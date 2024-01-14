В Днепре люди пришли почтить память погибших в результате удара по многоэтажке 14 января 2023 года
Источник:Радио Свобода
Россия ровно год назад попала в жилой дом в Днепре. Там собрались люди, чтобы почтить память погибших в результате удара.
Год назад российский ракетный удар унес жизни 46 человек, живших в этой многоэтажке. В руины дома люди принесли портреты погибших, игрушки и лампадки.
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Люди вспоминают момент удара
Елена Гайворонская, жительница этого дома, которой удалось выжить, вспомнила, что 14 января прошлого года была дома, в трехкомнатной квартире. После объявления воздушной тревоги ее дочь, внучка и мужчина скрылись в коридоре. Она продолжила говорить по телефону. Тогда в один момент в квартире вылетели все окна. Члены семьи остались невредимыми, а женщина получила всего несколько порезов.
Начали быстро собираться, и нас эвакуировали. Вернулись мы только в мае. Когда комиссия признала, что наш подъезд неаварийный, есть микротрещины, но жить можно,
– рассказала Елена.
По ее словам, они получили компенсации за избитую дверь, а окна и лоджию им сделали безвозмездно. Ремонт пришлось переделать полностью и избавиться от многих вещей, ведь все они были в мелких обломках стекла.
В разрушенных подъездах у женщины были друзья и знакомые. Она вспоминает одну из них, Аллу Тимофеевну, пережившую смерть мужчины. Ее тогда не стало. Внук и дочь подруги Елены чудом уцелели, однако пережили сильное нервное потрясение.
Ракета попала в подъезд многоэтажки 14 января 2023 года
- Днем 14 января 2023 года заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил ужасные новости из Днепра – российская ракета попала в многоквартирный дом.
- По словам городского головы Бориса Филатова, завалы в Днепре разбирали всю ночь против 15 января. На месте попадания была плохая связь. В городе не было электроэнергии. Спасатели снимали кранами людей с более высоких этажей. Они сигнализировали фонарями и мобильными телефонами.
- По состоянию на 18 января количество пострадавших составило 80 человек. К медикам обратилась женщина, у которой диагностировали контузию и ушибы головы. Кроме того, по состоянию на 18 января в медучреждениях находились 25 раненых. Среди них – 3 детей.