, но это субъективная информация. Она оценивает сценарий развития войны и отношений России с другой страной, как это может оказывать влияние на тот или иной ход. Наша аналитика, в отличие от американской, не в закрытых чатах, а в социальных сетях.

У нас тонны специалистов, которые дают ту же аналитику, которую американцы предложили как секретные материалы. Надо, чтобы эта тема иначе модерировалась:

нет никаких фактических секретов. Это не секретные материалы, опирающиеся на факты;

это субъективная аналитика – оценка развития тех или иных событий;

удивительно, что официальные лица американского истеблишмента начинают сами гипертрофировать ту или иную тему;

СМИ создают из этого маленького факта огромную конструкцию, которую очень интенсивно используют российские спецслужбы.

В аналитике, которую выдают западные медиа, пишут, что Украина готова или может остановиться на линии разграничения, которая есть сейчас, что дальше никто не пойдет, а сил и средств не хватает. Пишут, что у России уже тоже силы не те. Следовательно, будет заморозка конфликта, а значит, никто не сможет вернуть себе часть территорий.

Давайте я тогда иначе буду расставлять акценты. Напомню, что говорили эти субъективные аналитики о возможности Украины сопротивляться 22 февраля 2022 года. В их аналитике сегодня нас уже не существует. Мы с вами через 14 месяцев полномасштабной войны говорим, потому что нас не существует. Так выглядит эта субъективная аналитика.

Что касается недостатка обеспечения, у меня встречный вопрос. Партнеры накапливают определенный объем оружия, потому что когда-то может быть большая война. А кто должен эту войну начать: какие-нибудь племена или Талибан? Россия начала, потому что она накопила огромный арсенал.

Сегодня в рамках Великой войны, как это было во время Второй мировой войны, нужно предоставить все стране, граждане которой готовы свою жизнь положить за право свободного мира существовать, за право демократии доминировать. Сегодня нужно не считать, что у вас есть или нет, а просто все отдать Украине – боеприпасы и все остальное.

Параллельно с этим ускорить производство, потому что всегда есть страна, которая не хочет вкладывать – а это Россия – в свой комфорт, а хочет вкладывать в агрессию. Такие большие страны – авторитарные или тоталитарные системы постоянно появляются в человеческой цивилизации.

Это очевидный исторический процесс. Сегодня, как и во время Второй мировой, есть единственный монстр, которого нужно остановить, и Украина готова это сделать, поэтому предоставьте инструменты. Итак, если вы говорите о недостаточном количестве ресурсов Украины – дайте эти ресурсы. И это не вопрос, что мы просим – это вопрос ценностей.

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Тогда у себя где-нибудь напишите, что нет демократии – есть сила. Какая сила выигрывает, такая и выигрывает. Нет никакого международного права, суверенитета. Есть сила по имени Россия, она пришла и режет людей в другом государстве, где есть зафиксированные территориальные границы. Если этого всего нет, тогда не следует говорить, что есть определенные глобальные правила. Их нет, есть классический дикий лес – у кого есть сила, тот доминирует.

А что вы хотите получить в результате этой войны? Неужели кто-то до сих пор считает, если Россия не проиграет, она будет себя вести прилично. Мол, мы там немного порезали, украли детей, изнасиловали. Однако завтра мы будем вести себя иначе – будем сидеть вместе на диване и будем читать Достоевского.

Россия, которая не проиграет, не пойдет на внутреннюю трансформацию – наоборот будет считать, что победила НАТО, демократию. К ней присоединятся другие страны с таким же агрессивным поведением.

Надо все же правильно расставлять акценты. И тогда не нужно выдавать субъективные оценки специалистов, которых вы нанимаете, чтобы они анализировали, что может Украина и что не может. А потом выдавать это за секретные материалы.

Это не секретные материалы, а субъектив, не позволяющий правильно оценить, что это за война, какова ее природа, как она должна финализироваться, почему Украина 14 месяцев борется и дальше будет бороться и почему Россия должна проиграть.

Это должна быть аналитика. Если ее не хватает, тогда мы будем ходить по кругу, иметь дефициты, постоянную эскалацию, Тихоокеанский флот, который будет проводить учения. А можно все кончить очень быстро. Просто правильную аналитику делайте. И не давайте юноше, по фамилии Тейшейра, возможность бравировать среди таких странных аудиторий.