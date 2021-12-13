Да, виноват, – Гогилашвили написал заявление на увольнение
Источник:фейсбук Александра Гогилашвили
Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили написал заявление на увольнение. Это случилось после разборок на блокпосте в Краматорске
Соответствующее заявление заместитель министра монастырского написал 13 декабря. Об этом он сообщил в фейсбуке, перечислив свои заслуги.
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Заместитель Монастырского после скандала написал заявление на увольнение
"Я написал заявление на увольнение. Спасибо всем за работу, профессионалам, которые честно и преданно делают свое дело", – сообщил Гогилашвили.
Чиновник поблагодарил сотрудников Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины, а также всех, с кем работал в министерстве.
Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести,
– подытожил замминистра.
Добавил также: "Мне стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, но мне не стыдно за работу, которую мы сделали за более чем 2 года".
Также заместитель министр добавил 5 страниц с текстом, на котором он рассказал о своих достижениях в должности.
Заместитель Монастырского написал заявление на увольнение с должности и рассказал о результатах работы / Фото из Фейсбука Александра Гогилашвили